İdeolojik ve takıntılı gazeteciliğin iflası

“Sürekli hükümete vurma” ya da “sürekli muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, bir anda sudan çıkmış balığa döndü.
*
Millet salgın hakkında doyurucu haberler, bilgilendirici yayınlar beklerken...
Eski alışkanlıklarını bir anda bırakamayan “hükümete vurma” ya da “muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, kendini yeni duruma adapte etmeyi başaramadı.
*
Aradan şunca zaman geçti...
Hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değiller.
*
Hürriyet ise...
İdeolojik ve takıntılı bir gazetecilik anlayışından uzak durmanın sağladığı özgüvenle...
Salgın hakkında en doğru, en dürüst, en kapsamlı yayını yaparak okurlarının takdirini kazandı, kazanmaya da devam ediyor.
*
Şairin dediği gibi:
“Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz.”
SELÇUK ŞAMİLOĞLU’NUN CERRAHPAŞA HABERLERİ
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Hastanesi, bu pandeminin yıldız hastanelerinden.
Salgına karşı en büyük savaş veren hastanelerin en başında geliyor Cerrahpaşa...
*
Hürriyet foto muhabiri Selçuk Şamiloğlu, bir foto muhabirinin işinin sadece fotoğraf çekmekten ibaret olmadığını kanıtlarcasına...
Hem izlenimler yazarak, hem de enfes fotoğraflar çekerek...
Üç önemli habere imza attı Cerrahpaşa ile ilgili.
Üzerine “koruyucu” giysiler giyen Selçuk...
Cerrahpaşa’nın “girilmez” kabul edilen odalarına girdi, Cerrahpaşa çalışanlarının verdikleri mücadeleyi anlattı, en sonunda da Cerrahpaşa’nın önemli hocalarından birinin 12 saatini konu alan bir röportaj yaptı.
Yaptığı üç haber de Hürriyet’te manşet oldu.
*
Hem en riskli bölgede canları pahasına kahramanca mücadele veren Cerrahpaşa’nın fedakâr çalışanlarına, hem de onların destanlarını yazıp fotoğraflayan Selçuk Şamiloğlu’na...
Bin selam!
HÜRRİYET OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ
İyi haberleri iletme sorumluluğumuz var ama “dikkati elden bırakmama” uyarısı yapma sorumluluğumuz da var.
*
Korkuyu, başa gelebilecek olmaz işleri anlatma sorumluluğumuz var ama tünelin sonunda görünen ışığı gösterme sorumluluğumuz da var.
*
Elde edilen başarının altını çizme sorumluluğumuz var ama “Aman dikkat” diyerek rehavet uyarısı yapma sorumluluğumuz da var.
*
Mutasyondan, ikinci dalgadan söz etme sorumluluğumuz var ama “Sona geldik, az daha sabır” deme sorumluluğumuz da var.
HÜRRİYET’TE NELER OLUYOR
Osman Müftüoğlu iyice alıştı başyazarlığa... Hekim-gazeteci kimliğiyle süper manşetler çıkarıyor.
*
Küçükçekmece Belediyesi’nden sahada görev yapan arkadaşlarımıza maske ve dezenfektan takviyesi geldi. Teşekkürler Küçükçekmece Belediyesi.
*
Önümüzdeki günlerde Hürriyet yönetimi olarak İzmir ofisimizin günlük haber toplantısına online bağlantıyla katılacağız. İzmir’e gitsek iyiydi ama neyse artık bununla idare edeceğiz.
*
Hepimizin telefon rehberindeki ilk 10’da “Bilim Kurulu” üyeleri yer alıyor artık.
*
“Bilim Kurulu” demişken... “Hürriyet Bilim Kurulu” üyeleri, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyorlar. Disiplinlerine hayranız!
*
Şu anda Hürriyet olarak odaklandığımız tek bir konu var: Hayatın kademeli normalleşmesi nasıl gerçekleşecek? Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, nasıl bir planlama yapıyor? Bugünlerde peşinden koştuğumuz en büyük soru işaretimiz bu.
*
Tommiks/Teksas veriyoruz ya... Geri dönüşleri çok güzel... Bayağı bir bağımlısı varmış Tommiks/
Teksas olayının.
YANARIM YANARIM DA ŞU İKİ ŞEYE YANARIM
BİR: Cumartesi-pazar belli bir süre aralığında bakkal ve marketlerin açık olmasını ve böylece okurlarımızın gazetelerine rahatlıkla ulaşmalarının yolunun açılmasını defalarca talep ettik. Ama talebimiz karşılık görmedi.
*
İKİ: 65 yaş üstü büyüklerimiz evlerde bunaldılar. Hiç değilse sokağa çıkma yasağı günlerinde 65 yaş üstü büyüklerimize kısıtlı bir sürede de olsa sokağa çıkma serbestisi getirilse diye defalarca talep ettik. Ama bu talebimiz de karşılık görmedi.
