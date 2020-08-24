Buzdağının altı

Dünyanın sayılı siyasetbilimci ve stratejistlerinden Zbigniev Brzezinski, ‘Stratejik Vizyon’ kitabında petrolün haritalar üzerinde nasıl paylaştırıldığını yazar...
Eski ABD Başkanı Roosevelt’in elleriyle çizdiği Ortadoğu’ya ait bir harita taslağını çıkararak İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Lord Halifax’e söylediklerini şöyle anlatır...
Roosevelt, İngiliz büyükelçi Halifax’e Ortadoğu haritasını göstererek der ki:
- İran petrolü sizindir. Irak ve Kuveyt’teki petrolü bölüşeceğiz. Suudi Arabistan petrolüne gelince, oradaki petrol bizimdir!
*
Enerji kaynaklarına ve petrol kuyularına sahip olma uğruna kaç coğrafyanın yakılıp yıkıldığını, kaç milyon insanın öldürüldüğünü ve ülkelerin nasıl yerle bir edildiğini biliyoruz...
İran ve Irak’ta kaç iktidarın darbelerle alaşağı edildiğini, kaç kralın öldürüldüğünü, sayısını bilemeyeceğimiz kadar ihanet oyunlarının oynandığını da...
Düne kadar bulunup da kapatılan kör kuyuların hikâyelerini yazmaya başladığımızda sayfaların yetmeyeceğini de...
Osmanlı Devleti’nin de neden tasfiye edildiğini ve nasıl yıkıldığını da...
*
Demek ki arandığında bulunabiliyormuş...
Ve bu ülkenin makus talihi değilmiş...
*
Enerji Bakanlığı döneminde öncelikle petrol ve maden yasalarını değiştirmekle işe başlayan Berat Albayrak’ın, daha sonra sondajları yapacak olan Fatih, Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni ve Oruç Reis gemilerini Karadeniz ve Akdeniz’deki aramalara yönlendirdiğini biliyoruz...
Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Bakan Berat Albayrak’ın yardımcısı Fatih Dönmez’in Enerji Bakanı olmasıyla tüm arama süreçlerini ve çalışmaları birlikte yürüttüklerini de...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu ve inanması elbette çok önemlidir...
Koro halinde Berat Albayrak’ı hedefe koyanları, sürekli aleyhinde felaket rüzgârı üfleyenleri dikkate almış olsaydı belki de bu sonuca varılamayacaktı...
Bin yıllık tarihimizin içinde 16 devleti aynı metotla kaybettiğimize dair binlerce ihanet ve aldatma hikâyeleri var...
Üfleyicileri hiç dinlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşuyla, Bakan Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’in yoğun çalışmaları sonucu bugünleri gördükçe anlıyoruz ki bu ülkenin makus talihi yokluk değilmiş...
Bakan Berat Albayrak ile cumartesi günü yaptığımız telefon konuşmasında Karadeniz ve Akdeniz’deki diğer sondajlardan da çok umutluydu...
Bakan Berat Albayrak’ın keşiflerin arkasının geleceğini söylemesiyle bu ülkede enerji seferberliği başlatıldığını da anlıyorduk...
*
Öyle kolay değil bulmak, bulabilmek ve çıkarabilmek...
Petrolün kanlı tarihinin yolculuğunu bilmek lazım...
Uğruna çıkarılan savaşların hikâyelerini de...
Prof. Daniel Yergin’in ‘Petrol’, Raif Karadağ’ın ‘Petrol Fırtınası’ adlı kitaplarından yola çıkarak 1989 yılında ‘Bir Varil Petrol İçin’ başlıklı yazı dizisi araştırmasını yaptığımızda, bildiklerimizin sadece buzdağının bir kısmını görmekten ibaret olduğunu fark etmiştim...
Buzdağının derinliklerinde saklanan sayısız gizli gerçeği öğrendiğimizde ise bu ülkede petrolün neden bulunmadığını da...
*
Petrolün bulunuşuyla kaç asırlık bir savaşın ve çatışmanın kaynağı olduğunu az çok biliyoruz ama o günden bugüne çıkarılan her bir damlasının bir insanın bir damla kanına denk düşüyor olduğu gerçeğini de bilmeyen kalmadı gibi...
30 yıl boyunca dünya petrollerinin gizlenen şifrelerini araştıran yazar Raif Karadağ’ın Ankara’da bir otel odasında esrarengiz bir şekilde ölümü ve başına gelenleri de öğrendiğimizde bu ülkeyi yönetenlerin cinayete nasıl sessiz kaldıklarını da anlıyoruz...
İngiliz arşivlerinde önemli gizli belgelere ulaşan Karadağ’ı, raporunu dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a sunacağı günün öncesinde kimlerin öldürttüğünü de...
*
Buzdağının altındaki gerçeklere gözlerini kapatan içimizdeki kronik muhalif koro, buzdağının üstünde gördükleriyle felaket tellallığı yapmaya devam ediyor...
Raif Karadağ’ın bulduğu gizli belgelerde neler yazıyordu?
Ve kimler öldürttü?
Çarşamba yazımızda devam edeceğiz...
