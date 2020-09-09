Katy Perry Güldürürken Düşündürüyor

Ağustos’un son günlerinde Katy Perry 6. stüdyo albümünü ‘Smile’ı yayımladı. 2017 senesinde yayımladığı ‘Witness’ albümünün üzerinden üç koca yıl geçse de meğer bu süre zarfında Katy Perry yakasında hayat pek de sakin geçmiyormuş.
Şöhret, daha iyisini başarma hırsı derken Katy Perry kendi içinde sevgiyi ve umudu giderek kaybettiği için psikolojik olarak zor bir dönem geçirmiş. ‘Firework’u ben yazdım ama depresyonla uğraşıyorum’ diye isyan eden sanatçı, bu süre zarfında önce ayrılıp sonra da nişanlandığı Orlando Bloom’un da desteğiyle kendini yeniden sevmenin yollarını bulmuş. Elbette bu süreç ona yeni şarkılarla ve sonunda koca bir albümle geri gelmiş.
‘Smile’ adıyla pozitif bir albüm ama içinde kinayelerle dolu. Şarkılar gerçekten de Katy Perry’nin içini döktüğü günlükler gibi. Dans şarkısı yapsa da sözlerine baktığınızda Perry’nin kendisiyle olan mücadelesini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu anlamda albümün anlattığı hikâye ve melodik dünyasını bir bütün olarak değerlendirince, Katy Perry bence hala pop müziğin başarılı öncülerinden olduğunu düşünüyorum. Albümün hazırlık sürecine hamilelik ve bir de pandemi sıkıştırınca aslında çaktırmadan muhtemelen en stresli albüm dönemini de atlatmış diyebiliriz. Albümün yayınlandığı günlerde doğum yapan sanatçı diğer bir deyişle şu sıralar çifte kavrulmuş bir mutluluk dönemi yaşıyor.
‘Seni öldürmeyen güçlendirir’ deyişini bu albümde Katy Perry’nin lugatından dinliyoruz. ‘Teary Eyes’ albümdeki en karanlık şarkı sözlerine sahip olsa da yine de ‘dans etmeyi bırakma’ notuyla pozitif bir enerjiyle sizi karşılıyor. ‘Smile’ın kapağında palyaço kostümüyle poz veren sanatçı mutluluğu, melankoliyi, gerçekliği ve yapaylığı aslında daha albümün kapağından sunuyor. Albüme adını veren şarkı hem her anın tadını çıkartmayı anlatıyor, hem de mutluluğun ve buna şükretmenin en kısa yolunu en neşeli şekilde anlatıyor.
Katy Perry özellikle ‘Prism’ albümünden sonra bir uyanış yaşadığını dile getirirken, önceki şarkılarında yakaladığı matematiğin artık kendisini mutlu etmediğini ve bunun bir anlamda ona yavan geldiğini belirtmiş. ‘Witness’ sonrası yaşadığı duygusal çöküntü onu kendisiyle baş başa kalmaya mecbur bıraksa da yine de bu durumdan kendi inadı ve müziğiyle çıkmış. Büyümenin hiç de kolay olmadığını söyleyen sanatçı, otuzlu yaşların beraberinde hiç tahmin etmediği zorlu yokuşları da birlikte getirdiğini söylüyor. Bu zorluklar ona hayatı daha başka açıdan değerlendirmeyi öğrettiği gibi olgunlaşmanın da bir başka keyif olduğunu ve şarkılarına bu bakışla yaklaştığını söylüyor.
‘Smile’ Katy Perry’nin kendisiyle en dürüst yüzleştiği şarkılarla dolu bir albüm. Kimi zaman hüzünlü ama dinlerken gülümsetiyor, kimi zaman duygulu ama dans ederken düşündürüyor. Bence bu tezatlıkları bir bütün olarak sunabilmek de Katy Perry’nin bu işte uzman olduğunu gösteriyor.
Yıldızlar: Never Really Over, Daisies, Champagne Problems, Tucked, What Makes A Woman
Oscar’ımı Verdim Gitti: Teary Eyes, Harleys In Hawaii, Smile
27.İSTANBUL CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
İstanbul’un sembol olan festivallerinden olan İKSV tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 27. İstanbul Caz Festivali 2 Eylül’de başladı.
