Nâzım Hikmet 120 yaşında

Sizi Abdülmecid’in ve yaşadığı dönemin çok iyi anlatıldığı Emirgân’daki bu doyurucu sergiden alıp Dolmabahçe’ye, Milli Saraylar Resim Müzesi’ne götürmek istiyorum. Zamanla adının silindiği, başkasına mal edilen bir tablosunu göstermek için.
Tablonun hikâyesini Mızmız Dergisi’nin kasım sayısında Haluk Oral anlatıyor.
Koleksiyoner, yazar ve araştırmacı Oral, ‘Ressamı Kaybeden Tablo’ yazısında tablonun izini sürerken Abdülmecid Efendi’nin başka bir yönünün de altını çiziyor. Turan ülküsünün peşindeki Abdülmecid’in.
‘Türklerin ilk büyük milli şairi’
Müzayede dünyası yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yapıyor ve Türkiye’deki ilk müzayede, rekor bir açılışla başlıyor. Artam Antik A.Ş. tarafından düzenlenen müzayedede Türk figür resminin büyük ustası Neşet Günal’ın ‘Duvar Dibi’ adlı eseri 3 milyon 300 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunuluyor. Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli ve 138x190 santimetre ebatlarındaki eser Günal’ın başyapıtları arasında gösteriliyor. Geçen yılın rekoru yine Neşet Günal’daydı ve sanatçının ‘Testili Kız’ adlı 127x54 santimetre boyutlarındaki eseri 1 milyon 680 bin liraya satılmıştı.
“Resimde insanı temel unsur alma gereğine iyice inandım, tek çıkış yolu bu idi. Fakat inanarak, içtenlikle, insanı insan olarak yaşayarak...” diyen Neşet Günal, toplumcu gerçekçi resim anlayışının da en önemli ismi.
İlk haber 2020’nin son günlerinde Zonguldak’tan geldi.
Alaplı’da kaportacılık yapan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savunmuş.
Haberde halen çalıştığı atölyesinde tamir ettiği arabalara dayadığı ve milyon dolarlar edebileceğini iddia ettiği tabloları anlatıyor tek tek.
Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto Sanayi’de kaporta işi yapan Öztürk, tabloları çeşitli müzayedelerden aldığını söylüyor.
Tabloların Van Gogh’a ait olduğuyla da sınırlı kalmıyor iddiası, yağlıboyanın üzerinde bulunan bir saç telinin de sanatçıya ait olduğunu söylüyor.
Haberin bir yerinde de tabloları eskici pazarında bulunan bir Fransız arkadaşından aldığını belirtiyor.
Yılın en yüksek fiyatlı eseri Neşet Günal’a ait oldu. Sanatçının, 368. Müzayede’de sunulan ‘Testili Kız’ adlı tuval üzerine yağlıboya eseri 1 milyon 680 bin TL’ye satıldı. İkinci sırada Türk resminin yaşayan en önemli ustalarından Mehmet Güleryüz’ün ‘Red Forest (Kızıl Orman)’ isimli tuval üzerine yağlıboyası yer aldı. 1989 tarihli eser 1 milyon 260 bin TL’ye alıcıya ulaştı.Artam Antik A.Ş.’nin Artnet veri tabanından faydalanılarak oluşturduğu dünya listesi ve kendi satışlarından yola çıkarak oluşturduğu Türkiye listesine göre 2021 yılının en pahalı eserleri:
DÜNYANIN EN PAHALI 10 ESERİ
Pablo Picasso, ‘Femme assise prés d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’, (1932)
Christie’s New York’un 13 Mayıs’taki satışında Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese’i resmettiği tablosu 103.4 milyon dolara (1 milyar 372 milyon TL) satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021’in en pahalı eseri oldu.
Jean-Michel Basquiat, “In This Case”, (1983)
Listenin ikinci sırasında yine Christie New York’un gerçekleştirdiği bir satış görülüyor. 2021 adeta
Kitap, siyasal iktidarın seçimle değiştiği 1950’den başlayarak, demokratik sistemin üçüncü kez kesintiye uğradığı 1980’e uzanan dönemi kapsıyor.
