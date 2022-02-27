Mesaja dönmemek kabalık değil gerekliliktir

Her saatte telefona gelen mesajlar, bildirimler, e-postalar... Bunlara dönmemenin veya canımız istediği zaman dönmenin gerekliliği hakkında konuşmalıyız. Elime araştırmalarımı aldım, geldim.
ŞÖYLE BİR HAVA ALMAYA ÇIKTIM
Haftanın spesifik günlerinde spesifik işlerim var. Mesela salı akşamları anneme kahveye giderim. Yine bir salı oradayım. Ama fiziksel olarak orada olmama rağmen zihinsel olarak olamıyorum. Aynı anda üç işle birden uğraşıyorum ve bunların arasında olmayan tek şey annemin az önce bana ikram ettiği kahveyi içmek.
Telefonumda çın çın vatsap sesleri... Oradan aldığım mesajı Slack’ten konuştuğum başka birinin mesajıyla birleştirip bir küçük iş krizini çözmeye çalışıyorum. Bu Slack yazılımı, biliyorsunuz çağımızda pek çok iş ortamında kullanılan bir app. Ama benim üç ayrı iş deneyimimden edindiğim tecrübeye göre Türkiye’de büyük bir coşkuyla kurulup sonra yalan oluyor. Sonuçta içeride vatsap üzerinden iş yapılmasını tasvip etmeyen, iş ve özel hayat iletişim kanallarının ayrı kalmasını savunan iki-üç kişi kalıyoruz. Kalanlar her şey için ayrı bir vatsap grubu kuruyor. Böylece bir sabah kendimizi 12 yeni vatsap grubuna eklenmiş buluyoruz.
Sonunda bunlardan bir ders çıkardım. Mesajlara dönmeme hakkımız var! Çağımız ilişkilerinde ‘ghosting’ denen durumu iş ilişkilerinde uygulamak gayet yasal bir davranış. Huyumdur, bir şeyi düşündüğüm zaman mutlaka “Bunu ilk kez ben düşünmüş olamam, düşünülmüşü de vardır” derim.
“Merak etmeyin, zaten bize o mesajları, e-postaları atanlar da hemen yanıt vermemizi beklemiyormuş”
Varmış tabii ki. 2018’de yapılmış bir araştırma buldum. Katılımcıların üçte biri romantik bir ilişki içinde olmadıkları bir arkadaşlarına ‘ghosting’ uyguladıklarını söylemiş. İş temalı bir mesaja dönmeyerek iş arkadaşlarına ‘ghosting’ uyguladıklarını söyleyenlerin oranıysa yüzde 46 olmuş.
Neticede hepimiz romantikli ilişki içinde olduğumuz birinin mesajlarına aniden dönmemeye başlamanın son derece kaba olduğunu kabul ediyoruz.
Ama pandemi tantanası sonrası iyice azıtan mail’ler, Zoom toplantı davetiyeleri bombardımanı, “Araba kullanıyorum, o yüzden yazamıyorum, kusura bakmayın” şablonuyla başlayan sesli vatsap mesajlarına şöyle bir sırtımızı dönüp gitmekte herhangi bir kabalık yok. Hatta hepimiz için son derece gerekli, nefes aldırıcı bir hareket tarzı.
Bununla ilgili de araştırma var. Diyor ki, bir mesaja dönmek zorunda hissetme sebebimiz yüz yüze iletişimden kalan alışkanlıklarımızmış. Bize seslenen birine nasıl kafayı çevirip yürümüyorsak mesaja dönmemekte de o yüzden zorlanıyormuşuz. Sonuçta şuna varılmış: Buna gerek yok.
Dijital ortamda, uygun olmadığımız için sessiz kalmakta sorun yok. Sorun pasif agresif mesajlar yazmak, yazılı ağız dalaşına tutuşmak.
Bir araştırmayla neşenizi iyice yerine getireyim. UCLA’den gelen bu araştırmamız diyor ki: Zaten bize o mesajları atanlar da hemen dönmemizi beklemiyormuş.
