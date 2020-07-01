Jessie Ware Bizi Diskoya Götür!

Bazen yeni bir albüm çıkıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse onu içime sokasım geliyor. Herkes ama herkes dinlesin, bendeki uyandırdığı nefis enerji çevreme de yayılsın istiyorum. Jessie Ware’in 4. Stüdyo albümü ‘What’s Your Pleasure?’ işte tam da bu bahsettiğim güzellemeleri hak eden bu sıralar karşımıza çıkmış en güzel işlerden.
80’ler müziği ne bereketli bir dönemdir böyle. Yaratıcılığından mı, o dönemki havadan mı bilmiyorum ama hala etkisini kaybetmeyen bir akım olduğu kesin. Hakkını vererek 80’lere dokunan bir iş yapıldığında sonuç genelde hep olumlu oluyor. Jessie Ware geçtiğimiz hafta yayınladığı dördüncü stüdyo albümünde dans müziğine, soul’a, diskoya ve 80’lerin hareketli temalarına kendini bırakmış.
Üçüncü stüdyo albümü ‘Glasshouse’u yayınladığında teması annelik ve duygusal alanlar olduğu için daha yumuşak ve içten şarkılarla bizlere ulaşmıştı. 2017’de yayınladığı Glasshouse albümünün tanıtım turnesinde Cannes Lions’ta Paloma Faith ile ‘annelik ve müzik’ temalı bir söyleşide Jessie Ware’i dinleme şansım olmuştu. Annelik ile birlikte duygusal olarak kendisinde hiç bilmediği bir dünyayı keşfettiğini belirten sanatçı şarkılarını artık daha farklı söylediğini belirtmişti. Aklımda o günden kalan esas konuysa Jessie Ware’in müziğine dair hep kendi istediği yolda ilerlemek olduğuydu. ‘What’s Your Pleasue?’ hakkında verdiği söyleşilerde Jessie Ware hayal ettiği müziğin, duyguların daha çok dans ile ifade edildiği bir albümde toplanmasını istediğini söylüyor. İnsanların özgürce dans etmesini, disko modunun onları akıllarından geçirdiği ama harekete geçmekte çekindikleri her neyse ona daha kolay ulaştıran kaldıraç olmasını hedeflemiş. Bence bu hedefine ‘What’s Your Pleasure?’ ile net şekilde ulaşmış diyebilirim.
Pandemi döneminde hele ki kulüplerin açılmasının belirsizliği henüz devam ederken yine de albümün yayınlanması gerçekten de sevindirici. Aslen albüm Haziran’ın başında yayınlanacakken 20 gün rötarla bize ulaştı. Bu kadar ötelenmesi bu dönemde bence o kadar normal ki, bu durumu ertelenme gibi görmüyorum bile. Normal koşullarda böyle enerjik bir albüm yayınlayıp turneye çıkamayacak olmak da zor elbette. Yine de Jessie Ware şimdiden 2021’de başlayacak konser zincirini duyurmaya başladı bile. Koşullar uygun giderse seneye Nisan ve sonrası Jessie Ware yeni şarkıları ve sahne performansıyla herkesi etkilemeyi planlıyor.
Jessie Ware’in ilk çıkış albümü ‘Devotion’ ile büyük ilgi görmüştü. Ancak 2. ve 3. albümleri ilk albümün gölgesinde kalınca sanatçı biraz da albüm yapma sevdasından uzaklaşmış olduğunu 2017 senesinde bazı söyleşilerinde dile getirmişti. 2017 senesinde annesi ile birlikte yaptığı ‘Table Manners’ adlı podcast serisi 13 milyon üzerinde bir dinleme kazanınca, bu durum kendisine kaybettiği özgüvenini geri aşılamış. 3 senedir devam eden podcast serisinde Sam Smith, Ed Sheeran, Paloma Faith, John Legend, Ellie Goulding gibi sayısız ünlünün konuk olduğu yemek ve sohbet odaklı bu söyleşi formatı Jessie Ware’in bu nefis albümle dönüşünün de kıvılcımı olmuş. Deyim yerindeyse sanatçının yeniden doğduğu 4. stüdyo albümü ‘What’s Your Pleasure?’ hem bu yaza iyi gelecek, hem de eminim Jessie Ware’in kariyerinde daha sonraki yapacağı çalışmalar için nefis bir basamak olacak.
