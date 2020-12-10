Zagor’un dostu dostumuzdur

‘Northmoor Yolu’nu şöhrete ulaştıran adresler 20 ve 22 numaralı evlerdir.
Fantastik edebiyatın en meşhur isimlerinden J.R.R. Tolkien, önce 22 numaralı evde 1926-1930 yılları arasında yaşadıktan sonra, ailesiyle daha geniş olan 20 numaraya geçmiş ve 1947’ye kadar da burada yaşamıştır.
Hobbit’i ve romanlarının yanı sıra filmleriyle de bir fenomene dönüşen Yüzüklerin Efendisi serisinin büyük bölümünü bu evde yazmış J.R.R. Tolkien. Şöhret de buradan geliyor zaten sokağa, daha doğrusu eve...
Yüzüklerin Efendisi hayranları için simgesel değeri yüksek bu ev, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Sahibi 4.5 milyon pound, bizim paramızla 46-47 milyon TL istiyor...
Kayseri karşısında iyi sinyaller çakmaya başlayan, geçen hafta Rize seferinden 4 gollü bir galibiyetle dönerken iyi oyunuyla övgüleri de toplayan Galatasaray, taraftarında heyecan yarattı. Maç öncesi istatistik raporları, bu yükselen heyecanın nedenini ortaya koyuyordu: “Galatasaray, son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdi.”
“Vay, vay, vay!” dedirten bu istatistiklerin Hatayspor maçında devam edip etmeyeceğini görmek merakı maça ayrı bir boyut kattı.
Süper Lig’e iyi bir giriş yapan rakip Hatayspor, ‘sıkı kapanmak ve hızlı çıkışlarla netice almak’ şeklinde özetlenebilecek taktiğiyle Galatasaray’ın yoğun bir baskı kurmasını bir süre engelledi.
Galatasaray da bu süreçte hücum hatlarındaki kopuklukları gidermeye çalıştı, ‘Emrelerin’ oynadığı kanattan çok Linnes, Oğulcan ve Feghouli’nin çalıştığı kanattan yol bulmaya çalıştı.
DIAGNE HARiKA VURDU
Hatayspor’un ‘attı atacak’ dedirtecek kadar olmasa da gole dönüşme ihtimali yüksek ataklarını savuşturduktan sonra 32’nci dakikakada ilk kez kaleyi bulan bir şut geldi Galatasaray’dan. Ama ne şut! Feghouli’nin ortasını yakın markaja rağmen göğsünde yumuşatan ve harika bir vuruşla, zamanlamayla gole çeviren Diagne en sıkı muhaliflerinin bile kalbini yumuşatmış olabilir.
“Peki daha önce müsait vaziyette kaçırdığı golü veya daha sonra 51’de kalenin ağzından kaçırdığını unutturur mu bu müthiş gol?” diyenler de çıkabilir tabii, onu bilemem. Golden sonra ‘iyi oyun’ ayarlarına dönen bir Galatasaray izledik ilk yarı sona erene dek. İstediği baskıyı kurdu, ikinci golü kovaladı, ‘kaliteli futbol’ damgalı
“Çalışamıyorum, çalışamayacağım ve ne zaman çalışacağımı bilmiyorum. Bir yıl daha da sürebilir. Ben bu devletin evladıyım, yıllarca müzik yaptım, devlet ne yardımlar yapıyor başvurayım... İşten son çıkış tarihinizi yazın diyor, işe giriş tarihim yok ki benim işten çıkışımı yazayım. Bir şekilde uygun değilim yani, sistemde yokum...” (Melisa Uzunarslan)
“1000 TL gibi bir yardım söz konusuydu; bazıları aldı, bazıları alamadı. Bana çıkmadı ve neden çıkmadığını bilmiyorum. Verecekleri 1000 TL ücret bu arada; bir ayı bile kurtarmaz. İstanbul’da yaşıyorsunuz; 1000 lira dediğiniz hiçbir şeydir aslında...” (Burçin Turna)
“Nisan ayında başımı ellerimin arasına aldım; işte biri 30 senelik, öbürü 40 senelik iki birikim sıfır! Hani sıfırım, hiçbir şey yok!” (Akın Eldes)
“Açık hava konserlerinin yasaklanması tamamen politik sebeplerden kaynaklanan bir şeydi. Belediyelerin sahne sanatlarına destek olmasını engellemek için konulmuş bir yasaktı. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü kapalı mekânlarda konserler devam etti. Yani hangisi daha riskli olabilir? Açık alan mı kapalı alan mı? ... Kötü niyetli bir açıklama yapmak bile mümkün değil...” (Kerem Kabadayı)
“(Müzisyenlerin) mutlaka kayıt altına alınmaları lazım. İnan, sadece TC kimlik numaraları var, inanın bana birçoğunun... Yani sigorta, vergi, emeklilik hiçbir şey yok...” (Burhan Şeşen)
“Latife yaptığımız, yani makara yaptığımız bir söylemdi bu: ‘Usta nasıl işler?’ ... ‘Hiç sorma hocam, evde zeytin yok. Evet şu an evde zeytin yok, yok...” (Balık Ayhan)
Pandemi sürecinde sahne sanatlarıyla uğraşanların seslerini duyurabilmek için çeşitli yazılar yazdım.
