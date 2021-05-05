“Bacım” Tepeden Boğaz’a iniyor

Burak Özçivit, eski Ferrari’sini verip yerine yenisini aldı! 2008 model temiz bir araç için Bursa’ya giden Özçivit, lüks garajının yeni üyesi için 2 milyon 200 bin TL ödedi.

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.

Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.

Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.





Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.

2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.