Yıldızlar: What’s Your Pleasure?, Oh La La, Adore You, Mirage (Don’t Stop)
Oscar’ımı Verdim Gitti: Spotlight, Soul Control, Save A Kiss,
Yeni Çıkış: Ramo Chai – I’m Moving
Ramadan’ın ‘Hazır Mısın?’ albümünü ne çok dinlerdim. 2011 senesinde yayınlanan albümü bugün yeniden anma ihtiyacı hissettim çünkü Ramadan şimdiki mahlası Ramo Chai olarak yeni yaptığı şarkılarla geri dönüş yaptı.
Ramo Chai, ‘My Favourite Hallucination’, ‘Can’t Wait To See You Again’ , ‘Torture’ single’larından sonra yakın zaman önce ‘I’m Moving’ i yayınladı. Son single’ı ‘I’m Moving’ aslında sanatçının 4 sene önceden üzerinde çalıştığı ama yarım bıraktığı bir çalışmaymış. Şarkı sanatçının o dönem istanbul’da yaşarken hissettiği yalnızlık ve bir anlamda sanatsal olarak tıkanıklık yaşadığı dönemde ortaya çıkmış. İçinde olduğu bu duygu durumu ona bir anlamda haykırış olarak ‘I’m Moving’i yaratmasına da ilham olmuş, ancak şarkıyı o dönemde tamamlayamamış.
4 senedir Amerika’da yaşayan sanatçı benzer hisler yaşadığı bir dönemde tekrar bu şarkıya dönerek o gün başladığı çalışmayı bu sefer tamamlamış ve ‘I’m Moving’ ortaya çıkmış. Melodik alt yapısı ve düzenleme bakımından yeni şarkısı ‘I’m Moving’ için 90’lar Brit pop/rock sound’unu benimsemiş. Söz konusu şarkı Ramo Chai’nin 2019’dan beri yayınladığı hem de ilk prodüktörlük denemesi olan single çalışmalarının sonuncusu olarak karşımızda. Şimdi sırada yeni bir albüm projesi olduğunu belirten sanatçı kolları yeni şarkılar için sıvadığını belirtirken bu albüm için hem Türkiye’den hem de Amerika’dan çeşitli prodüktörlerle çalışacağını belirtiyor.
Birol Giray – Flu
Birol Giray (BeeGee) vokallerinde Efeyz (Efe Uçkan)’ın yer aldığı yeni şarkısı Flu’yu yayınladı. Birol Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanan şarkı hem elektronik hem rap temalarını bir arada harmanlayan bir şarkı olmuş. Efeyz (Efe Uçkan) ile yolları tesadüfen kesişen BeeGee, yeni şarkısı FLU ile ilk kez genç bir yeteneği profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmanın da heyecanını yaşıyor.
Birol Giray (BeeGee) Türkiye’deki elektronik müziğin öncü isimlerinden biri olarak 30 seneyi aşan DJ’lik kariyerinde, sayısız turne ve yayınladığı şarkılarla bu yolda ismini kalın harflerle yazdırmış bir profesyonel. Seneler içinde kazandığı bu deneyimi şimdi kurduğu plak şirketi Koza ile hem elektronik müzik dünyasına yeni içerikler sunmayı hedefliyor, hem de yeni yetenekleri bu kanal aracılığıyla sektöre kazandırmak için yola çıkıyor. FLU ile başlayan bu serüven sonrasında neler neler gelecek diye şimdiden merak ediyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Haftanın yenileriyle oluşan listemi sizlere emanet ediyorum:
Birol Giray (BeeGee) Feat. Efeyz – FLU
Büyük Ev Ablukada – Boşluk / Aslan Şekli
Murda, Ezhel – Made In Turkey
Hayko Cepkin, Burak Malçok – Yalnız Kalsın
Zerrin Mete- Paradoks
Sertab Erener – Aç Sesini
Nuri Harun Ateş – Ay
Hazel – Dardayım
Güneş Ergün – Fark Etmez
Cem Çınar – Sen olmayınca
Bağzıları – Koptum Geldim Gerçeğimden
Serin – Aman Aman
Dermont Kennedy – Giants
Becky Hill – Heavenly
CamelPhat feat. Yannis -Hypercolour
Jessie Ware – What’s Your Pleasure?
Nothing But Thieves – Real Love Song
Lauv – Love Somebody
Burna Boy - Wonderful
Jessie Ware Bizi Diskoya Götür!