Ölen kişi, Star Wars’un 1976-1983 arasına sığan ve bence aşılamamış üçlemesinde Darth Vader’in bedenini canlandıran İngiliz oyuncu David Prowse idi...
“Bedenini canlandıran” vurgusuna dikkat buyurunuz lütfen; çünkü seslendirme işi efsanevi James Earl Jones’a verilmişti, Darth Vader’in yüzünün göründüğü kısacık sahnede de Prowse’u değil tiyatro kökenli bir başka efsaneyi, Sebastian Shaw’u görmüştük.
“Gücün karanlık tarafını” temsil eden, dünya sinema tarihinin en meşhur “kötü” karakterinden biri olan, gaddarlıkta bir kâinat markası Darth Vader’i canlandıran David Prowse “bir kostüm askısı” olarak algılansın istemem.
85 yaşında hayata veda eden 2 metrelik dev
Fatih Terim maç öncesinde Kayserispor karşısında ilk yarıda iyi oynadığını belirttiği takımı yeniden sahaya süreceğini söylüyordu. Dediğini de yaptı zaten.
İşin ilginç yanı maç da 1-1 sonuçlanan o karşılaşmayı hatırlatacak şekilde gelişti uzun süre.
Galatasaray yine bol bol atak tazeledi, yine çok gol pozisyonuna girdi ve yine ya müthiş oynayan kaleciye (bu durumda Gökhan Akkan) ya direğe takıldı.
Kilidi açan yine bir penaltı vuruşu oldu ve yine penaltıyı Diagne gole çevirdi hatta!
DIAGNE BiLE DiSiPLiNLiYDi
Ancak Rizespor karşılaşmasında Galatasaray’ın geçen maçın kopyası şeklinde oynadığını söylemek haksızlık olur; çünkü çok daha iyiydi.
Mesela çok daha etkili bir baskı uyguladı, bu baskıyı sahanın her noktasına (evet, Diagne’ye kadar) disiplinli bir şekilde sürdürdü.
Mesela rakibi kendi oyun planını unutturacak derecede meşgul etti, çok kaçırsa da hep gole yakın oldu.
Yoldaş demem boşuna değil; kendisini ‘solcu’ olarak tanımlayan, Latin Amerika’nın yetişebildiği her köşesinde sosyalist liderleri destekleyen, onlarla güçlü kişisel ilişkiler kuran ve her zaman yoksulların, ezilenlerin yanında, zorbaların karşısında yer alan bir kahramandı.
Buenos Aires’in çok yoksul bir gecekondu mahallesinde 8 kardeşin beşincisi olarak doğan, suyu ve elektriği olmayan bir baraka bozmasında büyüyen Diego sınıfını asla unutmadı, onlar için güçlülerin karşısına dikildi. Bu sadece siyaset alanıyla da kısıtlı değildi. Kiliseyi, Vatikan’ı yerden yere vurmaktan çekinmedi. Vatikan’ı ziyaret edip altın tavanları gördükten sonra şunları demişti: “Daha sonra Papa’nın aç çocuklar için kaygılandığını söylediği konuşmasını duydum. O zaman altın tavanları sat amigo; bir şey yap!”
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CHE, CASTRO VE FİLİSTİN...
