Yüzyıllık Yalnızlık-I

Rusya milyarlarca insanın umudunu tüketti.
Ve kimse savaşı başlatacağına inanmıyordu.
Modern çağın zirvesinde savaşların artık çok geride kaldığına inanılıyordu.
ABD, AB ve İngiltere gibi süper ülkelerin yeni bir savaşa izin vermeyeceğine de aşırı güvenilmişti...
Ne oldu?
Ukrayna’ya yanındayız, arkandayız diye mesaj verenlerin birçoğu tepki yolunu tercih etti...
*
Zelenski de gerçeği sonunda gördü ve “Dünya Ukrayna’yı yalnız bıraktı” itirafında bulundu.
Lakin geç kalmış bir yalnızlıktı...
Ve yüzyıllık bir yalnızlık...
Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanını hatırlıyoruz...
İnsanoğlu hayatı boyunca bu yalnızlığı yaşıyor ama yine de ders almıyor...
*
Rusya ve Ukrayna’yı yöneten siyasilerin ve liderlerin sorumsuzluğunun bedelini milyonlarca insanın nasıl ödediğine bir kez daha şahit oluyoruz.
Ve bir Arap atasözünü hatırlıyoruz:
- Eviniz camdansa kimsenin evine taş atmayın!
Ukrayna bu gerçeklerin ışığında kendine daha akılcı ve dengeli bir yolu seçemedi...
Rusya’nın geleceğini sağır sultan bile duydu ama kendileri bu gerçekle yüzleşemedi...
Tıpkı Saddam Hüseyin ve kurmayları gibi...
*
Irak eski Enformasyon Bakanı Muhammed Said es Sahaf Bağdat’ta kameraların karşısına geçmiş, ‘Katırlar gününü görecek’ diyerek nutuk atmaya devam ederken ABD tankları arkasındaydı...
Bu görüntüye dünya çok güldüğü için kendisine “Komik Ali” denilmiş ve Saddam Hüseyin’in kurmaylarının hepsi yakalanıp idam edilmiş veya cezaevine gönderilmişti...
ABD eski Başkanı Bush ise bu duruma çok güldüğünden Sahaf’ı sözde affetmişti...
Arizona Üniversitesi mezunu olan Sahaf Irak’ı terk etmiş ve şimdi başka bir yerlerde hayatını yaşıyor, olan Irak’a ve halkına olmuştu...
*
10 milyondan fazla Rus kökenli insanın yaşadığı Ukrayna topraklarında böylesine ağır bir işgalin yaşanacağına dair gerçekleri görmezden gelen Zelenski belki de en büyük hayal kırıklığını yaşıyor...
Halkın ülkeyi terk etmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan ediyor...
Putin ise Zelenski yönetimini uzaklaştırıp kendi kontrolünde bir hükümet kurup sonrasında ise saldırılarına son vereceğini söylüyor...
*
Denizsiz ve kontrolsüz bir Ukrayna gerçeği ile yaşanacak gibi...
ABD ve AB ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları, silah yardımları ve yalnızlaştırma operasyonları savaşı durdurmaya yetmeyecek...
Çünkü, tüm bu yaşananları Kremlin hesaplayarak yola çıktıklarını açıklıyor...
Sivil halkı savaşa ve direnişe dahil eden Zelenski acil olarak Ukrayna’nın AB’ye üye yapılmasını istiyor...
Ve de NATO’ya...
Rusya ise sınırlarına kadar gelen ABD, AB ve NATO’ya karşı Ukrayna’yı ele geçirmeye çalışıyor...
Bu savaşın hikâyesinin özeti budur...
*
Yeni dünya düzeni diyorlardı...
Ve herkes umutluydu.
Oysa umut etmek başkasının yapmasını oturup beklemekti...
Herkes umutlarını ya başkalarının üzerine ya da yarınlara yüklüyordu...
Yüzyıllık yalnızlık nereye kadar?
Cumartesi günkü yazımızda...
