Arka kapak klişeleri

Yazar Nazlı Eray’ın İstanbul’da açmayı planladığı resim sergisinin iptal edilme gerekçesini yazmıştım önceki gün. Serginin küratörü ve Eray’ın emprozaryosu, fotoğrafçı Tolga Yarıcı ile kavga ettiklerini, Yarıcı’nın sinirlenerek tabloların birkaç tanesini müdavimi olduğu barda varile atarak yaktığını, diğerlerine de zarar verdiğini, görenlerin tanıklığına dayanarak yazmıştım.

Yazının çıkmasından sonra tabloların yakılmasına neden olan o kavganın görüntülerini yayınlayan Oda TV, Nazlı Eray ve Tolga Yarıcı ile konuşmuş.

Tolga Yarıcı, “Eski telefonumu alan kişi Instagram hesabımı ele geçirerek bu görüntüleri paylaştı. Bir sinirle söylenmiş sözler. Şimdi Nazlı ile yan yanayım. Biz sanatçılar çalışırken yüksek stres içinde oluyoruz” derken Nazlı Eray da “Allah bu sosyal medyanın belasını versin. Öfke ile söylenmiş sözler. Tolga Yarıcı ile beraberiz. Doğru olsaydı beraber olmazdık” diye açıklamada bulunmuş.

Yarıcı’nın ele geçirildiğini iddia ettiği Instagram hesabından canlı yayınlanan kavga görüntülerinde Nazlı Eray’a, “Sen insanları sömüren, kitaplarını hayalet yazarlara yazdıran bir sahtekârsın. İnsan sömürüyorsun. Çocukların bile yüzüne bakmıyor. Senin miladın bendim. Benden öncen, benden sonran var. Bu video da Türk edebiyat tarihine örnek olsun” diyor anlık öfkesiyle.

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Kaynağım sadece görgü tanıkları değil; Yarıcı’nın, ele geçirildiğini iddia ettiği sosyal medya hesapları... Kendisinin bana verdiği ‘gazetecilik dersine’ çalıştım biraz.

İkilinin yaratım süreci hayli yıpratıcı geçiyor belli ki. Ve sık sık bu tür gel gitler yaşanıyor.

Tolga Yarıcı