Kıtadaki Chavez, Lula gibi solcu liderlere kayıtsız şartsız destek verdi. ABD’den ‘nefret ettiğini’ defalarca dile getirdi, Irak Savaşı protestolarında en önde yer aldı, Bush’a giydirmediği laf kalmadı. Kahramanı Che Guevara idi; Fidel Castro’yu ise “ikinci babam” diye anıyordu. Bağımlılık tedavisi ararken kapıların yüzüne kapandığı günlerde Küba’nın kapılarını açan Castro’yu da Che’yi de dövme yaptırmıştı vücuduna. Çok başka sevdiği Fidel ile aynı gün öldüğü detayını yazdı gazeteler. Filistin’in yılmaz bir savunucusuydu, her koşulda Filistin’in yanında olduğunu defalarca gösterdi; “Kalbimde bir Filistinliyim” sözüyle akıllarda kaldı. Bence 1 numara oydu ve hep o kalacak. Ezilmişler, itilmişler, yoksullar, mazlumlar ondan razıdır. Elveda yoldaş Diego...
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14’üncü yüzyılın korkunç Kara Veba/Kara Ölüm salgını on milyonlarca insanın canını alarak ilerliyor. Tahminler 75 milyon ila 200 milyon insanın bu salgında hayatını kaybettiğini işaret ediyor.
İşte o dönemde salgından korunmak isteyen Venedik, dışarıdan gelen gemileri alargada 40 gün süreyle bekletiyor, denizcilerin, yolcuların veya yüklerin bu süre zarfında inmesine izin vermiyor.
40 günlük bu tecrit, gözetim, denetim sürecine borçluyuz “karantina” kelimesini.
2020 içinde ezber ettiğimiz kelimelerden biri olan “karantina”nın hikâyesini, kökenini merak edip öğrenenleriniz muhakkak vardır.
Her sene “yılın kelimesi”ni açıklayan Cambridge Sözlüğü, 2020’nin kelimesi olarak “karantina”yı seçti.
Bunun nedeni, 2020’de, ağırlıklı olarak da 18-24 Mart tarihleri arasında sözlükte en fazla aranan kelime olması...
Esasında en fazla aranan üçüncü kelime
Tüylerinin güzelliği nesiller boyu bir lanete dönüştü, çekmediği zulüm, işkence kalmadı gelincikgillerin bu üyesinin...
Daracık kafeslere doğdu, büyüdü, katledildi ve süs niyetine kürkünü giyenlerin talebi arttıkça bu ölüm yuvaları büyüdükçe büyüdü...
Danimarka, bu ölüm çiftlikleri arasındaki rekabette en önde gidenlerden...
Elbette ABD var, Çin var, İtalya var, İspanya var, Hollanda var...
“Beşiktaş 8, Galatasaray 5, Antalyaspor 4, Yeni Malatyaspor 4...” diye uzayıp gidiyor.
Bu puan tablosu değil elbette; Süper Lig’de yarışan futbol takımlarında rastlanan koronavirüs vakaları sıralanıyor...
İşin içine “geniş futbol ailesini” kattığımızda, yani teknik kadroları, kulübün diğer personellerini vb eklediğimizde tablo daha da çarpıcı hale geliyor...
Salgının ardından 2019-2020 sezonunu şartlar gereği paldır küldür kapatan dünya futbolu yeni sezona kurallar, yeni uygulamalar, kısıtlamalar eşliğinde tedirgin ancak umutlu bir başlangıç yapmıştı.
Ancak yayılma hızı katlanarak artan virüsten kaçmak mümkün olmadı; gelinen nokta ortada...
Gelinen nokta demişken... “Localara seyirci alarak yapılan denemeler” vesaire son kısıtlamalara tosladı; seyirci yok ama futbola devam noktasında beklemekteyiz.
Sürdürülebilir bir durum mu bu?
Gümüşsuyu’ndan Taksim’e doğru seyreden taksiyle geçip giderken, aksi istikamette ilerleyen dünyanın en tatlı kortejini gördüm...
Kortej dediğim, toplasanız 10-15 kişi... En önde çerçeve içinde Yaprak dergisi; şiirler okuyarak geçtiler...
“Keşke işim olmasaydı...” dedim içimden, keşke avareliğime teslim olsaydım ve sonra düşününce o kadar da önemli gelmeyen işimi assaydım...
Yürüyen “göstericiler” hakkında daha önceki yıllarda okuduğum haberlerden dolayı bilgim var.
1996’dan beri 14 Kasım’da, Orhan Veli’nin ölüm yıldönümünde Taksim’den Aşiyan’daki mezarına kadar yürüyor sevenleri.
Sahibi ve neşriyat müdürü muhteşem Muhsin Ertuğrul olan derginin ileriki dönemde kurucusu olarak anılacak kişi de eşi Neyyire Eyüp Ertuğrul veya efsaneleşmiş adıyla Neyyire Neyir’dir. Neyyire Hanım 1943’te çok genç yaşında aramızdan ayrılmıştır; bu notu da düşmüş olalım.
