Obezitenin asıl nedeni ne?

Bana en çok sorulan sorulardan biri “Kafein, ‘asetaminofen’ ve ‘kodein’ içeren migren ilacım işe yaramıyor. İlaç almak dışında ne yapabilirim” oluyor. Belki de beslenme şeklinizi değiştirmeniz gerekiyordur...

Migrenin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, tüm dünyadaki en yaygın üçüncü rahatsızlık olduğunu biliyor muydunuz? Sadece ABD’de

39 milyondan fazla kişi düzenli olarak 4 ile 72 saat arası süren ataklar yaşıyor. Ne yazık ki bu rahatsızlığı anlamaya ve tedavi edebilmeye daha yeni başlıyoruz. Ama migrenle ilgili en yeni teori; ağrının, bir bağışıklık enzimi, hormonları ve nöro-taşıyıcıları etkileyen bir haberciyle beraber üst boyun sinirlerindeki periferik sinir sistemindeki veya hipotalamus içindeki sinirsel yolları tıkadığında tetiklendiği yönünde...

Beslenme şekliniz, migreninizi etkiliyor mudur peki? Vücutta, EPA ve DHA tipi omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinin ve omega-6 fazlalığının migren ağrısını tetikleyebileceğini öğrendik. Omega-6, mayonez, salata sosu, cips, unlu mamuller, fast food yiyecekler, soslar ve katı yağ gibi ürünlerin çoğunda, soya ve mısırla beslenmiş hayvanlardan elde edilen kırmızı ette ve kümes hayvanlarında oluyor. Aspiryağı, mısırözüyağı ve soyayağı gibi bitkisel yağlarda da çokça var. Bu yüzden hazır yemek tüketiminizi azaltıp somon, ringa, hamsi ve sardalya gibi yağlı balıkları, chia tohumu, Brüksel lahanası ve ceviz gibi besinleri daha fazla yemeye çalışın. Bir ay bekleyin. Olumlu sonuçları görünce şaşıracağınıza eminim.

Migren konusunda konuşmamız gereken bir soru da şu: Kronik ağrı, karakterinizi değiştiriyor mu? Kısaca cevaplayacak olursam: Evet! Amerikan futbolu oyuncusu Joe Theismann’ın 1985’te baldır ve kavalkemiğini kırması Amerikan Futbol Ligi kariyerini bitirmişti. Theismann şöyle diyor: “İnsanlar bunun bir trajedi olduğunu söyleyebilir. Ama benim için hayırlısı buydu. Kendim dışında hiçbir şeyi düşünmez hale gelmiştim. O günden beriyse... Çok daha iyi biri olmaya çalışıyorum.”

Yani, evet, kronik ağrı karakterinizi etkiler. Bütün o fiziksel ağrılar kendinizin en iyi versiyonu olmanızı zorlaştırır. Avrupa’daki ‘European Journal of Pain’ isimli bilimsel yayındaki bir çalışma da bunu doğruladı. Kronik ağrılar duygusal dalgalanmayı tetikliyor ve anksiyete seviyesini yükseltiyor.