Buzdağının altı
Yıl 1943...
Dünyanın sayılı siyasetbilimci ve stratejistlerinden Zbigniev Brzezinski, ‘Stratejik Vizyon’ kitabında petrolün haritalar üzerinde nasıl paylaştırıldığını yazar...
Eski ABD Başkanı Roosevelt’in elleriyle çizdiği Ortadoğu’ya ait bir harita taslağını çıkararak İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Lord Halifax’e söylediklerini şöyle anlatır...
Roosevelt, İngiliz büyükelçi Halifax’e Ortadoğu haritasını göstererek der ki:
- İran petrolü sizindir. Irak ve Kuveyt’teki petrolü bölüşeceğiz. Suudi Arabistan petrolüne gelince, oradaki petrol bizimdir!
*
Enerji kaynaklarına ve petrol kuyularına sahip olma uğruna kaç coğrafyanın yakılıp yıkıldığını, kaç milyon insanın öldürüldüğünü ve ülkelerin nasıl yerle bir edildiğini biliyoruz...
İran ve Irak’ta kaç iktidarın darbelerle alaşağı edildiğini, kaç kralın öldürüldüğünü, sayısını bilemeyeceğimiz kadar ihanet oyunlarının oynandığını da...
Düne kadar bulunup da kapatılan kör kuyuların hikâyelerini yazmaya başladığımızda sayfaların yetmeyeceğini de...
Osmanlı Devleti’nin de neden tasfiye edildiğini ve nasıl yıkıldığını da...
*
Demek ki arandığında bulunabiliyormuş...
Ve bu ülkenin makus talihi değilmiş...
*
Enerji Bakanlığı döneminde öncelikle petrol ve maden yasalarını değiştirmekle işe başlayan Berat Albayrak’ın, daha sonra sondajları yapacak olan Fatih, Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni ve Oruç Reis gemilerini Karadeniz ve Akdeniz’deki aramalara yönlendirdiğini biliyoruz...
Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Bakan Berat Albayrak’ın yardımcısı Fatih Dönmez’in Enerji Bakanı olmasıyla tüm arama süreçlerini ve çalışmaları birlikte yürüttüklerini de...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu ve inanması elbette çok önemlidir...
Koro halinde Berat Albayrak’ı hedefe koyanları, sürekli aleyhinde felaket rüzgârı üfleyenleri dikkate almış olsaydı belki de bu sonuca varılamayacaktı...
Bin yıllık tarihimizin içinde 16 devleti aynı metotla kaybettiğimize dair binlerce ihanet ve aldatma hikâyeleri var...
Üfleyicileri hiç dinlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşuyla, Bakan Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’in yoğun çalışmaları sonucu bugünleri gördükçe anlıyoruz ki bu ülkenin makus talihi yokluk değilmiş...
Bakan Berat Albayrak ile cumartesi günü yaptığımız telefon konuşmasında Karadeniz ve Akdeniz’deki diğer sondajlardan da çok umutluydu...
Bakan Berat Albayrak’ın keşiflerin arkasının geleceğini söylemesiyle bu ülkede enerji seferberliği başlatıldığını da anlıyorduk...
*
Öyle kolay değil bulmak, bulabilmek ve çıkarabilmek...
Petrolün kanlı tarihinin yolculuğunu bilmek lazım...
Uğruna çıkarılan savaşların hikâyelerini de...
Prof. Daniel Yergin’in ‘Petrol’, Raif Karadağ’ın ‘Petrol Fırtınası’ adlı kitaplarından yola çıkarak 1989 yılında ‘Bir Varil Petrol İçin’ başlıklı yazı dizisi araştırmasını yaptığımızda, bildiklerimizin sadece buzdağının bir kısmını görmekten ibaret olduğunu fark etmiştim...
Buzdağının derinliklerinde saklanan sayısız gizli gerçeği öğrendiğimizde ise bu ülkede petrolün neden bulunmadığını da...
*
Petrolün bulunuşuyla kaç asırlık bir savaşın ve çatışmanın kaynağı olduğunu az çok biliyoruz ama o günden bugüne çıkarılan her bir damlasının bir insanın bir damla kanına denk düşüyor olduğu gerçeğini de bilmeyen kalmadı gibi...
30 yıl boyunca dünya petrollerinin gizlenen şifrelerini araştıran yazar Raif Karadağ’ın Ankara’da bir otel odasında esrarengiz bir şekilde ölümü ve başına gelenleri de öğrendiğimizde bu ülkeyi yönetenlerin cinayete nasıl sessiz kaldıklarını da anlıyoruz...
İngiliz arşivlerinde önemli gizli belgelere ulaşan Karadağ’ı, raporunu dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a sunacağı günün öncesinde kimlerin öldürttüğünü de...
*
Buzdağının altındaki gerçeklere gözlerini kapatan içimizdeki kronik muhalif koro, buzdağının üstünde gördükleriyle felaket tellallığı yapmaya devam ediyor...
Raif Karadağ’ın bulduğu gizli belgelerde neler yazıyordu?
Ve kimler öldürttü?
Çarşamba yazımızda devam edeceğiz...