İstanbul’da çıkan dergi adından da anlaşılacağı üzere tiyatro başta olmak üzere sahne sanatlarına ve sinemaya odaklanacaktır.
İlk sayısında Muhsin Ertuğrul “Dört Tarih” başlıklı bir yazı yayınlar...
1909’da sahneye adım atan Muhsin Ertuğrul, yolun başında olduğu yılların çaresizliklerini, operatör Cemil Paşa’nın (Topuzlu) önayak olmasıyla kurulan Darülbedayi’nin heyecanını, Darülbedayi’nin yerine geçen İstanbul Tiyatrosu’nun başarısını andıktan sonra 30 yıl sonra erişilen noktayı değerlendirir...
Geçilen yolların güçlüklerini andıktan sonra uğruna bir ömür harcadığı Türk tiyatrosunun gelişimine devam için formülünü de açıklar:
“... Bu da (başarı da) sanatkârların ve sanatkârları idare edenlerin sanat işlerinde hiçbir maddi kazanç düşüncesiyle hareket etmemeleri ile olur. Bu bolluğu da ancak devlet temin eder...”
Derginin yayınlandığı yıllar tiyatro geçmişe göre hızla ilerlemekte, Cumhuriyet’in sanatçılara daha fazla imkânlar sunmasıyla güç toplamaktadır.
Beyaz pantolonları, parlak kumaştan havalı ceketleri, o yılların modasına uygun papyon/kravatlarıyla çok şıklar ve fotoğrafa bakanın içini aydınlatan bir gülümsemeyle yakışıklı yakışıklı bakıyorlar hayata, geleceğe...
Kıymetli ağabeyim, şahane insan Mehmet Teoman 4 gün önce iç sızlatan “Kala kala 2 kişi kaldık...” notu eşliğinde paylaştı bu fotoğrafı...
En soldaki uzun boylu, serinkanlı duruşlu, güneş gözlüklü delikanlı Mehmet Teoman...
Hemen yanında
“Sonuçlar ne zaman netleşir? Senato’da kimin, Temsilciler Meclisi’nde kimin borusu ötecek? Bu gelişmelerin Türkiye’deki, dünyadaki yansımaları nasıl olacak?” gibi soruların net cevapları için beklemek ve epeyce gümbürtü koparacak süreci izlemek gerekecek. Olasılıklar üzerine çene yormaktansa “net” bazı haberlere odaklandım dün sabah erken saatlerden itibaren. Trump ve Biden hattının dışına çıkmak, seçimle bağlantılı 3 farklı karaktere odaklanarak oyalanmak isterseniz beni takip edin...
KANYE WEST
GÜVENDİĞİM BİRİNİ KENDİMİ SEÇİYORUM
MEŞHUR hip hop yıldızı Kanye West, bu seçimlerde ilk kez oy kullandı ve bilin bakalım kime oy attı? Kendisine...
Bu konuda kahramanların ortak özelliklerini süzerek elde edilen “bilimsel” kalıplar vardır.
Mesela Richmond Üniversitesi’nden Scott T. Allison ve George R. Goethals, kahramanları inceledikleri ortak çalışmalarında tanımlayıcı “8 temel özellik” sıralar:
“Zeki. Güçlü. Esnek. Özverili. Müşfik. Karizmatik. Güvenilir. İlham verici...”
Eksiği vardır, fazlası yoktur bu tanımlayıcı sıfatların; tek madde daha eklemek şansım olsa “mütevazı”yı önerirdim...
Kurgusal kahramanlara ilgi göstermeyi, siyaset veya ne bileyim işte spor alanından imaj paketlemesi marifetiyle kerameti kendinden menkul kahramanlar bulmayı ve onları yüceltmeyi severiz...
Oysa gerçek kahramanlar aramızda sessizce, belirecekleri anı ve yaratacakları etkiyi hesaplamadan yaşarlar.
Gerçek kahramanlar iyi birer hatip olmayabilirler, olmak zorunda da değillerdir zaten. Anlatmak ve böbürlenmek için değil, karşılıksız iyilik için sıralarını beklerler.
