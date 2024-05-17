Keçi sütüne talep artıyor 

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2023 YILI İYİ GEÇTİ

Baltalı, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerde geri dönüş sağlamanın uzun yıllara dayalı olduğunu belirterek, söze başlıyor; “Türkiye'de dünyayla paralel olarak keçi sütüne olan talep artıyor. 2023 yılını oldukça iyi bir yerde tamamladık. Bizim yapabileceğimiz ciro süt kaynağına doğrudan bağlı. Öte yandan sağlıklı ve belli bir standarttaki sütü kendi çiftliğimizden ya da sözleşmeli çiftliklerimizden ne kadar elde edebileceğimize de bağlı. Dolayısıyla az bulunan bir ürün grubundan söz ediyoruz. Bu noktadan hareketle 2023 yılını iyi bir yerde tamamlayarak 50 milyon TL ciro ile kapattık. Bu rakam bizim için bu oldukça yeterli bir seviye” diyor.

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İNSANA YATIRIM

Diğer yandan 2023 yılını maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik için çaba harcamak amacıyla yaptıkları bir GES (güneş enerjisi santrali) projesiyle tamamladıkları bilgisini veren Baltalı, “Kendi enerjimizi üretmek istedik, çünkü biz kendine yeten bir çiftlik olmaya çalışıyoruz ve enerji de bunun en önemli parçalarından biri. Makine ve ekipman yatırımımızı ise çok daha önce tamamladık. İnsana yatırım yapmaya inanan bir kurum olarak çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapıp, onların yeteneklerini geliştirmeye ve bilgilerini artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.