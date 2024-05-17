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İsmail Uğural
İsmail Uğural
İsmail UğuralYazarın Tüm Yazıları

Keçi sütüne talep artıyor 

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FUNDA Özer Baltalı, iyi eğitimli bir iş kadını... Daha önce farklı sektörlerde çalıştıktan sonra, 2008 yılında Baltalı Gıda'yı kurarak, çok yeni bir alanda işe başlıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Düzce Köyü'nde 130 dönüm arazi üstünde faaliyet gösteren ve yüksek verimli özel bir keçi ırkına sahip olan Baltalı Gıda'nın ürün yelpazesinde, tamamen keçi sütünün işlendiği, günlük pastorize keçi sütü, keçi peyniri, keçi kaşar peyniri, keçi büş peyniri, keçi lor, keçi labneh, keçi tereyağı, süzme yoğurt, keçi sütünden kefir ve keçi sütünden zeytinyağıyla üretilen bebek bisküvisi bulunuyor. Funda hanımı uzun yıllardır tanıyorum, zaman içerisinde çok zor engelleri aşa aşa bugünlere geldiğini bilenlerdenim. Daha önce de yazmıştım, "Tarımda romantizm olmaz" diye. Funda hanım da bu gerçeği yakından bilen bir iş kadını...

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2023 YILI İYİ GEÇTİ

Baltalı, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerde geri dönüş sağlamanın uzun yıllara dayalı olduğunu belirterek, söze başlıyor; “Türkiye'de dünyayla paralel olarak keçi sütüne olan talep artıyor. 2023 yılını oldukça iyi bir yerde tamamladık. Bizim yapabileceğimiz ciro süt kaynağına doğrudan bağlı. Öte yandan sağlıklı ve belli bir standarttaki sütü kendi çiftliğimizden ya da sözleşmeli çiftliklerimizden ne kadar elde edebileceğimize de bağlı. Dolayısıyla az bulunan bir ürün grubundan söz ediyoruz. Bu noktadan hareketle 2023 yılını iyi bir yerde tamamlayarak 50 milyon TL ciro ile kapattık. Bu rakam bizim için bu oldukça yeterli bir seviye” diyor.

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İNSANA YATIRIM 

Diğer yandan 2023 yılını maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik için çaba harcamak amacıyla yaptıkları bir GES (güneş enerjisi santrali) projesiyle tamamladıkları bilgisini veren Baltalı, “Kendi enerjimizi üretmek istedik, çünkü biz kendine yeten bir çiftlik olmaya çalışıyoruz ve enerji de bunun en önemli parçalarından biri. Makine ve ekipman yatırımımızı ise çok daha önce tamamladık. İnsana yatırım yapmaya inanan bir kurum olarak çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapıp, onların yeteneklerini geliştirmeye ve bilgilerini artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.

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