Gerçek kahramanlar pelerin giymezler, doğaüstü yeteneklere veya kerameti kendinden menkul
Lig başladıktan sonra sadece 4 kez maça çıkan, bu maçlarda 1 puan toplayabilen ve bir de kadrosunun önemli bir bölümünün Covid-19 testi pozitif çıkan Ankaragücü’nü sadece sahaya çıkabildiği için bile kutlamak gerekir. Ancak bu vaziyetteyken bile doğru bir oyun planını iyi bir şekilde uyguladıklarını söylemek de şart. Galatasaray’ın uygulamadaki problemleri belli olan, kolay okunan, rakipler tarafından ezber edilmiş, bireysel zaaflarla harmanlandığında felakete dönüşebilen bir oyun planı var.
KLASiK GÖRÜNTÜDEYDi
Ankaragücü de diğer rakipler gibi bu planı dağıtabilecek hızlı çıkışlarla, defansın ‘titrek’ bölgelerine baskıyla şansını denedi. Rakibinin 2-3 katı pas yapmak, topa yüzde 70-75 oranında sahip olmak ve mesela ikili mücadelelerde daha etkili taraf olmak bir anlam ifade etmeyebiliyor. Galatasaray ilk 45 dakika boyunca bolca hazırlık yapan ancak bir sonraki aşamaya asla geçemeyen, oyunu dikte edemeyen klasik görüntüsündeydi.
GÖRÜNMEZ ADAM DIAGNE!
Diagne’nin, örneklerine bilimkurgu filmlerinde rastladığımız türden ‘görünmez adam’ performansı elbette bu hücum verimsizliğinde başroldeydi ancak tüm günahı ona yüklemek de haksızlık olur. Bu süreçte gole yaklaşan, hem de kolayca yaklaşan ancak aradığını bulamayan taraf Ankaragücü iken; golü bulan Galatasaray oldu. En sık hücum motifiyle, Saracchi üzerinden rakip defansın dengesini bozan Galatasaray, Babel’in golüyle ilk devre sona ererken büyük ikramiyeyi tutturdu. İkinci yarıda Ankaragücü yine gol pozisyonları buldu ancak bu kez Galatasaray ilk yarıdaki derin uykudan hafif silkinmiş vaziyetteydi. İleride daha uzun süreli ve daha etkili baskı kurdu, gol için daha fazla fırsat yakaladı ve en azından oyunu yöneten tarafa dönüştü. “Oyunu yöneten” derken, öyle ahım şahım bir performanstan bahsettiğimi düşünmüyorsunuzdur umarım! Vaziyeti idare etti demek yeterli olacaktır.
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Medeniyetlerin doğup öldüğü, en kudretinden sual olunmayacak kavimlerin bile zamana, şartlara yenik düştüğü bu topraklarda birlik içinde ayakta kalmanın güçlüklerini bilen bir toplumuz.
Bu bilgi birikimi, her zaman eski hataların tekrarlanmasına engel olmayı başaramıyor...
Bu bilgi birikimi, toplumun kriz yüklü fay hatlarını rahatlatmak veya mağduriyetleri gidermek için kullanacağı enerjiyi polemiklerde harcamasına engel olamıyor.
Bu bilgi birikimi, sağlıklı bir demokrasiden eğitim kalitesine kökleri çok eski zamanlara, çok derinlere dayanan problemleriyle yüzleşmesini tam olarak sağlayamıyor.
Ama burası bizim, benim, onun, senin cumhuriyetin; umudunu hiç kaybetmeyenlerin kurduğu bir cumhuriyet...
Bu kadar yaralı bir toplumun, radikalliğe saplanmışlar dışında görüşü ne olursa olsun hiçbir kesiminin laf ettirmeyeceği, üstüne titrediği bir ortak değer olarak görmesinden dolayı güzel bir cumhuriyet...
Hatalarıyla, günahlarıyla, kırdıklarıyla bir gün hesaplaşmasını bitirdiğinde daha da güzelleşecek bir cumhuriyet.
“Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?.. Türkiye’de kaç coğrafi bölge vardır?.. Atatürk’ün bir sözünü hatırlıyor musunuz?.. İstiklal Marşı’nı kim yazdı; bize okur musunuz?” şeklindeki sorular karşısında bocalayan 21 yaşındaki bir kızın üzerinden aklayıp paklıyor kitleler kendilerini.
6 yaşından itibaren yurtdışında yaşayan ve yabancı dilde, yabancı bir kültürde büyüyen Şahin’in bahanelerini yetersiz bulmak noktasından hareketle başlayan ve çağın insanının içindeki linç canavarını salmasıyla yayılan kampanya o kadar büyüdü ki; “Kıza haksızlık yapılıyor” noktasında buluşup karşı çıkan bir vicdanlılar hareketi de gördük.
