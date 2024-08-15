Bankalar arası emekli promosyon yarışı kızıştı

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Hem temmuz ayı emekli maaşlarının zamlanması hem en düşük emekli aylığının 12.500 liraya çıkarılması hem de mevcut emeklilere yıl ortasında yeni emekli olanların eklenmesi ile birlikte bankalar arası emekli promosyon yarışı da kızıştı.

Bu yılın mart ayında SGK, emekli promosyonları ile ilgili 19 banka ile anlaşma yaptı ve promosyon ödemeleri iki katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendi. Temmuz ayı ile birlikte birçok banka emeklilere ödenen promosyon tutarlarını artırdı. Bugün emekli maaşına göre bankaların ödedikleri promosyon tutarı 18 bin liralara kadar çıkıyor. Kimi bankalar fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması ve bir emekliyi daha aynı bankadan maaş almaya ikna edilmesi gibi şartlarla promosyon tutarlarını 20 bin liralara kadar çıkartıyor.

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SON TARİH 31 AĞUSTOS

Peki, hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor ve şartlar neler? Hemen hemen tüm bankaların ortaya koyduğu şart aynı; 3 yıl boyunca emekli maaşının bankadan alınacağının taahhüt edilmesi. Yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için son tarih ise 31 Ağustos. SSK ve Bağ-Kur emeklileri SGK’ya başvurarak ya da e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri sırasında promosyon ödemesi alacakları bankayı tercih edebiliyorlar. Memur emeklileri de aynı işlemi yapıyor.

Mevcut promosyon tutarları 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olsa da bankalar henüz promosyon tutarlarını 10.000 liradan 12.500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığına göre henüz ayarlamadılar. Ancak 10.000 liraya göre en düşük emekli aylığına ödenen promosyon tutarı 31 Ağustos tarihine kadar 12.500 lira için de geçerli olacaktır. İşte, bazı bankaların 31 Ağustos tarihine kadar uyguladıkları emekli promosyonları ve şartları.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?

Garanti Bankası: Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olanlara 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriyor.

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Yapı Kredi: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL olanlara 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor ve fatura talimatı ile birlikte ödenen promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.

Akbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlar 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Denizbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

İş Bankası: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.500 TL ödüyor.

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Ziraat Bankası: Emeklilere 12.000 TL promosyon ödüyor.

Halkbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

Vakıfbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve fazla olanlara 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

ING: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Fibabanka: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.

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QNB Finansbank: Maaşa göre 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Türkiye Finans: Maaşa göre 12.000 TL’ye varan emekli promosyonu ödüyor.

Albaraka: Maaşı 10.000’ye kadar 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.