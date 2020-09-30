Kalben’den Özgürlük Manifestosu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) her yıl düzenlenen ve merakla beklenen festivali 18 Eylül’de başladı. 48. İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla şekilleniyor. 18 Eylül’de başlayan festival 5 Ekim’e kadar devam edecek olan festival bu sene tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminde dijital olarak düzenleniyor.

Prodüksiyon anlamında büyük emek verilerek düzenlenen konserler yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydediliyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri İKSV’nin Youtube kanalından izlenebilirken, konserlerin yanı sıra sanat tarihi ve müzik üzerine konuşmalar, konserlerden önce yapılan söyleşiler ve çocuk atölyeleri gibi dijital içerikler de müzikseverlerin erişimine ücretsiz olarak açılıyor.

online.iksv.org adresinden yayınlanacak olan festival konserleri bilet fiyatlaması açısından da oldukça uygun bir ücretle müzikseverleri ekranları karşısına geçirmeyi hedefliyor. Üstelik konserleri yayınlandığı site üzerinden 1 ay boyunca izleme imkanı da var.

48.İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla bu sene Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulurken, 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Alexander Rudin’e sunulacak.

Sonbahar adım adım yaklaşırken, böyle zengin içerikli bir festivali evinizin konforunda izleyebilecek olmak bence müthiş bir imkan. Festivalin zengin programı demişken onu da belirtmeden geçemeyeceğim:

22 Eylül – Festival Orkestrası & Cem Mansur

23 Eylül – ‘Philharmonx’ Viyana/Berlin Müzik Kulübü

24 Eylül - Wiener Akademie ‘Beethoven Gala’

25 Eylül – Oda Müziğinin Yıldızları: Esemble Kheops