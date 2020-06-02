Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Kanat ATKAYA>Eski normal ölmedi, yaşasın yeni normal
"Kanat Atkaya" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Kanat Atkaya" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Eski normal ölmedi, yaşasın yeni normal

2 Haziran 2020

Türkiye tehlikenin hızla yaklaştığını şubat ayında hissetmeye başladı ve hazırlıklarını, önlemlerini kademeli olarak devreye soktu...

Şubatta Çin uçuşlarının durdurulması, İran’la sınırların kapatılması gibi başlayan hamleler 11 Mart’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğünü duyurmasının ardından sıklaştı ve gerekli kısıtlamalar yapıldı.

Özetle, Türkiye de tıpkı dünyanın kalan kısmı gibi belirsiz ve “anormal” bir döneme girmiş oldu...

Yaklaşık 3 ay süren bu “anormal” şartların ardından, dün itibarıyla “normale” dönüş için büyük adımlar atılmaya başlandı.

“Normal” dediğimiz, “korona öncesi normal” elbette...

Karantinayla, ekonomik endişelerle sınanmış, yaşama ezberi 3 aylığına bozulmuş toplum, yeniden ayağa kalkabilmek için kendisini yine belirsizliklerin beklediği “yeni normale” geçiş yaparken, kafamda çılgın sorular vardı elbette...

“Yeni normal nasıl olacak?”, “Yeni normalde neler değişecek?”, “Yeni normale uyum sağlama hızı ne olacak?” diye genel sorularla başlayıp “Köfteci Hüseyin açmış mıdır acaba dükkânı?” tarzı son derece kişisel ve butik sorulara kadar uzanan bir liste...

Neyse ki(!) dün sabah okuduğum bazı haberler, “yeni normale” uyum konusunda içimi umutla(!) doldurdu.

İlk haber İstanbul trafiğinden geldi ki malumunuz, doğal olarak trafik sıkıntısı filan kalmamıştı bu süreçte...

Haberler trafiğin hızla yoğunlaştığını ve yüzde 50 oranını çabucak tutturduğunu işaret ediyordu ki, salgın hastalık endişesinin “özel araçlara” ilgiyi daha da arttıracağını düşünürsek, pek yakında eskisinden beter bir trafiğimiz olacak, yani normale dönmüş olacağız çok şükür!

Trafik artınca havanın kalitesi/kalitesizliği de hemencecik eski normale dönecek, “Hava, deniz filan o kadar temizlendi ki bu süreçte, geçen akşam kapı çaldı, bir baktım eve yunus sürüsü gelmiş” muhabbetleri de nihayete erecek...

Bu durum sadece İstanbul için geçerli değil, Bursa’dan İzmir’e benzer “trafik yoğunlaşması”, araç kuyruğu haberleri de geldi zaten...

İkinci “sevindirici” haber de Esenyurt’ta denetim yapan emniyet görevlilerinden geldi.

Yoldan geçen minibüsleri durdurarak denetleme yapan ekipler daha öğlen saatlerine varmadan durdurulan 3 minibüste “en az 30’ar yolcu olduğunu” saptadı.

“Yeni normal”de minibüsüne 7 yolcu alması gerekirken 35 yolcuyla denetime takılan bir şoför “Koca araç 7 kişiyle mi sefere çıksın?” derken, kimi millete acıdığı için yolcu doldurduğunu, kimi de yolcuların uyarıları dinlemeyerek araca doluştuğunu ileri sürdü.

“Minibüsler eski normale uygun olarak döndüyse bu iş tamamdır!” dedim kendi kendime...

Sonra Diyarbakır’da özel bir firmaya ait kamyonların zehir dolu yükleriyle eski normal günlerimizden bir nostalji rüzgârı estirdiğine şahitlik ettim bir diğer haberde.

Özel şirket yetkilileri, zehir dolu kamyonların pisliklerini yakınında evlerin de bulunduğu tarım arazisine dökmekte hiçbir sakınca görmemişler.

Sakınca görseler, herhalde “5 ton zehirli atığı” tarım arazisine boca etmezlerdi değil mi?

Büyük resmi görmek için bazen onu oluşturan küçük resimlere bakmakta fayda olabilir.

Bu minibüs, trafik ve çevre katliamı resimleri yeni normalde de yolumuza hız kesmeden devam edebilme, felaketlerden ders çıkartamama yeteneklerimizi(!) koruduğumuzu ve koruyacağımızı gösterdi bana.

İçim rahatladı!

“Normal ölmedi, yaşasın yeni normal” dedim kafamı iki yana sallayarak, “Yaşasın yeni normal... Yaşasın yeni normal...”

X
Kanat ATKAYA Kanat ATKAYATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Onu çok mu bunaltıyorumGüzin AblaOnu çok mu bunaltıyorum?02.06.2020
SpaceXin Başarısı ve Özel Şirketlerin Uzaydaki GeleceğiSinan AlişSpaceX'in Başarısı ve Özel Şirketlerin Uzaydaki Geleceği  02.06.2020
“Dünya Tütünsüz Günü”Ayşegül DOMANİÇ YELÇE“Dünya Tütünsüz Günü”  02.06.2020
İyi bir kayınvalide olacağımTülay DEMİRİyi bir kayınvalide olacağım02.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.