İdeolojik ve takıntılı gazeteciliğin iflası
Salgın gelince...
“Sürekli hükümete vurma” ya da “sürekli muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, bir anda sudan çıkmış balığa döndü.
*
Millet salgın hakkında doyurucu haberler, bilgilendirici yayınlar beklerken...
Eski alışkanlıklarını bir anda bırakamayan “hükümete vurma” ya da “muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, kendini yeni duruma adapte etmeyi başaramadı.
*
Aradan şunca zaman geçti...
Hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değiller.
*
Hürriyet ise...
İdeolojik ve takıntılı bir gazetecilik anlayışından uzak durmanın sağladığı özgüvenle...
Salgın hakkında en doğru, en dürüst, en kapsamlı yayını yaparak okurlarının takdirini kazandı, kazanmaya da devam ediyor.
*
Şairin dediği gibi:
“Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz.”
SELÇUK ŞAMİLOĞLU’NUN CERRAHPAŞA HABERLERİ
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Hastanesi, bu pandeminin yıldız hastanelerinden.
Salgına karşı en büyük savaş veren hastanelerin en başında geliyor Cerrahpaşa...
*
Hürriyet foto muhabiri Selçuk Şamiloğlu, bir foto muhabirinin işinin sadece fotoğraf çekmekten ibaret olmadığını kanıtlarcasına...
Hem izlenimler yazarak, hem de enfes fotoğraflar çekerek...
Üç önemli habere imza attı Cerrahpaşa ile ilgili.
Üzerine “koruyucu” giysiler giyen Selçuk...
Cerrahpaşa’nın “girilmez” kabul edilen odalarına girdi, Cerrahpaşa çalışanlarının verdikleri mücadeleyi anlattı, en sonunda da Cerrahpaşa’nın önemli hocalarından birinin 12 saatini konu alan bir röportaj yaptı.
Yaptığı üç haber de Hürriyet’te manşet oldu.
*
Hem en riskli bölgede canları pahasına kahramanca mücadele veren Cerrahpaşa’nın fedakâr çalışanlarına, hem de onların destanlarını yazıp fotoğraflayan Selçuk Şamiloğlu’na...
Bin selam!
HÜRRİYET OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ
İyi haberleri iletme sorumluluğumuz var ama “dikkati elden bırakmama” uyarısı yapma sorumluluğumuz da var.
*
Korkuyu, başa gelebilecek olmaz işleri anlatma sorumluluğumuz var ama tünelin sonunda görünen ışığı gösterme sorumluluğumuz da var.
*
Elde edilen başarının altını çizme sorumluluğumuz var ama “Aman dikkat” diyerek rehavet uyarısı yapma sorumluluğumuz da var.
*
Mutasyondan, ikinci dalgadan söz etme sorumluluğumuz var ama “Sona geldik, az daha sabır” deme sorumluluğumuz da var.
HÜRRİYET’TE NELER OLUYOR
Osman Müftüoğlu iyice alıştı başyazarlığa... Hekim-gazeteci kimliğiyle süper manşetler çıkarıyor.
*
Küçükçekmece Belediyesi’nden sahada görev yapan arkadaşlarımıza maske ve dezenfektan takviyesi geldi. Teşekkürler Küçükçekmece Belediyesi.
*
Önümüzdeki günlerde Hürriyet yönetimi olarak İzmir ofisimizin günlük haber toplantısına online bağlantıyla katılacağız. İzmir’e gitsek iyiydi ama neyse artık bununla idare edeceğiz.
*
Hepimizin telefon rehberindeki ilk 10’da “Bilim Kurulu” üyeleri yer alıyor artık.
*
“Bilim Kurulu” demişken... “Hürriyet Bilim Kurulu” üyeleri, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyorlar. Disiplinlerine hayranız!
*
Şu anda Hürriyet olarak odaklandığımız tek bir konu var: Hayatın kademeli normalleşmesi nasıl gerçekleşecek? Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, nasıl bir planlama yapıyor? Bugünlerde peşinden koştuğumuz en büyük soru işaretimiz bu.
*
Tommiks/Teksas veriyoruz ya... Geri dönüşleri çok güzel... Bayağı bir bağımlısı varmış Tommiks/
Teksas olayının.
YANARIM YANARIM DA ŞU İKİ ŞEYE YANARIM
BİR: Cumartesi-pazar belli bir süre aralığında bakkal ve marketlerin açık olmasını ve böylece okurlarımızın gazetelerine rahatlıkla ulaşmalarının yolunun açılmasını defalarca talep ettik. Ama talebimiz karşılık görmedi.
*
İKİ: 65 yaş üstü büyüklerimiz evlerde bunaldılar. Hiç değilse sokağa çıkma yasağı günlerinde 65 yaş üstü büyüklerimize kısıtlı bir sürede de olsa sokağa çıkma serbestisi getirilse diye defalarca talep ettik. Ama bu talebimiz de karşılık görmedi.