Bazen yeni bir albüm çıkıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse onu içime sokasım geliyor. Herkes ama herkes dinlesin, bendeki uyandırdığı nefis enerji çevreme de yayılsın istiyorum. Jessie Ware’in 4. Stüdyo albümü ‘What’s Your Pleasure?’ işte tam da bu bahsettiğim güzellemeleri hak eden bu sıralar karşımıza çıkmış en güzel işlerden.
80’ler müziği ne bereketli bir dönemdir böyle. Yaratıcılığından mı, o dönemki havadan mı bilmiyorum ama hala etkisini kaybetmeyen bir akım olduğu kesin. Hakkını vererek 80’lere dokunan bir iş yapıldığında sonuç genelde hep olumlu oluyor. Jessie Ware geçtiğimiz hafta yayınladığı dördüncü stüdyo albümünde dans müziğine, soul’a, diskoya ve 80’lerin hareketli temalarına kendini bırakmış.
Üçüncü stüdyo albümü ‘Glasshouse’u yayınladığında teması annelik ve duygusal alanlar olduğu için daha yumuşak ve içten şarkılarla bizlere ulaşmıştı. 2017’de yayınladığı Glasshouse albümünün tanıtım turnesinde Cannes Lions’ta Paloma Faith ile ‘annelik ve müzik’ temalı bir söyleşide Jessie Ware’i dinleme şansım olmuştu. Annelik ile birlikte duygusal olarak kendisinde hiç bilmediği bir dünyayı keşfettiğini belirten sanatçı şarkılarını artık daha farklı söylediğini belirtmişti. Aklımda o günden kalan esas konuysa Jessie Ware’in müziğine dair hep kendi istediği yolda ilerlemek olduğuydu. ‘What’s Your Pleasue?’ hakkında verdiği söyleşilerde Jessie Ware hayal ettiği müziğin, duyguların daha çok dans ile ifade edildiği bir albümde toplanmasını istediğini söylüyor. İnsanların özgürce dans etmesini, disko modunun onları akıllarından geçirdiği ama harekete geçmekte çekindikleri her neyse ona daha kolay ulaştıran kaldıraç olmasını hedeflemiş. Bence bu hedefine ‘What’s Your Pleasure?’ ile net şekilde ulaşmış diyebilirim.
Pandemi döneminde hele ki kulüplerin açılmasının belirsizliği henüz devam ederken yine de albümün yayınlanması gerçekten de sevindirici. Aslen albüm Haziran’ın başında yayınlanacakken 20 gün rötarla bize ulaştı. Bu kadar ötelenmesi bu dönemde bence o kadar normal ki, bu durumu ertelenme gibi görmüyorum bile. Normal koşullarda böyle enerjik bir albüm yayınlayıp turneye çıkamayacak olmak da zor elbette. Yine de Jessie Ware şimdiden 2021’de başlayacak konser zincirini duyurmaya başladı bile. Koşullar uygun giderse seneye Nisan ve sonrası Jessie Ware yeni şarkıları ve sahne performansıyla herkesi etkilemeyi planlıyor.
Jessie Ware’in ilk çıkış albümü ‘Devotion’ ile büyük ilgi görmüştü. Ancak 2. ve 3. albümleri ilk albümün gölgesinde kalınca sanatçı biraz da albüm yapma sevdasından uzaklaşmış olduğunu 2017 senesinde bazı söyleşilerinde dile getirmişti. 2017 senesinde annesi ile birlikte yaptığı ‘Table Manners’ adlı podcast serisi 13 milyon üzerinde bir dinleme kazanınca, bu durum kendisine kaybettiği özgüvenini geri aşılamış. 3 senedir devam eden podcast serisinde Sam Smith, Ed Sheeran, Paloma Faith, John Legend, Ellie Goulding gibi sayısız ünlünün konuk olduğu yemek ve sohbet odaklı bu söyleşi formatı Jessie Ware’in bu nefis albümle dönüşünün de kıvılcımı olmuş. Deyim yerindeyse sanatçının yeniden doğduğu 4. stüdyo albümü ‘What’s Your Pleasure?’ hem bu yaza iyi gelecek, hem de eminim Jessie Ware’in kariyerinde daha sonraki yapacağı çalışmalar için nefis bir basamak olacak.
