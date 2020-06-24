Harun Tekin’den ‘Hediyeler’

Pandemi döneminde kültür sanat etkinlikleri maalesef en çok yara alan faaliyetlerden birisi oldu. Özellikle kapalı mekânlardaki etkinlikler iptal olup veya en iyi ihtimal ile ileri tarihlere ötelenirken, açıkhava festivalleri de çoğunlukla bu sene daha ileri tarihlerde düzenlenmek için öteleniyor.
Yaklaşık 3 aydır konserler online düzende yani dijital dünya imkanlarıyla yapılıyor. Kimisi sponsorlu, kimisi sanatçıların evinden ellerindeki imkânlarla düzenleniyor. Bu yeni dönemin normalleri henüz daha tam da yerine oturmamışken Harun Tekin yeni bir konser ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, 28 Haziran Pazar günü saat 19:30’da My Open Stage organizasyonuyla ‘Hediyeler’ isimli konserini online olarak düzenleyecek. Etkinliğin cüzi miktardaki biletlerini alanlar konseri organizasyonun internet sitesinden canlı olarak takip edebilecekler. Konserden elde edilecek olan gelir ise İhtiyaç Haritası’yla paylaşılarak müzik emekçilerinin giderlerini karşılamak adına kullanılacak.
28 Haziran günü aynı zamanda sanatçının doğum günü olması açısından da önemli bir gün. Harun Tekin, bu özel güne denk gelen konserde yaklaşık 75 dakika boyunca ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendisi için manevi değeri olan şarkılara yer verecekmiş. Söz konusu konserde tek başına ve akustik gitarıyla yer alacak olan Harun Tekin, kaliteli bir yayın için tüm testleri tamamladıklarını da kendi sosyal medya profilinden duyurarak tüm müzikseverleri bu özel konsere davet etti.
Bir anlamda yeni dönem konserleri için deney niteliği de taşıyan bu konser belki de devamında başka sanatçıların da katılımıyla sürdürülebilir. Biletimi aldım merakla ve heyecanla Pazar günkü ‘Hediyeler’i konserini bekliyorum.
Sezen Aksu’dan Yeni Şarkı: Konduramadım
2018’in en özel işlerinden olan Demo projesiyle Sezen Aksu çok özel bir albüm yayınlamıştı. Başka sanatçılara verdiği şarkıların kendi sesiyle demo kayıtlarından oluşan bu proje albüm 2. bölümüyle adım adım yaklaşıyor. ‘Yetinmeyi Bilir Misin?’, ‘Ben De Yoluma Giderim’, ‘Ne Yapayım Şimdi Ben?’, ‘Kaybedenler’ Demo 2 albümünden şimdiye kadar yayınlanan şarkılardı. Henüz albümün yayınlanmasına kadar muhtemelen daha birkaç single daha yayınlanacaktır diye tahmin ediyorum.
Geçen hafta Sezen Aksu bir sürpriz yaparak Demo 2 albümünden yeni bir şarkı yayınlamak yerine yepyeni bir şarkı yayınladı. Okay Barış ile düet yaptığı KONDURAMADIM iki versiyondan oluşuyor. Biri Ozan Bayraşa’nın Rework’ü diğeri ise Okay Barış düzenlemesiyle olan versiyonu.
‘Konduramadım’ Sezen Aksu’nun da deyimiyle hareketli, neşeli tam da bir yaz şarkısı. Şarkının klibi de büyük sürpriz, çünkü klibin oyuncuları çok özel. ‘Konduramadım’ın klibinde Demet Akbağ, Zeynep Bastık, Şanışer, Simge Sağın, Murda, Ayşe Özyılmazel, Kalben, Edis, Ezhel, Mabel Matiz şarkıyı Sezen için söylüyorlar, klip de böylece kendisine sürpriz bir doğumgünü hediyesi oluyor.
Sezen Aksu şarkılarıyla sonbahar hüznü de, yaz mutluluğu da, kış depresyonu da, bahar coşkusu da her daim daha etkili ve daha güzel. Hazır yaz aylarına adım atmışken dilerim bu yaz yeni Sezen Aksu şarkısıyla daha güzel ve keyifli geçer.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın yeni çıkışları ile liste sizlerle:
Ramo Chai – I’m Moving On
Emir Taha – Cold
Nova Norda – Beteri Yok Uslanmaktan
Sezen Aksu feat. Okay Barış – Konduramadım
Birileri – Yürü
Neptün’de – Cehaletin Gemisi
Berkehan Çalık – Yarınlar
Güliz Ayla – Sarmaşık (Ufuk Kevser Remix)
Ozan Ünlü – Mutlu Son
Kendimden Hallice – Düşlerimden Düştüm
Victoria Monet & Khalid & SG Lewis – Experience
Robin Schulz & Wes – Alane
Sofia Carson – Miss U More Than U Know
The Killers – My Own Soul’s Warning
Jason Mraz – Make Love
Orlando Weeks – Blame or Love or Nothing
Ashnikko feat Grimes – Cry
H.E.R – I Can’t Breathe
John Legend – U Move , I Move
Harun Tekin’den ‘Hediyeler’
Pandemi döneminde kültür sanat etkinlikleri maalesef en çok yara alan faaliyetlerden birisi oldu. Özellikle kapalı mekânlardaki etkinlikler iptal olup veya en iyi ihtimal ile ileri tarihlere ötelenirken, açıkhava festivalleri de çoğunlukla bu sene daha ileri tarihlerde düzenlenmek için öteleniyor.