Herkesin cevabını muhakkak bildiği kabul edilen sorular umulmadık anlarda belirince “bildiğini bile unutmak” örneğini yarışma programlarında, sokak röportajlarında veya bizzat yaşayarak görmüşüzdür herhalde.
Şevval Şahin üzerinden “Türklük” duygusu hakkında daha fazla bilgisi olduğunu düşünerek kabaranlar...
Pandemi sürecinde ezber edilmiş Sağlık Bakanı’nın adı dışında ikinci bir bakan adı söyleyemeyecek halde olsalar da kendilerini güncel siyasete kılcal damarlarına kadar hâkimmiş havasına bürünenler...
Sokak röportajında mikrofon afallaması içinde sorulan “kelime-i şehadet”i tekrar edememesine rağmen, İstiklal Marşı’nın tamamını tersten okuyanlardanmış gibi hamaset krizine tutulanlar...
Bu durumda çok da üzme kendini, hatta gururlan Şevval Şahin.
Sen olmasan kimse kendini aklayamayacaktı; tertemiz olduk, aydınlandık, cehaletimizden arındık sayende!
Problemlerini halletmek veya gerginlikleri yatıştıracak makul çözümler üretmek yerine yenilerini icat ederek ilerliyor Galatasaray. Huzursuzluğu her halinden belli olan Galatasaray, alacaklarını alamamış, satacaklarını satamamış, maaş indirimi konusunda takım içi disiplini yıpratmış, kötü oynayan, ruh yakalayamayan, kenetlenemeyen bir takım olarak gitti Erzurum’a.
Başının üstünde toplanan kara bulutları dağıtmak için bir galibiyete, biraz ‘eh işte!’ dedirtecek kadar iyi oyuna ihtiyacı vardı.
Uzun bir dinlenme süresi geçiren Erzurum’un nasıl oynayacağı üç aşağı beş yukarı belliydi. Teknik direktör Mehmet Özdilek ‘baskı yapmaktan’, ‘orta sahada üstünlük kurmaktan’, ‘ileri çıkan Saracchi ve Omar’ın boşalttığı alanları zorlamaktan’ bahsediyordu.
Galatasaray geçtiğimiz maçlardaki ‘hayalet’ görüntüsünden neyse ki uzak, baskılı, rakibine dönüm dönüm boş alan bırakmayan, Saracchi ve Omar’ın katkılarıyla hücumda etkili bir oyunla başladı.
20’nci dakikada Emre Kılınç ile öne geçtikten sonra da bu oyun disiplinini korudu 35’inci dakikaya kadar kalesinde pozisyon bile görmedi.
İlk yarının son bölümünde bir uzuuuun topu ve rakibi karşılayamayarak yaktı başını Galatasaray, penaltı ile yakalandı rakibine.
FALCAO’NUN KIZARMASI DENGELERi DEĞiŞTiRDi
İkinci 45 dakikada Erzurumspor oyunun daha fazla içine girerken Galatasaray da uzun süre isabetsiz ortalarla aradığı golü şahane bir orta/pas ve yine şahane bir santrfor performansıyla buldu.
Rahmetli İlhan Berk “Pera” kitabının “Cumhuriyet Atlaslarında Bir Dörtyol Ağzı Taksim Üzerinedir” başlıklı bölümünde 1923’ün Taksim Meydanı’ndaki sirki, nar çiçeği feslileri, Kemalî kalpaklıları anlatırken “Cumhuriyet” vurgusu yapar.
O dönem “1 kasap, 2 bakkal, 1 berber, 1 fırın, 1 karakol, 1 eskicili bir adadır” Berk’in ifadesiyle. Birkaç asır gayrimüslimlerin mezarlıklarının bulunduğu alan 20’nci yüzyılla birlikte hızlı bir değişime uğramış, Cumhuriyet ile birlikte siyasi anlamı öne çıkan bir hale gelmiştir.
Bir kolu İstanbul’un köklü eğlence merkezine uzanan Taksim Meydanı, 31 Mart’tan 1 Mayıs’lara memleketin pek çok kırılma anına sahne olmuş bir nevi en popüler mücadele alanıdır...
Geçtiğimiz 100 yıl boyunca kurulan, değiştirilen, eklemelere ve yıkımlara sahne olan, oynanmadık yeri kalmayan meydan İlhan Berk’in alaycı vurgusuyla “çekidüzen verilmesi” gereken bir alan görülmesinin bedelini çok ağır ödedi.