Nâzım Hikmet’in hapiste başlattığı açlık grevi ve sonrasında gelişen olayları özetleyip iktidar değişimiyle çıkartılan genel af sonrası özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan ‘Af’ maddesiyle başlayan kitap, siyaset gündeminden kültür sanata, popüler kültürden değişen hayat tarzlarımıza pek çok durağa uğruyor. Almanya’ya işçi göçünden aranjmanların ortaya çıkışına, Zeki Müren’e ‘Sanat güneşi’ unvanının nasıl verildiğinden ‘Garip’ ve ‘İkinci Yeni’ şiir hareketinin nasıl çıktığına, ‘İhtiras Tramvayı’nın ünlü yazarı Tennessee Williams’ın Cağaloğlu Hamamı’ndan geçen hikâyesine kadar renkli bir tarih. Siyasetin geçirdiği evriminden gündelik hayatın küçük zevk ve alışkanlıklarındaki değişime kadar, geçmişten alınan mirasla bugüne bırakılanlar arasındaki dengeyi araştıran çalışmanın kültür sanat maddelerinden bir seçki...
Tekrarlı formlardan oluşan, içi boş, helezonik bir yapı olan ‘Gate of Zero’, kişinin dünyevilikten sıyrılıp öze ulaştığı sıfır noktasına işaret ediyor. Bu nokta, gündelik hayatın getirdiği endişelerin ve bireysel hırsların terk edilmesiyle tinsel bir özgürleşmeye açılan kapı. Adaya kalıcı olarak kazandırılan heykel, inziva merkezine ayak basan ziyaretçiler için geçit işlevi görüyor.
Yapıtlarında Mevlana’nın “birden bütüne felsefesi”nden yola çıktığını söylüyor. Yapıtlarında parçadan bütüne varmayı dert edinen sanatçı heykellerinde ortaya koymaya çalıştığı sorunun dünyanın başka bir yerinde, başka birinin sorunu olabileceği düşüncesine vurgu yapıyor. Hem içsel anlamda hem de üretim biçimi olarak, her bir birim elemanı birbirinin aynısı ve bir araya geldiklerinde bir bütünü oluşturuyorlar. Bodufushi Adası için özel olarak tasarladığı ‘Gate of Zero’ heykeli de sıfır noktasının ve birden bütüne anlayışının bir tezahürü.
Bir Türk sanatçının tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak yaptığı eserinin dünyanın bir ucuna kalıcı olarak yerleştirilmesi büyük gurur.
Kent meydanlarına köfte, simit, karpuz heykeli koyan yöneticilere örnek olsun.
ONLİNE MÜZAYEDELER REKOR GETİRDİ
DÜNYANIN önde gelen müzayede evleri 2021 yılını rekor satışlarla kapattı. Sotheby’s, yaptığı açıklamada 2021’de 7.3 milyar dolarlık (95 milyar TL) sanat eseri sattığını belirtti. Bu rakamla müzayede evi 227 yıllık tarihinde rekor kırmış oldu. Sotheby’s bu yıl yaklaşık 20 müzayede ile 2020 sonuçlarını yüzde 71 oranında geride bıraktı. 2021’in en önemli müzayedesi Harry Macklowe’un koleksiyonunun satışıydı. Sadece bu satışın ilk partisi 676 milyon dolar hasılat elde etti. Satışın ikinci partisi mayıs ayında sunulacak.
İlk yayımlanışının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım’ın ‘Edebiyatımızın Güleryüzü’ kitabının.
Bir olay, kişi veya düşünce üzerine, zekâ inceliğine, bilgiye dayanan, kısa ve anlamlı söz söyleme sanatı olarak tarif edilen nükteleri derlediği kitabının yeni basımı yapıldı.
Mehmet Nuri Yardım, ince eleyip sık dokuyarak iki yüzden fazla şair, müzisyen, devlet adamı, yazar ve düşünürün hayatından nükteli anları ve anıları derleyip bu eserde bir araya getirmiş.
