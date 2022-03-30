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İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

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Neler yapmadılar şu Ukrayna için

30 Mart 2022

Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali ve sonrasında yaşananlar sanat dünyasının da gündeminde doğal olarak.

Tepkiler ve protestolar yerini yavaş yavaş savaştan etkilenen masum insanlar için başlatılan yardım kampanyalarına bıraktı. Orhan Veli’nin ‘Vatan İçin’ şiirini Ukrayna’ya uyarlayıp “Neler yapmadık şu Ukrayna için” diyerek kimin ne yaptığına şöyle bir bakalım.

Sondan başlarsak... İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin kendisi gibi gizemli bir koleksiyoneri, 2005 yapımı ‘CND Soldiers’ eserini geçen cuma günü MyArtBroker web sitesinde satışa çıkarmış ve 81 bin sterline satılan eserin gelirinin Ukrayna’da çocuk hastanesine bağışlanacağı açıklanmıştı.

Neler yapmadılar şu Ukrayna için

BBC’nin haberine göre eserin satıldığı MyArtBroker satış ağının Genel Müdürü Charlotte Stewart, yaptığı açıklamada: “İnanılmaz derecede cömert bir müşterimiz, Banksy’nin ‘CND Soldiers’ baskısını satmayı teklif etti. 20 bin sterlinlik açılış fiyatına karşılık 81 bin sterlinlik teklif, beklentilerimizin oldukça üzerindeydi” demiş.

Satıştan elde edilen gelir önümüzdeki haftalarda Kiev’deki Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’ne ulaştırılacakmış.

Banksy’nin eserleri çok daha astronomik fiyatlara satılıyor. Genel beklenti, gizemli koleksiyoner değil de Banksy’nin bu savaş için yeni bir eser çizip onun satışından elde edilecek geliri bağışlaması...

MARİNA KOLAYA MI KAÇTI

Ukrayna’ya yardım için harekete geçen sanatçılardan birisi de Marina Abramovic. Sırp performans sanatçısı en ünlü performanslarından biri olan ‘The Artist is in Present’ı yardım için yeniden yapacak.

Neler yapmadılar şu Ukrayna için

Abramovic’in 2010’da Museum of Modern Art’ta gerçekleştirdiği ‘The Artist is in Present’ performansında, 3 ay boyunca günde 8 saat kendisini görmeye gelen 1500’den fazla insanla karşılıklı oturmuş, göz göze bakışmıştı. 25 Mart’ta sona eren açık artırmada en yüksek fiyatı veren üç kişi 16 Nisan’da New York’taki Sean Kelly Gallery’de sanatçının karşısına geçecek ve o anın fotoğrafları 12 yıl önceki performansı belgeleyen Marco Anelli tarafından çekilecek.

Üç kişiye daha sonra Abramovic ve Anelli tarafından imzalanmış çerçeveli bir fotoğrafı ve fotoğrafçının 2021’de çıkan ‘Portraits in the Presence of Marina Abramovic’ adlı kitabı hediye edilecek. Elde edilen gelirin tamamı ABD merkezli insani yardım kuruluşu Direct Relief’in Ukrayna yardımları için kullanılacak.

Balkanlar’da yaşanan insanlık dramını anlatan en sert performanslara imza atan, işlerinde kendi bedeninin sınırlarını zorlayan bir sanatçının Ukrayna için yaptığı yardım kampanyası beklentiyi pek karşılamadı. Hele bunun duyurusunu Ukrayna bayrağı renklerindeki bir kıyafetle yapması reklam yaptığı yönünde eleştirilere neden oldu.

EN KOZMETİĞİ MURAKAMİ EN HAKİKİSİ SEAN PENN

Savaşlar ve göç denince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Çinli sanatçı ve aktivist Ai Weiwei. 16 Mart’ta Viyana’daki Albertina Modern Müzesi’nde ‘İnsanlığın İzinde’ adlı kapsamlı bir retrospektif sergisi açılan sanatçı Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kabul edilemez olarak nitelendirirken, dünyada demokrasi ve özgürlüğün temel direklerinin paramparça olduğunu söylemekle yetindi şimdilik.

Neler yapmadılar şu Ukrayna için

Savaşla ilgili en kozmetik eylem ise dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami’den geldi. Murakami geçen hafta Tokyo FM’de ‘Savaşa Son Veren Müzik’ programı için kendi diskoteğinden 10 parçalık bir seçki çaldı.

Neler yapmadılar şu Ukrayna için

Ukrayna’daki işgali tüm dünyaya duyurmak ve savaşın vahşetini göstermek için ilk hareket eden isimlerden biri Amerikalı ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn oldu. Bazen belgesel çekmek için, bazen de insani yardım amacıyla dünyanın en karışık bölgelerine giden Sean Penn bombaların altındaki Ukrayna’da Volodimir Zelenksi ile görüşmüş ve göçmenlerle birlikte Polonya sınırını yürüyerek geçmişti.

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