1970’lerin sonlarında çocuk gözlerimle çıktığım meydanla bugünkü beton çölünü karşılaştırıp konuyu şahsileştirmeye gerek yok.
Ancak son 30 yıldır hep civarında yaşadığım meydan için gönül rahatlığıyla “Hiç bu kadar berbat olmamıştı” diyebilirim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Karar Senin” sloganıyla Taksim ve Bakırköy meydanlarıyla Salacak sahilinin geleceği konusunda halkın da fikrini almak istediğini duyurdu.
Mesela, uluslararası katılıma açık yarışmalarla eleğin üstünde kalan 3 proje sunuldu İstanbullulara Taksim Meydanı için.
Araştırma şirketi Metropoll’ün Eylül 2020’de yaptığı seçim anketinin sonuçları üzerine analiz üreten Abdulkadir Selvi, dünkü yazısında kararsızlara ve gençlere yönelik yeni politikalar üretilmesi gerektiğini işaret ediyordu.
Selvi’nin dikkat çektiği “yeni seçmen bloku” gençlik hayalleri kurdurtmayacak gibi değil...
Seçimlerin planlandığı üzere 2023’te yapılması durumunda 5.5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek.
5.5 milyon seçmenin potansiyel etkisini görmek için son genel seçimlere bakmak yeterli. İYİ Parti, MHP ve HDP, üç aşağı beş yukarı 5-6 milyon bandında oy alan partiler...
Hakkında çözümlemelere, tespitlere, öngörülere doyulamayan “Z kuşağı”ndan gelecek 5.5 milyon seçmenin sandığa gitme oranını kestirmek güç.
ABD’de 18-29 arası seçmenin yüzde 50’sinden fazlası sandığa gitmiyor ve bu ciddi bir mesele olarak görülüyor.
Ancak araştırmalar, sandığa gitme alışkanlığının “görerek edinilen” bir alışkanlık/davranış olduğunu ortaya koyuyor.
Toplumun yetişkinleri daha fazla oy kullandıkça gençlerin de eğilimi artıyor. Yüzde 80’i aşan katılımlarla bu konuda gayet iyi bir karnemiz olduğu söylenebilir; dolayısıyla günlük hayatta siyasete gereğinden fazla yer açmış, açılmasına rıza göstermiş bir ülkede gençlerin de katılımının yüksek olacağını düşünmek mümkün.
Zagor’un dostu dostumuzdur
Konu Zagor ise söze genellikle ünlü narasıyla “Ahyaaaak!” diye başlamak ve Baltalı İlah’ın ruhunu selamlamak gerektiğini düşünenlerdenim.
Çocukluğunun tatlı hatıralarına “Teksas, Tommiks”ler ve dahi Teks, Mandrake, Kızılmaske, Kinowa, Mister No ve nicelerinin maceraları karışmış olanlar beni anlayacaktır.
Hepsini çok severdim; bu sevgim halen de sürer çizgi romanlara. Elbette bazılarını diğerlerinden çok sevdim. Benim iki “esas” kahramanım Zagor ve Teks idi.
Darkwood Ormanı’nda sevgili “fıçı”sı, yoldaşı Çiko ile yaşayan Zagor Tenay, yani Baltalı İlah’a, İtalyan çizgi roman dâhileri Sergio Banelli ve Gallieno Ferri 1961’de hayat vermiş, kahramanımızın Türkiye’ye ulaşması da pek gecikmemiş.
Orhan Berent’in “Zagor 1-2, Türkiye’de Yayımlanan Maceralar Listesi” adlı kıymetli kitapçığı sayesinde, Zagor’un 1962’de kısa bir süre yayınlandığını ancak asıl başarısını 1970’te Tay Yayınları’na geçtikten sonra yaşadığını öğreniyoruz.
Zagor ciltleri 1970’lerdeki ilgiyi görmese de hâlâ basılıyor, kaç kuşaktır okuyoruz siz hesap edin...
Peki nereden geldi konu Zagor’a?
Önceki gün öğrendim ki Zagor hem de bizim buralarda biraz güçlük yaşamış, ancak üzülmeyin, hikâyenin sonu güzel bitmiş.
Zagor’a sinemada can vermiş olan Levent Çakır (gerçek adı Şükrü Ocak), özellikle fantastik sinemamıza meraklı olanların yakından tanıyacağı bir isim.
