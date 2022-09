Kız Kulesi’ndeki örtünün arkasında ne oluyor

Haberin Devamı

Çalışmanın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için de etrafına çelik bir iskele kurularak üzeri bakanlığın logosunun bulunduğu, ‘Kız Kulesi gözlerini yeniden açıyor’ yazan bir perde ile kapatıldı.

Sosyal medyada iki gündür Kız Kulesi’ni kapatan o örtünün altında ne yapıldığı tartışılıyor. Kulenin arkasından geçen vapurun siluetinin görünmesini ya da karşıdan gelen ters ışıkta kule görüntüsünün olmadığı kanıt olarak gösterilerek Kız Kulesi’nin tamamen yıkıldığı yazılıyor.

İstanbul’un siluetini tamamlayan kulenin bir sihirbazın mendilini kaldırdığı anda yok olması gibi bir şey yaşanan. Doğal olarak bir şok etkisi yaratıyor insanlarda.

Kız Kulesi’nde devam eden restorasyon çalışmasını geçen ay Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile projenin danışmanlarından mimar Han Tümertekin eşliğinde gezmiş ve verdikleri bilgileri burada paylaşmıştım.

Evet, Kız Kulesi’nin avlu bölümüne 1990’lı yıllarda eklenen çelik çatı ve asma kat ile kule kısmı sökülmüştü.



Kule bitince böyle olacak.

Restorasyon projesinde Tümertekin dışında Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Prof. Dr. Feridun Çılı da görev yapıyor. Danışman hocaların da verdikleri raporlar doğrultusunda 1940’larda yapıya eklenen betonarme bölümlerin söküm kararı alınmış.



Ahşap malzeme ile yeniden yapılacak külah ve balkon döşeme üstü.

İlk etapta güçlendirilerek korunması planlanan bu bölümlerde işin başlamasıyla birlikte yapılan incelemeler sonucunda, içinde deniz kabuklarına rastlanan beton malzemenin deniz kumu kullanımı, harcın elle hazırlanması, tasarımdaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce imal edilmesi nedeniyle özelliğini kaybettiği, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu görülünce bu karar alınmış.

Yapıdaki mevcut betonarme külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demir donatıları.

Bu kararla yapıdan yaklaşık 500 ton betonarme malzeme uzaklaştırılmış olacak.

Han Tümertekin ve Gökhan Yazgı bu bölümlerin onaylı projeler doğrultusunda yığma ve ahşap olarak özgün haline kavuşacağını, yapının depreme daha dayanıklı hale geleceğini söylediler.

Koruma kurulu onaylı projeler doğrultusunda Bakanlığın denetiminde devam eden çalışmanın genel amacı yapıya sonradan eklenen ve yapının orijinal karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olarak açıklanıyor.

Gelelim önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirilmesi planlanan restorasyon çalışmasından sonra sihirbaz mendilini kaldırınca karşılaşacağımız manzaraya:

Kule çelik ve ahşap malzeme ile yeniden yapılacak. Daha önce restoran olarak kullanılan avlu üstü açılarak ziyaret alanına dönüştürülecek. Tekrar kullanıma açılacak olan avluda eskiden nöbetçilerin dolaştıkları ‘seyirdim’e ulaşan merdivenler yer alacak. Böylece ziyaretçiler İstanbul’u daha önce görmedikleri bir yükseklik ve açıdan seyredebilecekler. Yapılan yeni mekânsal düzenleme ile daha önce İstanbul’un seyrettiği Kızkulesi’nden artık İstanbul seyredilecek.

ORUÇ ARUOBA İÇİN MEZAR ÖNERİSİ

TÜRK edebiyatında ve düşünce tarihinde çok özel bir yere sahipti Oruç Aruoba. Akademisyen ve felsefeciydi. Kendi eserleri dışında Hume’dan Nietzsche’ye, Kant’tan Wittgenstein’a pek çok felsefeciyi dilimize kazandırmıştı. 31 Mayıs 2020 yılında, 71 yaşında kaybettiğimiz Oruç Aruoba doğduğu yerde, memleketi Karamürsel’de toprağa verilmişti. Denize bakan bir tepede ebedi istirahatgâhında şimdi. Oruç Aruoba’nın ailesi ve dostları bir çağrı yaparak sanatçı dostlarından, sevenlerinden bir mezar önerisi beklediklerini açıkladılar. Öneriler, kısa, uygulanabilir, mümkünse tasarım taslağıyla orucaruoba.oneri@gmail.com adresine gönderilebilir. Seçilen ve uygulanabilir bir tasarım olduğunda sanatçının adı isteğine bağlı olarak ilan edilecek.

JEFF KOONS TASARIMI BMW FUARDA SERGİLENECEK

BU yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Haliç’teki Tersane İstanbul’da düzenlenecek olan 17. Contemporary İstanbul’da 22 farklı ülkeden 66 sanat galerisinde 558 sanatçının bin 476 eseri sergilenecek.

Fuarın dikkat çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile The Yard sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı – Artist in Residence Programı ve Jeff Koons’un BMW işbirliğindeki araba tasarımı yer alıyor.

Dünyanın yaşayan en pahalı sanatçısı unvanını elinde bulunduran Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i fuarda bir sanat eseri olarak sergilenecek.

Koons’un tasarladığı arabanın görsellerini BMW Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaştı. ‘THE 8 X JEFF KOONS’ta sanatçı dahil olduğu pop art akımının ikonik unsurlarını bir araya getirmiş. Bu yaz Yunanistan’ın Hydra adasında açtığı sergi ile dünya sanat sosyetesini bir araya getiren Koons, tasarladığı ‘Artcar’ ile İstanbul’u da güzergâhına eklemiş oldu.