Yaklaşık 3 aydır konserler online düzende yani dijital dünya imkanlarıyla yapılıyor. Kimisi sponsorlu, kimisi sanatçıların evinden ellerindeki imkânlarla düzenleniyor. Bu yeni dönemin normalleri henüz daha tam da yerine oturmamışken Harun Tekin yeni bir konser ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, 28 Haziran Pazar günü saat 19:30’da My Open Stage organizasyonuyla ‘Hediyeler’ isimli konserini online olarak düzenleyecek. Etkinliğin cüzi miktardaki biletlerini alanlar konseri organizasyonun internet sitesinden canlı olarak takip edebilecekler. Konserden elde edilecek olan gelir ise İhtiyaç Haritası’yla paylaşılarak müzik emekçilerinin giderlerini karşılamak adına kullanılacak.
28 Haziran günü aynı zamanda sanatçının doğum günü olması açısından da önemli bir gün. Harun Tekin, bu özel güne denk gelen konserde yaklaşık 75 dakika boyunca ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendisi için manevi değeri olan şarkılara yer verecekmiş. Söz konusu konserde tek başına ve akustik gitarıyla yer alacak olan Harun Tekin, kaliteli bir yayın için tüm testleri tamamladıklarını da kendi sosyal medya profilinden duyurarak tüm müzikseverleri bu özel konsere davet etti.
Bir anlamda yeni dönem konserleri için deney niteliği de taşıyan bu konser belki de devamında başka sanatçıların da katılımıyla sürdürülebilir. Biletimi aldım merakla ve heyecanla Pazar günkü ‘Hediyeler’i konserini bekliyorum.
Sezen Aksu’dan Yeni Şarkı: Konduramadım
2018’in en özel işlerinden olan Demo projesiyle Sezen Aksu çok özel bir albüm yayınlamıştı. Başka sanatçılara verdiği şarkıların kendi sesiyle demo kayıtlarından oluşan bu proje albüm 2. bölümüyle adım adım yaklaşıyor. ‘Yetinmeyi Bilir Misin?’, ‘Ben De Yoluma Giderim’, ‘Ne Yapayım Şimdi Ben?’, ‘Kaybedenler’ Demo 2 albümünden şimdiye kadar yayınlanan şarkılardı. Henüz albümün yayınlanmasına kadar muhtemelen daha birkaç single daha yayınlanacaktır diye tahmin ediyorum.
Geçen hafta Sezen Aksu bir sürpriz yaparak Demo 2 albümünden yeni bir şarkı yayınlamak yerine yepyeni bir şarkı yayınladı. Okay Barış ile düet yaptığı KONDURAMADIM iki versiyondan oluşuyor. Biri Ozan Bayraşa’nın Rework’ü diğeri ise Okay Barış düzenlemesiyle olan versiyonu.
‘Konduramadım’ Sezen Aksu’nun da deyimiyle hareketli, neşeli tam da bir yaz şarkısı. Şarkının klibi de büyük sürpriz, çünkü klibin oyuncuları çok özel. ‘Konduramadım’ın klibinde Demet Akbağ, Zeynep Bastık, Şanışer, Simge Sağın, Murda, Ayşe Özyılmazel, Kalben, Edis, Ezhel, Mabel Matiz şarkıyı Sezen için söylüyorlar, klip de böylece kendisine sürpriz bir doğumgünü hediyesi oluyor.
Sezen Aksu şarkılarıyla sonbahar hüznü de, yaz mutluluğu da, kış depresyonu da, bahar coşkusu da her daim daha etkili ve daha güzel. Hazır yaz aylarına adım atmışken dilerim bu yaz yeni Sezen Aksu şarkısıyla daha güzel ve keyifli geçer.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın yeni çıkışları ile liste sizlerle:
Ramo Chai – I’m Moving On
Emir Taha – Cold
Nova Norda – Beteri Yok Uslanmaktan
Sezen Aksu feat. Okay Barış – Konduramadım
Birileri – Yürü
Neptün’de – Cehaletin Gemisi
Berkehan Çalık – Yarınlar
Güliz Ayla – Sarmaşık (Ufuk Kevser Remix)
Ozan Ünlü – Mutlu Son
Kendimden Hallice – Düşlerimden Düştüm
Victoria Monet & Khalid & SG Lewis – Experience
Robin Schulz & Wes – Alane
Sofia Carson – Miss U More Than U Know
The Killers – My Own Soul’s Warning
Jason Mraz – Make Love
Orlando Weeks – Blame or Love or Nothing
Ashnikko feat Grimes – Cry
H.E.R – I Can’t Breathe
John Legend – U Move , I Move