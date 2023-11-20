×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi!

#Daniel Lozakovich#İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası#Mehmet Üstündağ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz cuma akşamı dünyanın en yetenekli genç keman sanatçılarından Daniel Lozakovich’i ağırladı. Lozakovich, AKM sahnesine kendisine emanet edilen 30 milyon dolarlık kemanıyla çıktı.

Haberin Devamı

Avusturyalı şef Andreas Ottensamer, 17 Kasım Cuma günü AKM’de sevenleriyle buluştu. Ottensamer yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), genç kemancı Daniel Lozakovich’i de ağırladı. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın en sevdiği genç sanatçılardan olan Daniel Lozakovich’i, AKM’deki konserinde Tuba Ünsal yalnız bırakmadı.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

22 yaşındaki genç sanatçıyı İstanbul’da ağırlayan Ünsal, konser sonrası Lozakovich’i gezdirdi. Yetenekli sanatçının, konserlerinde çok özel bir keman kullandığını öğrendim. Fiyatı 30 milyon dolar olan Stradivarius kemanı, Louis Vuitton grubunun sahibi olan Bernard Arnault kendisine ‘ödünç’ vermiş. Yaklaşık 300 yıllık olan bu çok özel keman, Rimowa’nın özel yapım çantasıyla seyahat ediyormuş. E, 30 milyonluk kemana da bu yakışır!

Haberin Devamı

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Eşi de piyanist

LVMH olarak bilinen, çatısı altında Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Guerlain gibi markaları bulunduran grubun patronu Bernard Arnault, 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üç adamından biri. 1991 yılından beri Hélène Mercier ile evli olan iş adamı, sanata büyük yatırım yapıyor. Hélène Mercier, tanınmış bir piyano sanatçısı olduğundan çiftin klasik müziğe ayrı bir sevgisi var. Bu nedenle Daniel Lozakovich’e, 30 milyon dolarlık Stradivarius kemanı, emanet etmiş.

Lezzetli workshop

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Humanis’in markalarından Asido, “Yemekten Korktuğun Lezzetler” konseptiyle bir workshop düzenledi. Şef Yağız İzgül’ün liderliğinde gerçekleştirdiği workshop’ta sanat, moda ve iş dünyasını buluşturdu.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Haberin Devamı

İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin ilgi gösterdiği etkinlikte; Onur Büyüktopçu, Burak Sevinç, Sena Çakır, Ceyhun Fersoy, Yosi Mizrahi, Pelin Orhuner, Bilge Öztürk, Alegra Levi gibi tanınmış simalar, kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri afiyetle tadıp, mide yanması şikâyeti çekmemek için yemek yedikten sonra Asido çiğneme tabletlerini deneyimledi.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Kahkaha dolu gece

Tuna Ofis Mobilyaları, BKM organizasyonunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında dördüncü kez özel bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Sofitel İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen gösteriye Tuna Ofis Mobilyaları’nın özel davetlileri katıldı.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

16 Kasım’da gerçekleştirilen gösteriyi markanın mimarlar, iç mimarlar ve özel davetlileri izledi.

Haberin Devamı

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Katılımcılar kahkaha dolu bir gece yaşarken, Sofitel İstanbul Taksim Executive Şef’i Matteo Bertuletti’nin mutfağında özenle hazırlanan ikramların tadını çıkardı.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

TIME 100’e girdi!

Cemiyetin yakından tanıdığı Nurettin Hasman ve Güzin Onursal’ın ikiz kızlarından Mina Hasman’dan büyük başarı! Mimarlık firması Skidmore Owings ve Merrill’in Sürdürülebilirlik Direktörü olan Mina Hasman, iş dünyasında iklim eylemini yönlendiren dünyanın en etkili 100 liderini içeren TIME100 Climate listesine dahil edildi.

30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi

Farklı endüstrilerden liderler arasından seçilen Hasman, şirketin sürdürülebilirlik operasyonlarını yönetiyor. Ekip, düşük karbonlu bina tasarımını hızlandırmak amacıyla geliştirilen hizmetleri yaratmışlardı. Bu büyük başarı için kendisini kutluyorum…

#Daniel Lozakovich#İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası#Mehmet Üstündağ
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İkinci ‘One Minute’

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Berlin’i 72 yıl önce de salladık

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Denizlerimizin 4 nesil komutanıyla gurur tablosunu…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Burada Okur Yazar’a bu hafta mola

 FATİH TEKECİ
FATİH TEKECİ
TÜM YAZARLARIMIZ