Çok sert tartışmaların, sataşmaların, hatta fiziki kavgaya varan olayların da yaşandığı edebiyat tarihimizde bu kez gülümseyerek dolaşacaksınız. Kitabı yeniden okurken küçük bir tadımlık seçki yaptım:
Raskolnikov da var aralarında Zebercet de. Bir yanda Çalıkuşu Feride’yi görüyorsunuz diğer yanda Emma Bovary. Hafize Ana’nın koluna girmiş Eugenie Grandet. İnanılmaz renkli görüntüler.
Son dört yıldır düzenleniyormuş okulda bu festival. Okulun edebiyat öğretmeni, şair Ercan Yılmaz’ın yönlendirmesiyle hayata geçirilmiş.
2012 yılında Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi’nin girişimiyle kutlanmaya başlanmıştı 21 Aralık ‘Dünya Roman Kahramanları Günü’ ve aynı hafta ‘Dünya Roman Kahramanları Edebiyat Festivali’.
Türkiye’deki çeşitli okullarda da kutlanıyor son yıllarda.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davet ettiği bir grup gazeteci ve köşe yazarına burada gerçekleştirilecek dönüşümü nasıl yapacaklarını anlatıyor. 100 yıldan fazladır faaliyet gösteren İstanbul’un ‘günah semti’, Red Light’ı, gri metal kapısını bir daha açılmamak üzere kapatıyor.
Galataport’un açılmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin arttığı bir gerçek.
Üç sokakta toplam 42 ev var ve bunların 37’si Matild Manukyan’ın varislerine ait. Evlerin hemen hepsi yıkık dökük. İçlerinde iki tescilli yapı, iki sinagog ve bir kilise var.
Başkan
Sokakta pek çok ‘Kürklü Kişi’ olduğundan, önce ona Tom Jones adını veriyorlar. Terk edilmiş bir yavru kedi olduğu için ona uygun gördükleri bu isim, Henry Fielding’in ünlü roman kahramanının adıdır.
Tom Jones’un asıl ünü ismini aldığı roman kahramanından ya da onun bir roman kahramanına dönüşmesinden gelmiyor ama. Büyük yazara, Vladimir Nabokov’a ünlü romanı Lolita’yı yazarken ilham vermesinden geliyor.
May Sarton ve Judy Matlack, 1950’lerin başında kiracısı oldukları evi ünlü yazar Vladimir Nabokov ve eşi Vera’ya kiralarlar. Onlar da evde kaldıkları sürece Tom Jones’u el üstünde tutulan bir pansiyoner olarak kabul etmeye memnuniyetle razı olurlar.
Nabokov kısa süreliğine kiraladığı evin çalışma odasına rahat bir koltuk yerleştirir ve onun üzerinde yarı uzanır halde yazarmış yazılarını.
Hayatı ve sanatı en çok merak edilen isimlerin başında gelir Abdülmecid Efendi. Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında doğan ilk oğlu Abdülmecid Efendi sanat ortamlarında derin izler bırakmış, resim, hat, müzik ve edebiyat alanlarında pek çok sanatçının ve kurumun hamiliğini üstlenmiş, kendisi de önemli bir ressam. Sanatçılığı kadar tarihi kişiliği de önemli. Osmanlı’nın son veliahtı ve son halifesi olan Abdülmecid Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçtiği ilk ve tek halife.
Abdülmecid Efendi 1926 tarihli bu otoportre ile 1927’de Paris Salon sergisine katıldı. Musee Massena Koleksiyonu’nda yer alan resim ilk kez Türkiye’ye geliyor.
Hayatının yaklaşık 50 yılını şehzade, dört yılını veliaht, 16 ayını halife olarak, son 20 yılını ise sürgünde geçirdi. 76 senelik ömründe mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet olmak üzere üç rejime tanıklık etti, iki dünya savaşı yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanıp tarihe karışmasına bizzat şahit oldu.