14 Eylül’e kadar İstanbul’un açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek konserlerin kayıtları 20 Eylül’den itibaren online.iksv.org üzerinden de izlenebilecek olması müthiş bir imkan.
Bu sene Covid – 19 salgını sebebiyle yazın yapılması planlanan 27. İstanbul Caz Festivali ertelenerek 2 Eylül akşamı Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu’un açılış konseri ile başladı.
Festival programı her sene olduğu gibi bu sene de dolu dolu:
3 Eylül akşamı Can Güngör Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta sahne alırken, 7 Eylül Pazartesi akşamı Feriye’de BaBa Zula İstanbul Boğazı’nı kendi ritmiyle boyadı. 8 Eylül akşamı yine Feriye’de Ayyuka, Piohui ve Yasak Helva ‘Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar’ akşamında müzikseverleri mutlu ederken yine Feriye’de 9 Eylül akşamında ‘Vitrin Geceleri’nde elektronik sesler yükselecek. Bu özel gecenin konukları Islandman, Tuğçe Şenoğul, Guguou performanslarıyla yer alacaklar.
10 Eylül’de İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni, Andalusia Trio sahnede olacaklar. 12 Eylül’de Bilal Karaman’ın öncülüğünde MANOUCHE A LA TURCA yine İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de performansıyla yer alacak. Bilal Karaman’a sahnede dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını Guiness rekorlarına yazdıran Muhammed Yıldırır ve klarnet üstadı Ramazan Sesler eşlik edecekler. Bu özel gecenin açılışını Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı yapacak. 14 Eylül akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda Jülide Özçelik ve piyanist Bilge Günaydın performanslarıyla festivalin kapanışını yapacaklar.
Kulağımdaki şarkılar
Hadise – Küçük Bir Yol
Canozan – Aşk
FINNEAS – What They’ll Say About It
KÖFN – Geri Dön
Pera – Melek
Felix Cartal – Harmony
Julia Stone – Unreal
Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu – Beş Taş
Aurora – The Secret Garden
Winona Oak – With Myself
Ozuna, Doja Cat, Sia – Del Mar
FLETCHER – The One
Cheat Codes feat. CXLOE – Between Our Hearts
AJR – Bummerland
Katy Perry Güldürürken Düşündürüyor
Ağustos’un son günlerinde Katy Perry 6. stüdyo albümünü ‘Smile’ı yayımladı. 2017 senesinde yayımladığı ‘Witness’ albümünün üzerinden üç koca yıl geçse de meğer bu süre zarfında Katy Perry yakasında hayat pek de sakin geçmiyormuş.
Şöhret, daha iyisini başarma hırsı derken Katy Perry kendi içinde sevgiyi ve umudu giderek kaybettiği için psikolojik olarak zor bir dönem geçirmiş. ‘Firework’u ben yazdım ama depresyonla uğraşıyorum’ diye isyan eden sanatçı, bu süre zarfında önce ayrılıp sonra da nişanlandığı Orlando Bloom’un da desteğiyle kendini yeniden sevmenin yollarını bulmuş. Elbette bu süreç ona yeni şarkılarla ve sonunda koca bir albümle geri gelmiş.
‘Smile’ adıyla pozitif bir albüm ama içinde kinayelerle dolu. Şarkılar gerçekten de Katy Perry’nin içini döktüğü günlükler gibi. Dans şarkısı yapsa da sözlerine baktığınızda Perry’nin kendisiyle olan mücadelesini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu anlamda albümün anlattığı hikâye ve melodik dünyasını bir bütün olarak değerlendirince, Katy Perry bence hala pop müziğin başarılı öncülerinden olduğunu düşünüyorum. Albümün hazırlık sürecine hamilelik ve bir de pandemi sıkıştırınca aslında çaktırmadan muhtemelen en stresli albüm dönemini de atlatmış diyebiliriz. Albümün yayınlandığı günlerde doğum yapan sanatçı diğer bir deyişle şu sıralar çifte kavrulmuş bir mutluluk dönemi yaşıyor.
