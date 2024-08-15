Gezelim görelim

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#St. Tropez#Kinugawa Ramatuelle#Coya

Herkes “Ne kadar verimsiz bir yaz oldu” diyor. Dünyanın her yeri için durum öyle gerçekten.

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Geçen haftaki rotamız, Côte d’Azur yani Fransa sahil şeridiydi.

Dünyada kötü giden ekonomi, Güney Fransa’yı da vurmuş belli ki, oralarda da fiyatlarda indirimler yapılmış.

Size mekânlardan bahsedeyim, ajandalarınıza eklersiniz...

Casa Amor:

St. Tropez’nin en popüler mekânlarından biri. Şehre giden herkesin listesinde mutlaka bulunur. Yemekleri, eğlencesi ve servisiyle gözdedir. Giderseniz, DJ kabininin önünde bir fotoğraf çektirin.

Bagatelle:

Dünyada “eğlence” denilince akla ilk gelen mekânlardandır. Burada masa tepelerine çıkıp dans etmek, şarkılarda peçete sallamak ve ülke bayraklarıyla şov yapmak inanılmaz keyifli oluyor.
Tabii ki Cihanna ne yaptı? Türk bayrağını açtırdı, Gülşen şarkısını çaldırdı, mekânı coşturdu!

Kinugawa Ramatuelle:

Akşam şıkır şıkır giyinip, şık bir yemek isteyenlerin St. Tropez’deki ilk tercihi olan mekân, ambiyansı, yemekleri ve kokteylleriyle ayrılmak istemeyeceğiniz bir yer. Hele o suşilerini yemeden sakın kalkmayın!

L’Opera:

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Adanın en klasik mekânı. Her gün dolu, her gün eğlenceli. Şovları, herkesin kendini dans pistine atıp eğlenmesi, çalışanların kendi dükkânıymış edasıyla sizleri eğlendirme çabası ve sizlerle eğlenmesi paha biçilemez...

Amazónico Monte-Carlo:

Geçtik Monako’ya. Giden bilir, Fransa’dan ayrı, krallıkla yönetilen ufak bir şehir burası. Avrupa’daki en güvenli şehirlerdendir. Amazónico, teras ve iç mekânıyla meydanın en güzel mekânını açmış. Hafif esintili hava eşliğinde yemekleri ve güler yüzlü servisi mükemmeldi. Yemeğiniz bittiğinde yan tarafında açtığı eğlence mekânına gidebiliyorsunuz. O da mı yetmedi; aşağıda açtığı kulüple sizi geç saatlere kadar eğlendirmeyi başarıyor. Monako’nun en hit mekânı olmuş bile burası.

Coya:

Monako’nun klasik eğlence mekânlarından.
Yer bulmak hâlâ çok zor ama bulduğunuzda inanılmaz bir eğlence sizi bekliyor. Peru mutfağını seviyorsanız, bir akşam gidin derim.

 

 

#St. Tropez#Kinugawa Ramatuelle#Coya
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