Tam bir sinema emektarı olan Çakır, 1950’de Edirne’de doğmuş, bir dönemin meşhur akrobasi ustası “Kemiksiz Fatma”dan ders alarak akrobat olmuş ve yolunu Yeşilçam’a düşürmüş...
1967’de “Bozkurtlar Geliyor”da Fikret Hakan’la oynadıktan sonra 1971’de de ilk başrol gelmiş: “Zagor Kara Korsanın Hazineleri...”
Tarzının iyi filmlerinden olan Zagor Kara Korsanın Hikâyeleri’nde Zagor olduktan sonra Süper Adam, Maskeli Üçler, Yarasa Adam (Betmen), Kızılmaske gibi bu tarzın başka filmleri gelmiş ki; seyretmediğim yoktur...
Meşhur “seks filmleri furyası” sırasında Yeşilçam’dan uzaklaşan ancak yakın sayılabilecek geçmişe kadar çeşitli yapımlarda beliren Levent Çakır Edirne’de yaşamaya devam ediyor.
Okuduğum haberde rahatsızlanınca apar topar kaldırıldığını, tedavisinin (COVID-19 değil) başarıyla tamamlandığını ancak refakatçi bulamayınca sıkıntıya düştüğünü ve eve dönemediğini öğrendim.
Neyse ki sıkıntı uzun sürmemiş, ara sıra ziyaret ettiği Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’u arayıp “Eve gidecek arabam yok. Yasak var, minibüs yok. Bana bir yardımcı olun” demiş, Kurt devreye girmiş, Levent Çakır rahat bir şekilde evine dönmüş.
“Zagor’un dostu bizim de dostumuzdur” şiarıyla Ali Kemal Kurt’a teşekkür ediyor; Levent Çakır’a da uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum...
FANTASTİK FİLM BİZİM İŞİMİZ
FANTASTİK filmler herkese uygun değildir; seveni çok fazla değildir, “dalga geçmek için” seyredeni, türe meraklı olandan fazladır desek yeridir.
“B-Tipi” filmlere, ucuz prodüksiyon imkânlarıyla çekilmiş uçuk öykülere, süper kahramanlara, bin bir türlü canavara, kötü karaktere, uzay maceralarına, doğaüstü hadiselere niye merak duyulmaz hiç anlamam oysa...
Türkiye bu konuda “Dünyayı Kurtaran Adam”ın şöhretine ulaşamasa da pek çok klasiğe imza atmıştır neyse ki...
Birkaç tane önereyim ama sonra “Ne seyrettirdin bana?” demece yok, anlaştık mı? Ben severim, sevmeyeni de anlamaya çalışırım sadece...
YILMAYAN ŞEYTAN: Yönetmen Yılmaz Atadeniz’in kült filmi kalbimde 1 numaradır. “Tangayt” madeni peşinde karışan işler, Bakırbaş, titrek robot, Doktor Şeytan (Erol Taş) derken doyamadığım filmlerdendir. Klasiktir.
KAPTAN SWING: Çok sevdiğim bir çizgi roman uyarlamasıdır. Bir ara televizyonda da yayınlandı 40 yılda bir de olsa. Kaptan Swing rolünde Salih Güney, rahmetli Süleyman Turan Gamlı Baykuş’u oynuyor... Çok iyidir.
BADİ: Vazgeçemediğim bir uyarlama. “E.T.”, bildiğimiz E.T. Türkiye’ye geliyor... Veda sahnesinde çocuğun uzaylı Badi’nin elini öpüp başına götürmesi filan... Seyredenler bilir kıymetini...
MASRAF OLMASIN, TEMİZLİĞİ DE YAPALIM
PANDEMİ sürecinde esnaf da haneler de el yakan elektrik faturalarından yanıp kavrulmuşken gelen habere bakın!
Erdoğan Süzer’in Sözcü’de yayınlanan haberine göre elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin “temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi harcamaları” 5 yıl daha elektrik faturalarına eklenecekmiş.
“Efendim? Af buyur?” demiş olabilirsiniz benim gibi yeni duyanlardansanız.
Resmi Gazete’de yayınlanan iki tebliğe göre önümüzdeki 5 yıl daha bize yapacakları reklamın parasını da, seyahat masraflarını da, ağırlama faturalarını da faturaya yansıtacak elektrik şirketleri; yani biz ödeyeceğiz.
Bunu ancak şimdi öğrendiğime göre bence az bile yapmış olabilirler! Böyle müşteri varken temizliğe masraf etmesinler, gidip biz yapalım o işi de bari!
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