30 milyon dolarlık kemanıyla AKM’deydi!

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Avusturyalı şef Andreas Ottensamer, 17 Kasım Cuma günü AKM’de sevenleriyle buluştu. Ottensamer yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), genç kemancı Daniel Lozakovich’i de ağırladı. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın en sevdiği genç sanatçılardan olan Daniel Lozakovich’i, AKM’deki konserinde Tuba Ünsal yalnız bırakmadı.

22 yaşındaki genç sanatçıyı İstanbul’da ağırlayan Ünsal, konser sonrası Lozakovich’i gezdirdi. Yetenekli sanatçının, konserlerinde çok özel bir keman kullandığını öğrendim. Fiyatı 30 milyon dolar olan Stradivarius kemanı, Louis Vuitton grubunun sahibi olan Bernard Arnault kendisine ‘ödünç’ vermiş. Yaklaşık 300 yıllık olan bu çok özel keman, Rimowa’nın özel yapım çantasıyla seyahat ediyormuş. E, 30 milyonluk kemana da bu yakışır!

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Eşi de piyanist



LVMH olarak bilinen, çatısı altında Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Guerlain gibi markaları bulunduran grubun patronu Bernard Arnault, 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üç adamından biri. 1991 yılından beri Hélène Mercier ile evli olan iş adamı, sanata büyük yatırım yapıyor. Hélène Mercier, tanınmış bir piyano sanatçısı olduğundan çiftin klasik müziğe ayrı bir sevgisi var. Bu nedenle Daniel Lozakovich’e, 30 milyon dolarlık Stradivarius kemanı, emanet etmiş.

Lezzetli workshop





Humanis’in markalarından Asido, “Yemekten Korktuğun Lezzetler” konseptiyle bir workshop düzenledi. Şef Yağız İzgül’ün liderliğinde gerçekleştirdiği workshop’ta sanat, moda ve iş dünyasını buluşturdu.

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İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin ilgi gösterdiği etkinlikte; Onur Büyüktopçu, Burak Sevinç, Sena Çakır, Ceyhun Fersoy, Yosi Mizrahi, Pelin Orhuner, Bilge Öztürk, Alegra Levi gibi tanınmış simalar, kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri afiyetle tadıp, mide yanması şikâyeti çekmemek için yemek yedikten sonra Asido çiğneme tabletlerini deneyimledi.

Kahkaha dolu gece

Tuna Ofis Mobilyaları, BKM organizasyonunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali kapsamında dördüncü kez özel bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Sofitel İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen gösteriye Tuna Ofis Mobilyaları’nın özel davetlileri katıldı.

16 Kasım’da gerçekleştirilen gösteriyi markanın mimarlar, iç mimarlar ve özel davetlileri izledi.

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Katılımcılar kahkaha dolu bir gece yaşarken, Sofitel İstanbul Taksim Executive Şef’i Matteo Bertuletti’nin mutfağında özenle hazırlanan ikramların tadını çıkardı.

TIME 100’e girdi!

Cemiyetin yakından tanıdığı Nurettin Hasman ve Güzin Onursal’ın ikiz kızlarından Mina Hasman’dan büyük başarı! Mimarlık firması Skidmore Owings ve Merrill’in Sürdürülebilirlik Direktörü olan Mina Hasman, iş dünyasında iklim eylemini yönlendiren dünyanın en etkili 100 liderini içeren TIME100 Climate listesine dahil edildi.

Farklı endüstrilerden liderler arasından seçilen Hasman, şirketin sürdürülebilirlik operasyonlarını yönetiyor. Ekip, düşük karbonlu bina tasarımını hızlandırmak amacıyla geliştirilen hizmetleri yaratmışlardı. Bu büyük başarı için kendisini kutluyorum…