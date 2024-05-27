Herkes Cannes’a o Adalara!

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Dilan Çiçek Deniz’den Pınar Deniz’, Melis Sezen’den Enis Arıkan’a ve hatta CZN Burak’a kadar Türkiye’de ne kadar ünlü varsa hepsi geçtiğimiz hafta adeta Cannes’daydı! Kırmızı halı görüntülerini görmüşsünüzdür; şekilden şekle girip poz verenler, davetli olduğu markanın ürününü tanıtanlar…

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, bu curcunadan uzak durmayı tercih eden isimlerden oldu. Halbuki biliyorsunuz, aynı zamanda yapımcı olduğu için sinema-dizi endüstrisinin kalbinin attığı anda Cannes’da olmak ona çok şey kazandırırdı. Ama Sayışman, eşinin İtalya’da olması dolayısıyla geçtiğimiz haftayı tamamen çocuklarına ayırmış.

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Eşi Almeda Sayışman, arkadaşlarıyla bir haftalık İtalya gezisine çıkınca, ünlü oyuncu da Cannes’a gitmek yerine çocuklarıyla İstanbul’da kalmayı tercih etmiş. Oğlu Efehan ve kızı Alina’yla birlikte halkın içinde karışarak, vapura ve trene binen ünlü oyuncu, çocuklarını Adalar’a götürmüş. Şapka ve gözlüğe rağmen vapurda tanınan oyuncu, hayranlarını da kırmayarak bol bol fotoğraf çektirmiş.



İsmet Öztanık - Anna Laudel - Ferhat Yeter

Yeni markaya tanıtım

Avantgarde Collection’ın yeni markası Avantgarde Refined, Bodrum Yalıkavak’ta ve Unesco Dünya mirası Kapadokya’nın en büyük ilçesi Ürgüp’te doğayı, yalın lüks ile bir araya getiriyor. Avantgarde Collection ve Lucis Initiative Kurucusu İsmet Öztanık, premium segmentteki bu yeni seyahat ve yaşam deneyimini Anna Laudel’de gerçekleştirilen davette, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile paylaştı. Bu özel etkinliğe katılan konuklar arasında Suzan Toplusoy, Gül Ağış, Sedef Orman, Mahmut Anlar, Tolga Sezgin, Meriç Küçük, Ender Sevim, Narod Çetinkaya gibi isimler bulunuyor.

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Hande Tokmak

Moda davetinde buluştular

Tutkusunu ve bitmeyen enerjisini renkler aracılığıyla tasarımlarına yansıtan tasarımcı Dilara Acar, yeni sezon tanıtımını Arnavutköy’deki showroom’unda Hande Can ev sahipliğinde; Yelda Güral, Begüm Kütük, Ebru Akel, Zeynep Üner gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

“Her koleksiyon benim iç dünyamı yansıtıyor” dediği tasarımları ile, geniş ürün yelpazesi sayesinde, gündelik kıyafetlerden konforlu plaj kıyafetlerine kadar Dilara Acar Collection’da birbirinden şık seçenekleri minimal çizgileri ön plana çıkarttığı koleksiyon ile sezona hızlı bir giriş yaptı.