Yıldızlar: What’s Your Pleasure?, Oh La La, Adore You, Mirage (Don’t Stop)
Oscar’ımı Verdim Gitti: Spotlight, Soul Control, Save A Kiss,
Yeni Çıkış: Ramo Chai – I’m Moving
Ramadan’ın ‘Hazır Mısın?’ albümünü ne çok dinlerdim. 2011 senesinde yayınlanan albümü bugün yeniden anma ihtiyacı hissettim çünkü Ramadan şimdiki mahlası Ramo Chai olarak yeni yaptığı şarkılarla geri dönüş yaptı.
Ramo Chai, ‘My Favourite Hallucination’, ‘Can’t Wait To See You Again’ , ‘Torture’ single’larından sonra yakın zaman önce ‘I’m Moving’ i yayınladı. Son single’ı ‘I’m Moving’ aslında sanatçının 4 sene önceden üzerinde çalıştığı ama yarım bıraktığı bir çalışmaymış. Şarkı sanatçının o dönem istanbul’da yaşarken hissettiği yalnızlık ve bir anlamda sanatsal olarak tıkanıklık yaşadığı dönemde ortaya çıkmış. İçinde olduğu bu duygu durumu ona bir anlamda haykırış olarak ‘I’m Moving’i yaratmasına da ilham olmuş, ancak şarkıyı o dönemde tamamlayamamış.
4 senedir Amerika’da yaşayan sanatçı benzer hisler yaşadığı bir dönemde tekrar bu şarkıya dönerek o gün başladığı çalışmayı bu sefer tamamlamış ve ‘I’m Moving’ ortaya çıkmış. Melodik alt yapısı ve düzenleme bakımından yeni şarkısı ‘I’m Moving’ için 90’lar Brit pop/rock sound’unu benimsemiş. Söz konusu şarkı Ramo Chai’nin 2019’dan beri yayınladığı hem de ilk prodüktörlük denemesi olan single çalışmalarının sonuncusu olarak karşımızda. Şimdi sırada yeni bir albüm projesi olduğunu belirten sanatçı kolları yeni şarkılar için sıvadığını belirtirken bu albüm için hem Türkiye’den hem de Amerika’dan çeşitli prodüktörlerle çalışacağını belirtiyor.
Birol Giray – Flu
Birol Giray (BeeGee) vokallerinde Efeyz (Efe Uçkan)’ın yer aldığı yeni şarkısı Flu’yu yayınladı. Birol Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanan şarkı hem elektronik hem rap temalarını bir arada harmanlayan bir şarkı olmuş. Efeyz (Efe Uçkan) ile yolları tesadüfen kesişen BeeGee, yeni şarkısı FLU ile ilk kez genç bir yeteneği profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmanın da heyecanını yaşıyor.
Birol Giray (BeeGee) Türkiye’deki elektronik müziğin öncü isimlerinden biri olarak 30 seneyi aşan DJ’lik kariyerinde, sayısız turne ve yayınladığı şarkılarla bu yolda ismini kalın harflerle yazdırmış bir profesyonel. Seneler içinde kazandığı bu deneyimi şimdi kurduğu plak şirketi Koza ile hem elektronik müzik dünyasına yeni içerikler sunmayı hedefliyor, hem de yeni yetenekleri bu kanal aracılığıyla sektöre kazandırmak için yola çıkıyor. FLU ile başlayan bu serüven sonrasında neler neler gelecek diye şimdiden merak ediyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Haftanın yenileriyle oluşan listemi sizlere emanet ediyorum:
Birol Giray (BeeGee) Feat. Efeyz – FLU
Büyük Ev Ablukada – Boşluk / Aslan Şekli
Murda, Ezhel – Made In Turkey
Hayko Cepkin, Burak Malçok – Yalnız Kalsın
Zerrin Mete- Paradoks
Sertab Erener – Aç Sesini
Nuri Harun Ateş – Ay
Hazel – Dardayım
Güneş Ergün – Fark Etmez
Cem Çınar – Sen olmayınca
Bağzıları – Koptum Geldim Gerçeğimden
Serin – Aman Aman
Dermont Kennedy – Giants
Becky Hill – Heavenly
CamelPhat feat. Yannis -Hypercolour
Jessie Ware – What’s Your Pleasure?
Nothing But Thieves – Real Love Song
Lauv – Love Somebody
Burna Boy - Wonderful