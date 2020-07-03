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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor

3 Temmuz 2020

Nusret Gökçe, Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Eren Yorulmazer ile sıra dışı bir konsept için el sıkıştı.

Artık bir dünya markası olan Nusr-et’in sahibi Nusret Gökçe, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sıfırdan dünyanın zirvesine çıkan ve Türkiye’de birçok sanatçının hayalini kurduğu “dünya çapında şöhret”e ulaşan Nusret, yeni projeleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor

GÜZEL YEMEK, İYİ EĞLENCE, SIKI SPOR

İstanbul-Maçka’daki Park Hyatt Hotel’i 50 milyon Euro karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın alan Nusret Gökçe, otel için kurduğu hayalleri Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Eren Yorulmazer’le gerçekleştirecek.
Park Hyatt Hotel’e önemli dokunuşlar yapacak olan Eren Bey, otelin içine büyük bir Nusr-et konumlandıracak.
Restoranın hemen yanında lüks bir gece kulübü, onun yanında da bir spor salonu yer alacak.

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor


HOLLYWOOD YILDIZLARINI İSTANBUL’DA AĞIRLAYACAK

Dünyada hiç görülmemiş olan bu konsept, aslında Nusret Gökçe’nin yaşam mottosu olan “güzel yemek, iyi eğlence, sıkı spor”u otel içinde hayata geçirecek.
2017 yılından bu yana özel hocadan İngilizce dersleri alan Gökçe, şimdilerde eğitimine yeniden ağırlık vererek, İngilizcesini pekiştirmek için çalışıyor.
Çünkü bu sıra dışı konseptin açılışı için İstanbul’a arkadaşlık yaptığı Hollywood yıldızlarını, dünyaca ünlü sporcuları ve Arap prensleri davet edecek.
Eylül ayına yetişmesi için dört elle çalışan ikilinin rafine zevkiyle ortaya çıkacak olan mekan kompleksini açıkçası ben de merak ediyorum.
Başarılarıyla övündüğümüz Nusret’e bir kez daha tebrikler...
Çıtayı yine yükseğe koydu!  

Yoğun işlere tatil molası

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, karantina sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile çıkamamıştı. Genç işadamı, şimdi 1 haftalık bir mola veriyor ve kız arkadaşı Nazlı Kayı ile birlikte Bodrum’a gidiyor.

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor

Kendi teknesinde sevgilisiyle baş başa tatil yapacak olan Sabancı, sonrasında İstanbul’a dönerek yeniden işinin başına geçecek.
Küresel pandemi, her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de büyük değişime uğrattı. Başarılı işadamı, tatil sonrası tamamen işine konsantre olarak, işgücü ve emek kaybı yaşanmaması için pandemi kapsamında alınan kararların hayata geçmesi için kolları sıvayacak.

İşleri kızına devrediyor

Perataş İnşaat CEO’su Ahmet Karaçöl, işlerini yavaş yavaş kızı Yeşim Karaçöl’e devrediyor. Londra King’s Koleji’nde eğitim gören Yeşim Hanım, babasının sahibi olduğu Bodrum Gündoğan’daki Serafina Mare Delux Otel’i işletiyor. Babasının yükünü hafifleten Karaçöl, ileriki zamanlarda daha çok sorumluluk alacağının sinyallerini veriyor.

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor

Yeni bir aşk mı?

Aldığım duyumlara göre, cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Yasemin-Sedat Aloğlu’nun ortanca oğulları Alihan Aloğlu, gönlünü Merve Kotil’e kaptırmış!
Merve Kotil, 9 yıllık eşi ve oğlu Cem’in babası Moris Kohen’le yollarını geçen sene dostça ayırmıştı. Alihan Aloğlu ile Merve Kotil’i bir gece kulübünde birlikte görenler, ikilinin çevrelerine hiç aldırış etmeden samimi bir şekilde dans ettiğini
söylüyor.
Aşk iddiası doğru mu bilmiyorum ama ben bu ilişkiye şaşırdım açıkçası. Çünkü Merve Kotil’in eski eşi Moris Kohen, hem Aloğlu Ailesi ile yakın hem de Alihan’ın abisi Selhan Aloğlu’yla oldukça samimi. Ben çok ihtimal vermiyorum ama neticede ikisi de bekar insanlar, neden olmasın...

Hayalini bir bir gerçekleştiriyor

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