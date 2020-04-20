Almaktan vazgeçti

Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, yurtdışındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyordu. Miami’de hizmet veren ve şehrin simgesi haline gelen Delano Hotel’i almak için anlaşma yapan Süzer, salgın nedeniyle bu yatırımdan vazgeçti.
Benim de geçen yıl konaklama şansı bulduğum, Morgans Hotel Group’a ait 193 odalı Delano Hotel, Miami’nin en gözde ve en popüler otellerinden.
Mustafa Süzer ile oğlu Baran Süzer, geçen yıl otelin sahibi Sam Nazarian Delano ile masaya oturmuş ve satış konusunda anlaşma sağlanmıştı.
250 milyon dolarlık yatırım, 6 ay süren pazarlık sonucu geçtiğimiz aralık ayında opsiyonlu şekilde imzalandı.
Turizmde büyümeyi hedefleyen Süzer Grup, duyduğuma göre depozitosunu verdiği oteli almaktan vazgeçmiş, anlaşmadan çekilme kararı almış.
Şirket yetkilileri, yaptıkları özel toplantıda koronovirüsün turizm sektörüne nasıl bir etki yapacağını öngöremedikleri için bu kararı vermiş.
Baran Süzer - Sam Nazarian Delano
Evin erkeklerine kazak örüyor
Epos 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mika-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, bu zor günlerde bir yandan her iki dernek aracılığıyla sağlık çalışanları için yapılan yardımları koordine ederken bir yandan da evinin erkeklerine kazak örüyor.
Büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kazağını bitiren Arzu Hanım, şimdilerde ortanca oğlu Hakan Sabancı için eline ipi ve şişi almış. Ardından küçük oğlu Kerim, son olarak da eşi Ömer Bey’e birer kazak örecek olan Sabancı, yeni bir akıma öncülük edecek bence.
Stiliyle ve moda markaları için hazırladığı koleksiyonlarla kadınların yakın takibinde olan Arzu Hanım, el örgüsü kazak modası başlatırsa hiç şaşırmayın!Arzu Sabancı’nın bu Instagram paylaşımını görünce, aklıma Mustafa Sandal’ın 90’lardaki şarkısı “Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli” geldi!
Yeni koleksiyon salgın kurbanı
‘Direct Message’ markasının sahibi Deniz Marşan’ın üzerinde 1 yıl çalıştığı 5’inci koleksiyonunun lansmanı, koronavirüs kurbanı oldu. Ancak modacı, koleksiyonunu tanıtmanın bir yolunu buldu.
2015 yılında kurduğu markası Direct Message ile büyük başarı yakalayan stil danışmanı Deniz Marşan, birbirinden renkli mayo, bikini ve kimono tasarımlarını her yıl nisan ayında yaptığı lansman partileriyle tanıtıyordu.
Marşan, koronavirüs nedeniyle herkesin evlerine kapandığı bu dönem, koleksiyonunu tanıtmak için farklı bir yol buldu.
Koleksiyonunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden tanıtacak olan stil danışmanı, şimdilerde ürünlerinin fotoğraflarını Ceylan Sözer’e çektiriyor. Ne demişler; her zaman bir çıkar yol vardır...
Başarılı stil danışmanı ve modacı Deniz Marşan’ı hem yenilikçi fikri hem de azminden dolayı tebrik ediyorum.
Deniz Marşan
Koronavirüsü yendi
Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef de koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde yapılan Elhadef, tek başına geçirdiği 14 günlük karantina günlerinin ardından iyileşerek çocuklarına kavuştu.
Virüsü Bebek Lucca’da katıldığı bir doğum günü davetinde kaptığını düşünen Marina Elhadef, ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz zaman kaybetmeden hastaneye gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Marina Hanım, hemen tedaviye alındı.
Tedaviye olumlu cevap veren ve kronik bir rahatsızlığı da bulunmayan Marina Elhadef, karantina kurallarına uyma şartıyla evine gönderildi.
Marina Hanım, evde kendini izole ederek tedavisini sürdürdü, hatta 10 günde tamamen iyileşti. Bu süreçte iki çocuğu ve eşinin yanına da asla yaklaşmadı.
14 günlük karantina süresinin sonunda tamamen iyileştiği doktorları tarafından tespit edilen Marina Hanım’ın çocuklarıyla bir araya gelmesine izin verildi. Derin bir ‘oh’ çeken Marina Elhadef’e ben de geçmiş olsun diyorum...
