Askıda bir dünya...

“Savaşın Türkiye’ye etkileri ağır olacak” diyerek siyaset yapıp iktidarı yıpratmaya çalışanların ne kadar felaket tellallığı yaptığını söylemeye gerek yok...
Bilmiyorlar ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Güvenlik öncelikli politikalar yeniden dünyanın birinci öncelikli sırasına şimdiden yerleşmiş durumda...
Ve kutuplaşmanın daha büyük boyutuyla karşı karşıya kalınacak...
Soğuk savaşlar geri dönüyor gibi...
*
Biden diyor ki:
Rusya ile tüm ticari faaliyetleri askıya aldık...
*
Ne demek bu?
Küreselleşme ve globalleşme askıya alınmıştır...
Kimin ne alacağı ve ne vereceği belli olmayan bir süreç başlamıştır...
Rusya ise demir perdeyi yeniden indirmeye ve kaybettiklerini geri almaya çalışıyor...
Ve enerji kaynaklarıyla, silah sanayi ve tarımla ayakta durmak istiyor...
Batı ne kadar bu üçgenin içinde olacak belli değil...
Almanya, İngiltere daha şimdiden Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımını kesemeyeceklerini aksi halde nakliye başta olmak üzere birçok sektörün felç olabileceğini söylüyor...
*
Uluslararası güvenlik uzmanları ise Rusya’nın bundan sonra güvenlik kaygılarıyla davranacağını ve ekonomik kırılganlıklarından dolayı girdiği çıkmaz yoldan da geri adım atmayacağını belirtiyorlar...
Rusya’nın açtığı savaşın faturasını sadece kendisinin ödemeyeceğini belirten ekonomi uzmanları da kimin ne kadar kârla ve kimin ne kadar zararla çıkacağını şimdiden söylemenin çok erken olabileceğine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin daralan ekonomiyi fırsata çevirebileceğini belirtiyor...
*
Buğday fiyatının 600 dolardan 1300 dolara çıkışının büyük bir gıda krizinin habercisi olduğunu söyleyen uzmanlar, sayısız sektörün etkileneceğini, birçok ülkenin düzeninin değiştiğini ve yeni bir dünya düzeninin ise nasıl olacağına dair tehlike çanlarının çalmaya başladığını ama kimler için çaldığının ise zamanla görüleceğini ifade ediyor...
*
Evet, çanlar kimin için çalıyor?
Rusya’da 500 milyar doları aşan Batılı şirketlerin yatırımları olduğunu hatırlatan stratejistler, savaşın bitmesiyle yeniden masanın kurulacağını ve AB ile Rusya’nın anlaşmak zorunda kalacağını iddia ediyor...
Kısacası, bir yandan savaş sürüyor, insanlar öldürülüyor ve şehirler boşaltılıyor, milyonlarca insan yollara düşüp ülkelerini terk ediyor; diğer yandan savaşın perde arkasında yeni dünya düzeninin ekonomik geleceğine yönelik gizli hesaplar yapılıyor...
Askıda bir dünya...
“Savaşın Türkiye’ye etkileri ağır olacak” diyerek siyaset yapıp iktidarı yıpratmaya çalışanların ne kadar felaket tellallığı yaptığını söylemeye gerek yok...
Bilmiyorlar ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Güvenlik öncelikli politikalar yeniden dünyanın birinci öncelikli sırasına şimdiden yerleşmiş durumda...
Ve kutuplaşmanın daha büyük boyutuyla karşı karşıya kalınacak...
Soğuk savaşlar geri dönüyor gibi...
*
Biden diyor ki:
Rusya ile tüm ticari faaliyetleri askıya aldık...
*
Ne demek bu?
Küreselleşme ve globalleşme askıya alınmıştır...
Kimin ne alacağı ve ne vereceği belli olmayan bir süreç başlamıştır...
Rusya ise demir perdeyi yeniden indirmeye ve kaybettiklerini geri almaya çalışıyor...
Ve enerji kaynaklarıyla, silah sanayi ve tarımla ayakta durmak istiyor...
Batı ne kadar bu üçgenin içinde olacak belli değil...
Almanya, İngiltere daha şimdiden Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımını kesemeyeceklerini aksi halde nakliye başta olmak üzere birçok sektörün felç olabileceğini söylüyor...
*
Uluslararası güvenlik uzmanları ise Rusya’nın bundan sonra güvenlik kaygılarıyla davranacağını ve ekonomik kırılganlıklarından dolayı girdiği çıkmaz yoldan da geri adım atmayacağını belirtiyorlar...
Rusya’nın açtığı savaşın faturasını sadece kendisinin ödemeyeceğini belirten ekonomi uzmanları da kimin ne kadar kârla ve kimin ne kadar zararla çıkacağını şimdiden söylemenin çok erken olabileceğine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin daralan ekonomiyi fırsata çevirebileceğini belirtiyor...
*
Buğday fiyatının 600 dolardan 1300 dolara çıkışının büyük bir gıda krizinin habercisi olduğunu söyleyen uzmanlar, sayısız sektörün etkileneceğini, birçok ülkenin düzeninin değiştiğini ve yeni bir dünya düzeninin ise nasıl olacağına dair tehlike çanlarının çalmaya başladığını ama kimler için çaldığının ise zamanla görüleceğini ifade ediyor...
*
Evet, çanlar kimin için çalıyor?
Rusya’da 500 milyar doları aşan Batılı şirketlerin yatırımları olduğunu hatırlatan stratejistler, savaşın bitmesiyle yeniden masanın kurulacağını ve AB ile Rusya’nın anlaşmak zorunda kalacağını iddia ediyor...
Kısacası, bir yandan savaş sürüyor, insanlar öldürülüyor ve şehirler boşaltılıyor, milyonlarca insan yollara düşüp ülkelerini terk ediyor; diğer yandan savaşın perde arkasında yeni dünya düzeninin ekonomik geleceğine yönelik gizli hesaplar yapılıyor...