Nâzım Hikmet 120 yaşında

Sabancı Müzesi’nde aralık sonunda açılan ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisi, son halife Sultan Abdülmecid Efendi’nin siyaset ve sanat tarihi açısından önemini ortaya koyan, şimdiye kadar hakkında yapılmış en kapsamlı sergi. Sadece Türkiye’deki resmi ve özel koleksiyonlardan değil, hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa’dan getirilenlerle birlikte sergi koleksiyonu 60 tablo ve 300’ü aşkın belgeden oluşuyor.

Sizi Abdülmecid’in ve yaşadığı dönemin çok iyi anlatıldığı Emirgân’daki bu doyurucu sergiden alıp Dolmabahçe’ye, Milli Saraylar Resim Müzesi’ne götürmek istiyorum. Zamanla adının silindiği, başkasına mal edilen bir tablosunu göstermek için.









Tablonun hikâyesini Mızmız Dergisi’nin kasım sayısında Haluk Oral anlatıyor.

Koleksiyoner, yazar ve araştırmacı Oral, ‘Ressamı Kaybeden Tablo’ yazısında tablonun izini sürerken Abdülmecid Efendi’nin başka bir yönünün de altını çiziyor. Turan ülküsünün peşindeki Abdülmecid’in.

‘Türklerin ilk büyük milli şairi’