Almaktan vazgeçti
Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, yurtdışındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyordu. Miami’de hizmet veren ve şehrin simgesi haline gelen Delano Hotel’i almak için anlaşma yapan Süzer, salgın nedeniyle bu yatırımdan vazgeçti.
Benim de geçen yıl konaklama şansı bulduğum, Morgans Hotel Group’a ait 193 odalı Delano Hotel, Miami’nin en gözde ve en popüler otellerinden.
Mustafa Süzer ile oğlu Baran Süzer, geçen yıl otelin sahibi Sam Nazarian Delano ile masaya oturmuş ve satış konusunda anlaşma sağlanmıştı.
250 milyon dolarlık yatırım, 6 ay süren pazarlık sonucu geçtiğimiz aralık ayında opsiyonlu şekilde imzalandı.
Turizmde büyümeyi hedefleyen Süzer Grup, duyduğuma göre depozitosunu verdiği oteli almaktan vazgeçmiş, anlaşmadan çekilme kararı almış.
Şirket yetkilileri, yaptıkları özel toplantıda koronovirüsün turizm sektörüne nasıl bir etki yapacağını öngöremedikleri için bu kararı vermiş.
Baran Süzer - Sam Nazarian Delano
Evin erkeklerine kazak örüyor
Epos 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mika-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Sabancı, bu zor günlerde bir yandan her iki dernek aracılığıyla sağlık çalışanları için yapılan yardımları koordine ederken bir yandan da evinin erkeklerine kazak örüyor.
Büyük oğlu Hacı Sabancı’nın kazağını bitiren Arzu Hanım, şimdilerde ortanca oğlu Hakan Sabancı için eline ipi ve şişi almış. Ardından küçük oğlu Kerim, son olarak da eşi Ömer Bey’e birer kazak örecek olan Sabancı, yeni bir akıma öncülük edecek bence.
Stiliyle ve moda markaları için hazırladığı koleksiyonlarla kadınların yakın takibinde olan Arzu Hanım, el örgüsü kazak modası başlatırsa hiç şaşırmayın!Arzu Sabancı’nın bu Instagram paylaşımını görünce, aklıma Mustafa Sandal’ın 90’lardaki şarkısı “Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli” geldi!
Yeni koleksiyon salgın kurbanı
‘Direct Message’ markasının sahibi Deniz Marşan’ın üzerinde 1 yıl çalıştığı 5’inci koleksiyonunun lansmanı, koronavirüs kurbanı oldu. Ancak modacı, koleksiyonunu tanıtmanın bir yolunu buldu.
2015 yılında kurduğu markası Direct Message ile büyük başarı yakalayan stil danışmanı Deniz Marşan, birbirinden renkli mayo, bikini ve kimono tasarımlarını her yıl nisan ayında yaptığı lansman partileriyle tanıtıyordu.
Marşan, koronavirüs nedeniyle herkesin evlerine kapandığı bu dönem, koleksiyonunu tanıtmak için farklı bir yol buldu.
Koleksiyonunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden tanıtacak olan stil danışmanı, şimdilerde ürünlerinin fotoğraflarını Ceylan Sözer’e çektiriyor. Ne demişler; her zaman bir çıkar yol vardır...
Başarılı stil danışmanı ve modacı Deniz Marşan’ı hem yenilikçi fikri hem de azminden dolayı tebrik ediyorum.
Deniz Marşan
Koronavirüsü yendi
Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef de koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde yapılan Elhadef, tek başına geçirdiği 14 günlük karantina günlerinin ardından iyileşerek çocuklarına kavuştu.
Virüsü Bebek Lucca’da katıldığı bir doğum günü davetinde kaptığını düşünen Marina Elhadef, ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz zaman kaybetmeden hastaneye gitti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Marina Hanım, hemen tedaviye alındı.
Tedaviye olumlu cevap veren ve kronik bir rahatsızlığı da bulunmayan Marina Elhadef, karantina kurallarına uyma şartıyla evine gönderildi.
Marina Hanım, evde kendini izole ederek tedavisini sürdürdü, hatta 10 günde tamamen iyileşti. Bu süreçte iki çocuğu ve eşinin yanına da asla yaklaşmadı.
14 günlük karantina süresinin sonunda tamamen iyileştiği doktorları tarafından tespit edilen Marina Hanım’ın çocuklarıyla bir araya gelmesine izin verildi. Derin bir ‘oh’ çeken Marina Elhadef’e ben de geçmiş olsun diyorum...