Kylie Diskoyu Evimize Getiriyor!

2 senedir her yaptığını büyük merakla takip ettiğim Melis Güven ilk EP’si ‘İşaretler’i geçtiğimiz hafta yayımladı.

Arka arkaya yayımladığı ‘Hiç Olmuşsun’, ‘Zaman’, ‘Denizin Ruhu’, ne zaman çalsa havaya sokan ‘Kum’, ‘Sus’, ‘Karabasan’, ‘Karşında’ teklileriyle 2 sene boyunca Melis Güven bizi meğer ‘İşaretler’e hazırlıyormuş. 5 şarkılık ‘İşaretler’in söz ve müziğinde Melis’in imzası yer alıyor. EP’deki ‘Karşında’ ve ‘Çocuk’ şarkılarında Eren Erdol prodüksiyonda yer alırken, ‘İşaretler’, ‘Mavi’ ve ‘Ağıt’ ise Doğucan Çamlı prodüksiyonuyla hayata geçmiş.

EP’nin ilk video klibi ‘Mavi’ye geldi. Eymen Topçuoğlu, Can Esat Yalkın, Ali Demirel ve İpek Ural ortaklığında çekilen video klip bir yüzleşme hikayesini anlatıyor. Video klipteki hikâyeye dansçıların katkısı beni çok etkiledi. Klibin yansıttığı mistik tarzı stil danışmanlığında Deniz İrem Çelik katkı sağlarken, saç ve makyajda ise Gülşah Uzun çalışmış.

Melis ‘İşaretler’i kendi geçmişinden yola çıkarak, bugünü yaşarken aslında geleceğe nasıl umut dolu uzanacağını anlatıyor. Hayatın türlü zorluklarından kendi sesiyle ve hikâyesiyle yükselen çok özel bir ses Melis Güven. ‘İşaretler’in devamında gelecekler için şimdiden sabırsızlanıyorum.

Adele 2.0

Geçtiğimiz haftanın olayı Saturday Night Live’da (SNL) konuk sunucu olarak Adele’in yer almasıydı. Malumunuz 5 sene önce yayınladığı ‘25’ aldı albümünden sonra uzunca bir süre turne yapmış ve ardından da çocuğuyla daha çok vakit geçirmek için gündemden uzaklaşmıştı.

32 yaşındaki sanatçı en son sahnelerde göründüğünden beri fiziksel olarak epey değiştiğini Instagram’dan zaman zaman paylaşıyordu. Ciddi anlamda kilo verip, fiziksel olarak nerdeyse bambaşka biri olarak kendini yenilediğini söyleyen Adele, SNL’de kilo vermesiyle alakalı olarak aralarda şakalar yapsa da geceye dair esas konu yeni albümü hakkında açıkladıklarıydı. Büyük bir merakla herkesin kitlendiği yeni Adele albümü konusu SNL’de bir nihayete kavuştu. Sanatçı henüz yeni albümünün bitmediğini net olarak ifade ederken, bu durumla da alakalı olarak herhangi bir tarih de vermedi.

Bu sene pandemi yaşanmasaydı, kulislerden gelen haberlere göre aslında Adele yeni albümünü sene sonuna doğru yayımlayacağı bilgisi nerdeyse kesin gibiydi. Bu kadar büyük bir beklenti yaratan bu albümün, canlı konserlerin türlü zorluklarla ya da hiç yapılamadığı bir düzende yayımlanmasını beklemek de aslında tabi ki bir hayal. 2021’i bekleyip sabretmeye devam etmek tek çare.