Hadi size hayırlı iş arkadaşı ‘ghost’lamalar.
Mesaja dönmemek kabalık değil gerekliliktir
Her saatte telefona gelen mesajlar, bildirimler, e-postalar... Bunlara dönmemenin veya canımız istediği zaman dönmenin gerekliliği hakkında konuşmalıyız. Elime araştırmalarımı aldım, geldim.
ŞÖYLE BİR HAVA ALMAYA ÇIKTIM
Haftanın spesifik günlerinde spesifik işlerim var. Mesela salı akşamları anneme kahveye giderim. Yine bir salı oradayım. Ama fiziksel olarak orada olmama rağmen zihinsel olarak olamıyorum. Aynı anda üç işle birden uğraşıyorum ve bunların arasında olmayan tek şey annemin az önce bana ikram ettiği kahveyi içmek.
Telefonumda çın çın vatsap sesleri... Oradan aldığım mesajı Slack’ten konuştuğum başka birinin mesajıyla birleştirip bir küçük iş krizini çözmeye çalışıyorum. Bu Slack yazılımı, biliyorsunuz çağımızda pek çok iş ortamında kullanılan bir app. Ama benim üç ayrı iş deneyimimden edindiğim tecrübeye göre Türkiye’de büyük bir coşkuyla kurulup sonra yalan oluyor. Sonuçta içeride vatsap üzerinden iş yapılmasını tasvip etmeyen, iş ve özel hayat iletişim kanallarının ayrı kalmasını savunan iki-üç kişi kalıyoruz. Kalanlar her şey için ayrı bir vatsap grubu kuruyor. Böylece bir sabah kendimizi 12 yeni vatsap grubuna eklenmiş buluyoruz.
Sonunda bunlardan bir ders çıkardım. Mesajlara dönmeme hakkımız var! Çağımız ilişkilerinde ‘ghosting’ denen durumu iş ilişkilerinde uygulamak gayet yasal bir davranış. Huyumdur, bir şeyi düşündüğüm zaman mutlaka “Bunu ilk kez ben düşünmüş olamam, düşünülmüşü de vardır” derim.
Varmış tabii ki. 2018’de yapılmış bir araştırma buldum. Katılımcıların üçte biri romantik bir ilişki içinde olmadıkları bir arkadaşlarına ‘ghosting’ uyguladıklarını söylemiş. İş temalı bir mesaja dönmeyerek iş arkadaşlarına ‘ghosting’ uyguladıklarını söyleyenlerin oranıysa yüzde 46 olmuş.
Neticede hepimiz romantikli ilişki içinde olduğumuz birinin mesajlarına aniden dönmemeye başlamanın son derece kaba olduğunu kabul ediyoruz.
Ama pandemi tantanası sonrası iyice azıtan mail’ler, Zoom toplantı davetiyeleri bombardımanı, “Araba kullanıyorum, o yüzden yazamıyorum, kusura bakmayın” şablonuyla başlayan sesli vatsap mesajlarına şöyle bir sırtımızı dönüp gitmekte herhangi bir kabalık yok. Hatta hepimiz için son derece gerekli, nefes aldırıcı bir hareket tarzı.
Bununla ilgili de araştırma var. Diyor ki, bir mesaja dönmek zorunda hissetme sebebimiz yüz yüze iletişimden kalan alışkanlıklarımızmış. Bize seslenen birine nasıl kafayı çevirip yürümüyorsak mesaja dönmemekte de o yüzden zorlanıyormuşuz. Sonuçta şuna varılmış: Buna gerek yok.
Dijital ortamda, uygun olmadığımız için sessiz kalmakta sorun yok. Sorun pasif agresif mesajlar yazmak, yazılı ağız dalaşına tutuşmak.
Bir araştırmayla neşenizi iyice yerine getireyim. UCLA’den gelen bu araştırmamız diyor ki: Zaten bize o mesajları atanlar da hemen dönmemizi beklemiyormuş.
Hadi size hayırlı iş arkadaşı ‘ghost’lamalar.