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunla halifeliğin kaldırılmasıyla Osmanlı hanedanı yurtdışına çıkartılmış, Abdülmecid Efendi de önce İsviçre’ye gitmiş, daha sonra Fransa’nın Nice şehrine, ardından da Paris’e yerleşmişti ve 1944 yılında burada vefat etti.
Sabancı Holding’in desteğiyle açılacak olan sergi, SSM’nin koleksiyonu, devlet kurumları, özel müze ve galeri koleksiyonları, aile koleksiyonları ve üniversite koleksiyonlarının yanı sıra hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa’daki 2 müzeden seçilen eserlerden ve belgelerden oluşuyor.
Üretmekte direnen, teslim olmayan, yakın tarihin karanlık günlerinden nasibini fazlasıyla alsa da yaşam sevincini ve mizah duygusunu hiç kaybetmeyen...”
Geçim sıkıntıları, tutuklanmalar, polis takipleri, hapisler ve üretmekle geçen dolu dolu bir hayat.
Parasızlık yüzünden sık değiştirilen evlerden birinin kiralanma macerasında yakın dostu, karikatürün büyük ustası Oğuz Aral giriyor devreye. Cihangir’de bulduğu kiralık daire için kontrat yapmaya gittiğinde ev sahibi tek başına gelmiş bir kadını gözü tutmamış olacak ki kefil istiyor. Seçkin Selvi de Oğuz Aral’ı telefonla arayarak kefil olması için çağırıyor. Oğuz Aral atlayıp geliyor hemen ama yanında nüfus kâğıdı yok.
“Nüfus kâğıdım yok ama siz benim çizdiğim Utanmaz Adam karikatürlerini biliyor musunuz?”
Bu tartışmalar gazeteci yazar Sibel Oral’ın bu yıl çıkan ve tanıklıklar eşliğinde kaleme aldığı Mehmet Hikmet biyografisi ‘İşitiyor musun Memet?’ kitabından sonra bir kez daha alevlendi.
Son olarak Oda TV internet sitesi ‘Nâzım Hikmet’in Mirası Yapı Kredi’ye Mi Kaldı’ başlıklı bir yazıyla konuyu tekrar gündeme taşıdı ve şöyle sordu: “Nâzım Hikmet’in yapıtlarının yayın hakları, 2002 yılında Adam Yayınları’ndan Yapı Kredi Yayınları’na (YKY) geçti. Bu geçiş, Nâzım’ın oğlu Memet’in izniyle oldu. Nâzım Hikmet eserlerinin telifleri Memet Ran’a ödeniyordu. Çünkü kitapların yayın hakkı, Yapı Kredi Yayınları ve bu yayınevi üzerinden oğlu Memet’e aitti. İzinsiz kullanımını yasaklamıştı. Şimdi Memet’in ölümünden sonra YKY ‘tek mirasçı mı oldu?’ sorusu yanıt bekliyor.”
Sorunun cevabını ben vereyim.
Nâzım Hikmet
‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ adlı sergide sanatçının çeşitli koleksiyonlardan derlenen 80 resmi bir araya getirilmiş. Başta Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Keriman Halis gibi önemli portreleri, natürmortları, manzara resimleri yer alıyor.
Serginin ilginç eserlerinden biri ‘Üç Güzeller’ adını taşıyor.
Eserde Çallı’nın imzası bulunmuyor. Ancak onu İbrahim Çallı’ya ait kılan o kadar çok veri var ki. Bunların başında tabii ki gerçek imzası sayılan üslubu geliyor.
Orkestrayı Şef Gürer Aykal’ın yönettiği konserin solisti viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’di.
Solistin bölümü bitince ya da konserin sonunda, kendisine ve orkestra şefine çiçek verilir. Bu konserde hem solist Fernandez’e hem de Şef Gürer Aykal’a rulo şeklinde katlanmış birer kâğıt verildi. Her ikisi de şaşkınlık içinde aldı rulolarını. Onlar kadar seyirci olarak bizler de merak ettik çiçek yerine verilenin ne olduğunu.