Yüzyıllık Yalnızlık-I
Rusya milyarlarca insanın umudunu tüketti.
Ve kimse savaşı başlatacağına inanmıyordu.
Modern çağın zirvesinde savaşların artık çok geride kaldığına inanılıyordu.
ABD, AB ve İngiltere gibi süper ülkelerin yeni bir savaşa izin vermeyeceğine de aşırı güvenilmişti...
Ne oldu?
Ukrayna’ya yanındayız, arkandayız diye mesaj verenlerin birçoğu tepki yolunu tercih etti...
*
Zelenski de gerçeği sonunda gördü ve “Dünya Ukrayna’yı yalnız bıraktı” itirafında bulundu.
Lakin geç kalmış bir yalnızlıktı...
Ve yüzyıllık bir yalnızlık...
Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanını hatırlıyoruz...
İnsanoğlu hayatı boyunca bu yalnızlığı yaşıyor ama yine de ders almıyor...
*
Rusya ve Ukrayna’yı yöneten siyasilerin ve liderlerin sorumsuzluğunun bedelini milyonlarca insanın nasıl ödediğine bir kez daha şahit oluyoruz.
Ve bir Arap atasözünü hatırlıyoruz:
- Eviniz camdansa kimsenin evine taş atmayın!
Ukrayna bu gerçeklerin ışığında kendine daha akılcı ve dengeli bir yolu seçemedi...
Rusya’nın geleceğini sağır sultan bile duydu ama kendileri bu gerçekle yüzleşemedi...
Tıpkı Saddam Hüseyin ve kurmayları gibi...
*
Irak eski Enformasyon Bakanı Muhammed Said es Sahaf Bağdat’ta kameraların karşısına geçmiş, ‘Katırlar gününü görecek’ diyerek nutuk atmaya devam ederken ABD tankları arkasındaydı...
Bu görüntüye dünya çok güldüğü için kendisine “Komik Ali” denilmiş ve Saddam Hüseyin’in kurmaylarının hepsi yakalanıp idam edilmiş veya cezaevine gönderilmişti...
ABD eski Başkanı Bush ise bu duruma çok güldüğünden Sahaf’ı sözde affetmişti...
Arizona Üniversitesi mezunu olan Sahaf Irak’ı terk etmiş ve şimdi başka bir yerlerde hayatını yaşıyor, olan Irak’a ve halkına olmuştu...
*
10 milyondan fazla Rus kökenli insanın yaşadığı Ukrayna topraklarında böylesine ağır bir işgalin yaşanacağına dair gerçekleri görmezden gelen Zelenski belki de en büyük hayal kırıklığını yaşıyor...
Halkın ülkeyi terk etmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan ediyor...
Putin ise Zelenski yönetimini uzaklaştırıp kendi kontrolünde bir hükümet kurup sonrasında ise saldırılarına son vereceğini söylüyor...
*
Denizsiz ve kontrolsüz bir Ukrayna gerçeği ile yaşanacak gibi...
ABD ve AB ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımları, silah yardımları ve yalnızlaştırma operasyonları savaşı durdurmaya yetmeyecek...
Çünkü, tüm bu yaşananları Kremlin hesaplayarak yola çıktıklarını açıklıyor...
Sivil halkı savaşa ve direnişe dahil eden Zelenski acil olarak Ukrayna’nın AB’ye üye yapılmasını istiyor...
Ve de NATO’ya...
Rusya ise sınırlarına kadar gelen ABD, AB ve NATO’ya karşı Ukrayna’yı ele geçirmeye çalışıyor...
Bu savaşın hikâyesinin özeti budur...
*
Yeni dünya düzeni diyorlardı...
Ve herkes umutluydu.
Oysa umut etmek başkasının yapmasını oturup beklemekti...
Herkes umutlarını ya başkalarının üzerine ya da yarınlara yüklüyordu...
Yüzyıllık yalnızlık nereye kadar?
Cumartesi günkü yazımızda...