‘Seni öldürmeyen güçlendirir’ deyişini bu albümde Katy Perry’nin lugatından dinliyoruz. ‘Teary Eyes’ albümdeki en karanlık şarkı sözlerine sahip olsa da yine de ‘dans etmeyi bırakma’ notuyla pozitif bir enerjiyle sizi karşılıyor. ‘Smile’ın kapağında palyaço kostümüyle poz veren sanatçı mutluluğu, melankoliyi, gerçekliği ve yapaylığı aslında daha albümün kapağından sunuyor. Albüme adını veren şarkı hem her anın tadını çıkartmayı anlatıyor, hem de mutluluğun ve buna şükretmenin en kısa yolunu en neşeli şekilde anlatıyor.
Katy Perry özellikle ‘Prism’ albümünden sonra bir uyanış yaşadığını dile getirirken, önceki şarkılarında yakaladığı matematiğin artık kendisini mutlu etmediğini ve bunun bir anlamda ona yavan geldiğini belirtmiş. ‘Witness’ sonrası yaşadığı duygusal çöküntü onu kendisiyle baş başa kalmaya mecbur bıraksa da yine de bu durumdan kendi inadı ve müziğiyle çıkmış. Büyümenin hiç de kolay olmadığını söyleyen sanatçı, otuzlu yaşların beraberinde hiç tahmin etmediği zorlu yokuşları da birlikte getirdiğini söylüyor. Bu zorluklar ona hayatı daha başka açıdan değerlendirmeyi öğrettiği gibi olgunlaşmanın da bir başka keyif olduğunu ve şarkılarına bu bakışla yaklaştığını söylüyor.
‘Smile’ Katy Perry’nin kendisiyle en dürüst yüzleştiği şarkılarla dolu bir albüm. Kimi zaman hüzünlü ama dinlerken gülümsetiyor, kimi zaman duygulu ama dans ederken düşündürüyor. Bence bu tezatlıkları bir bütün olarak sunabilmek de Katy Perry’nin bu işte uzman olduğunu gösteriyor.
Yıldızlar: Never Really Over, Daisies, Champagne Problems, Tucked, What Makes A Woman
Oscar’ımı Verdim Gitti: Teary Eyes, Harleys In Hawaii, Smile
27.İSTANBUL CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
İstanbul’un sembol olan festivallerinden olan İKSV tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 27. İstanbul Caz Festivali 2 Eylül’de başladı.
14 Eylül’e kadar İstanbul’un açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek konserlerin kayıtları 20 Eylül’den itibaren online.iksv.org üzerinden de izlenebilecek olması müthiş bir imkan.
Bu sene Covid – 19 salgını sebebiyle yazın yapılması planlanan 27. İstanbul Caz Festivali ertelenerek 2 Eylül akşamı Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu’un açılış konseri ile başladı.
Festival programı her sene olduğu gibi bu sene de dolu dolu:
3 Eylül akşamı Can Güngör Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta sahne alırken, 7 Eylül Pazartesi akşamı Feriye’de BaBa Zula İstanbul Boğazı’nı kendi ritmiyle boyadı. 8 Eylül akşamı yine Feriye’de Ayyuka, Piohui ve Yasak Helva ‘Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar’ akşamında müzikseverleri mutlu ederken yine Feriye’de 9 Eylül akşamında ‘Vitrin Geceleri’nde elektronik sesler yükselecek. Bu özel gecenin konukları Islandman, Tuğçe Şenoğul, Guguou performanslarıyla yer alacaklar.
10 Eylül’de İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni, Andalusia Trio sahnede olacaklar. 12 Eylül’de Bilal Karaman’ın öncülüğünde MANOUCHE A LA TURCA yine İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de performansıyla yer alacak. Bilal Karaman’a sahnede dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını Guiness rekorlarına yazdıran Muhammed Yıldırır ve klarnet üstadı Ramazan Sesler eşlik edecekler. Bu özel gecenin açılışını Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı yapacak. 14 Eylül akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda Jülide Özçelik ve piyanist Bilge Günaydın performanslarıyla festivalin kapanışını yapacaklar.
Kulağımdaki şarkılar
Hadise – Küçük Bir Yol
Canozan – Aşk
FINNEAS – What They’ll Say About It
KÖFN – Geri Dön
Pera – Melek
Felix Cartal – Harmony
Julia Stone – Unreal
Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu – Beş Taş
Aurora – The Secret Garden
Winona Oak – With Myself
Ozuna, Doja Cat, Sia – Del Mar
FLETCHER – The One
Cheat Codes feat. CXLOE – Between Our Hearts
AJR – Bummerland