Yaklaşık 1850–1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkinin yer aldığı ‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı’ sergisini gezdim.
Deniz Artun’un üstlendiği sergi, ismini Şükran Aziz’in bir eserinden alıyormuş ve çoğunluğu ‘ben’leşememiş ve dolayısıyla sanat tarihi tarafından kaydedilememiş kadınları tek tek fark etmenin yanı sıra, kolektif bir ‘biz’in oluşabilme koşullarını araştırıyormuş verilen bilgiye göre.
117 sanatçıdan 232 eser sergileniyor Meşher’in üç katında.
Kadın heykel sanatçılarının yaptığı büstlerin yer aldığı vitrinde tanıdık isimler görüyorum. Bunlardan birisi de Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun büstüydü. Merak edip bakıyorum, hangi kadın sanatçının elinden çıkmış diye. İmza beni tutkulu ve bir o kadar da hüzünlü bir aşk hikâyesine götürüyor.
Bedri Rahmi’nin büstünü yapan sanatçı Mari Gerekmezyan.
İsim pek çok kişiye ilk anda bir şey ifade etmeyebilir belki ama Bedri Rahmi’nin ünlü ‘Karadut’ şiirini hatırlayacaklardır.
Mektuplar, edebiyat tarihimizde başlı başına bir ekol oluşturmuş ve eserleriyle silinmeyecek bir iz bırakmış Attilâ İlhan’ın yazarlık süreci açısından zengin bir içeriğe ve öğreticiliğe sahip.
İlk kez gün ışığına çıkan bu mektupların kitaplaşma serüveni de oldukça ilginç.
TESADÜFEN BULUNDU
Attilâ İlhan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden başlayıp Galataport, Tünel, İstiklal Caddesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sona eren güzergâhta 41 adet kapalı, 24 adet açık mekân olmak üzere toplam 65 noktada sanat ve kültür etkinlikleri düzenleniyor. Tüm sergi ve etkinlik mekânlarına ek, Beyoğlu sokakları ile Beyoğlu’nda bulunan müze ve galerilerin de festival mekânlarına eklenmesiyle bu rakam 65 noktaya ulaşıyor.
Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir arada görebiliyorsunuz bu maraton boyunca.
MAKSİM SÜRPRİZİ
İstiklal Caddesi boyunca pek çok noktada sürpriz etkinlikle karşılaşmak mümkün. Benim için sürpriz mekânlardan biri eski Maksim oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siparişi olan operayı Hasan Uçarsu besteledi. Librettosunu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’nın yazdığı ‘Sinan’ operasında orkestrayı Şef Gürer Aykal yönetecek. Eser iki perdeden oluşuyor.
Besteci Hasan Uçarsu, “Mimar Sinan, doğduğum, büyüdüğüm ve halen yaşadığım kent olan İstanbul’a karakterini, ruhunu, kimliğini veren çok özel bir insandır” diye duygularını ifade ediyor.
29 Ekim’deki açılışa katılacak olanlar ‘Sinan’ operasının dünyadaki ilk seslendirilişini de dinlemiş olacaklar.
Bir anlamda yeni AKM binasının açılışını
Nâzım Hikmet 120 yaşında
Şiirin büyük ustası Nâzım Hikmet’in doğumunun 120’nci yılı kutlanıyor 15 Ocak’ta. Yarın pek çok yerde şiirleri okunacak, hayatı, aşkları, davası, vatan hasreti anlatılacak pek çok yerde.
Önemli kutlamalardan biri de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek anma programında Nebil Özgentürk’ün hazırladığı ‘Nâzım 120 Yaşında’ belgeselinin gösterimi yapılacak ve ardından Fehat Livaneli Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan, Nâzım şarkılarını seslendirecek.
Nebil Özgentürk’ün altıncı Nâzım belgeseli bu.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın işbirliği ile hazırlanan belgeseli diğerlerinden ayıran özelliği dökü-drama tarzında çekilmiş olması.
