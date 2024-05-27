×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağHerkes Cannes’a o Adalara!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Herkes Cannes’a o Adalara!

#Tolgahan Sayışman#Almeda Sayışman#Cannes

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, herkesin Cannes’ın kırmızı halısında gövde gösterisi yaptığı günlerde tüm zamanını çocuklarına ayırarak onları Adalar’a götürdü.

Haberin Devamı

Dilan Çiçek Deniz’den Pınar Deniz’, Melis Sezen’den Enis Arıkan’a ve hatta CZN Burak’a kadar Türkiye’de ne kadar ünlü varsa hepsi geçtiğimiz hafta adeta Cannes’daydı! Kırmızı halı görüntülerini görmüşsünüzdür; şekilden şekle girip poz verenler, davetli olduğu markanın ürününü tanıtanlar…

Herkes Cannes’a o Adalara

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, bu curcunadan uzak durmayı tercih eden isimlerden oldu. Halbuki biliyorsunuz, aynı zamanda yapımcı olduğu için sinema-dizi endüstrisinin kalbinin attığı anda Cannes’da olmak ona çok şey kazandırırdı. Ama Sayışman, eşinin İtalya’da olması dolayısıyla geçtiğimiz haftayı tamamen çocuklarına ayırmış.

Haberin Devamı

Herkes Cannes’a o Adalara

Eşi Almeda Sayışman, arkadaşlarıyla bir haftalık İtalya gezisine çıkınca, ünlü oyuncu da Cannes’a gitmek yerine çocuklarıyla İstanbul’da kalmayı tercih etmiş. Oğlu Efehan ve kızı Alina’yla birlikte halkın içinde karışarak, vapura ve trene binen ünlü oyuncu, çocuklarını Adalar’a götürmüş. Şapka ve gözlüğe rağmen vapurda tanınan oyuncu, hayranlarını da kırmayarak bol bol fotoğraf çektirmiş.

Herkes Cannes’a o Adalara
İsmet Öztanık - Anna Laudel - Ferhat Yeter

Yeni markaya tanıtım

Avantgarde Collection’ın yeni markası Avantgarde Refined, Bodrum Yalıkavak’ta ve Unesco Dünya mirası Kapadokya’nın en büyük ilçesi Ürgüp’te doğayı, yalın lüks ile bir araya getiriyor. Avantgarde Collection ve Lucis Initiative Kurucusu İsmet Öztanık, premium segmentteki bu yeni seyahat ve yaşam deneyimini Anna Laudel’de gerçekleştirilen davette, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile paylaştı. Bu özel etkinliğe katılan konuklar arasında Suzan Toplusoy, Gül Ağış, Sedef Orman, Mahmut Anlar, Tolga Sezgin, Meriç Küçük, Ender Sevim, Narod Çetinkaya gibi isimler bulunuyor.

Haberin Devamı

Herkes Cannes’a o Adalara
Hande Tokmak

Moda davetinde buluştular

Tutkusunu ve bitmeyen enerjisini renkler aracılığıyla tasarımlarına yansıtan tasarımcı Dilara Acar, yeni sezon tanıtımını Arnavutköy’deki showroom’unda Hande Can ev sahipliğinde; Yelda Güral, Begüm Kütük, Ebru Akel, Zeynep Üner gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Herkes Cannes’a o Adalara

“Her koleksiyon benim iç dünyamı yansıtıyor” dediği tasarımları ile, geniş ürün yelpazesi sayesinde, gündelik kıyafetlerden konforlu plaj kıyafetlerine kadar Dilara Acar Collection’da birbirinden şık seçenekleri minimal çizgileri ön plana çıkarttığı koleksiyon ile sezona hızlı bir giriş yaptı.

 

#Tolgahan Sayışman#Almeda Sayışman#Cannes
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

McGurk, Suriye’de PKK ile tehlikeli bir oyun oynuyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Beni de uyutun saçmalığı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bu takımdan herkes razı olmalı

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

‘Alo Hattı’na ihbar yağıyor

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Icardi imza attı, Galatasaray şampiyon oldu

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