Özgentürk, belgeseli bu kez tek kişilik bir oyun gibi kurguladığını söylüyor: “Ne yaşadığını, nasıl yaşadığını kendisi anlatsın istedim. O yüzden dramayı seçtim. 120 yaşına gelmiş bir büyük edebiyatçıya ülke olarak yaptığımız haksızlıklar ve hukuksuzlar karşısında insan çok etkileniyor. Bunları ondan dinleyelim istedim.”
Nâzım’ı Şahin Sancak’ın canlandırdığı belgeselde makyaja büyük önem verilmiş ve bu alanın en önemli isimlerinden Derya Ergün’le çalışılmış.
SİNEMA FİLMİ GİBİ
Toplam 50 dakika süren belgeselin Türkiye çekimleri; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi’nde yapılmış.
Belgeselin Moskova çekimlerindeyse Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü içerisinde kullandığı daktilo ve orijinal kitapların bulunduğu kütüphanede, yaşadığı ve öldüğü evin avlusunda yapılmış.
Bu çekimler sırasında Nâzım Hikmet’in Vedat Türkali’ye hediye ettiği gömleği giymiş Şahin Sancak. Moskova’daki çekim mekânlarından bir diğeri ise, Zülfü Livaneli’nin şarkı haline getirdiği, Nâzım’ın 1956 yılında yazdığı ‘Karlı Kayın Ormanı’ adlı şiirine ilham kaynağı olan, şairin memleket hasretinin tepe noktası Karlı Kayın ormanında yapılmış.
Nebil Özgentürk, ellerinde belgeselde kullanamadıkları çok daha fazla malzeme olduğunu ve uzun versiyonunu sinema filmi olarak hazırlayarak çok daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini söylüyor.
Belgeselin ve sonrasında yapılacak film versiyonunun Nâzım Hikmet’i yeni kuşaklara tanıtacağına şüphem yok.
Doğum günün kutlu olsun büyük usta.
YAYINCILARDAN ACİL ÇAĞRI
'TÜRKİYE Yayıncılar Birliği’ ve ‘Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR)’ son dönemde yayın dünyasının karşılaştığı zorluklara dikkat çeken ve ‘acil’ olarak alınması gereken önlemleri sıraladıkları bir çağrı yaptılar.
Dövizdeki yükseliş nedeniyle, kâğıt, mürekkep, tutkal gibi neredeyse bütün üretim girdileri ithal olan sektör, büyük bir krizin yaşandığını belirten birlik yöneticileri ciddi bir gelecek endişesi içinde olduklarını belirtiyorlar. İşte yayıncıların acil talepleri:
Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yükselen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır.
Kitap kâğıdı ve hammadde tedariğinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın önlemleri alınmalıdır.
Ülkenin her köşesinde kitabevlerinin açılmasını özendirici teşvikler getirilmeli, kitabevlerine belirli bir süre vergi ve sigorta muafiyeti tanınmalıdır.
Kitabevlerinin, zincir perakende ve e-ticaret firmalarıyla rekabet edebileceği adil bir ticari ortam hızla düzenlenmeli, e-ticaret firmalarının uyguladığı yıkıcı indirimlere izin verilmemelidir.
Kütüphanelerimiz yaygınlaştırılmalı, fiziki koşulları, donanımları güçlendirilmeli; sunduğu kitap sayısı, çeşidi ve niteliği artırılmalı; güncel kitaplarla zenginleştirmek için bütçeleri artırılmalıdır.
RAKAMLARLA 2021 YILI
2020’de 433 milyon 213 bin 632 olan toplam bandrol sayısı 2021’de 438 milyon 679 bin 864’e çıktı. İlk kez basılan kitap başlık sayısı ve bandrol rakamlarında gerçekleşen azalma, tedirginlik yarattı. 2021’de ilk kez basılan kitap başlık sayısında 1505 adet, bandrol sayısında ise 5 milyon 890 bin 848 adet azalma meydana geldi. İlk kez basılan kitapların baskı sayısı 2020’de 161 milyon 38 bin 506 iken, bu rakam 2021’de 155 milyon 147 bin 658’e geriledi.