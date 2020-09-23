48.İstanbul Müzik Festivali Başladı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) her yıl düzenlenen ve merakla beklenen festivali 18 Eylül’de başladı. 48. İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla şekilleniyor. 18 Eylül’de başlayan festival 5 Ekim’e kadar devam edecek olan festival bu sene tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminde dijital olarak düzenleniyor.
Prodüksiyon anlamında büyük emek verilerek düzenlenen konserler yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydediliyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri İKSV’nin Youtube kanalından izlenebilirken, konserlerin yanı sıra sanat tarihi ve müzik üzerine konuşmalar, konserlerden önce yapılan söyleşiler ve çocuk atölyeleri gibi dijital içerikler de müzikseverlerin erişimine ücretsiz olarak açılıyor.
online.iksv.org adresinden yayınlanacak olan festival konserleri bilet fiyatlaması açısından da oldukça uygun bir ücretle müzikseverleri ekranları karşısına geçirmeyi hedefliyor. Üstelik konserleri yayınlandığı site üzerinden 1 ay boyunca izleme imkanı da var.
48.İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla bu sene Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulurken, 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Alexander Rudin’e sunulacak.
Sonbahar adım adım yaklaşırken, böyle zengin içerikli bir festivali evinizin konforunda izleyebilecek olmak bence müthiş bir imkan. Festivalin zengin programı demişken onu da belirtmeden geçemeyeceğim:
22 Eylül – Festival Orkestrası & Cem Mansur
23 Eylül – ‘Philharmonx’ Viyana/Berlin Müzik Kulübü
24 Eylül - Wiener Akademie ‘Beethoven Gala’
25 Eylül – Oda Müziğinin Yıldızları: Esemble Kheops
26 Eylül –Tekfen Filarmoni Orkestrası & Anna Tifu
27 Eylül – ‘Pastorale Alla Turca’
28 Eylül –Bilkent Senfoni Orkestrası & Gökhan Aybulus
29 Eylül – Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
30 Eylül – BİFO & Vikingur Olafsson
1 Ekim – Festival Özel: BİFO, Borusan Quartet
2 Ekim – Festival Özel: BİFO, ‘Baroktan Klasiğe’
3 Ekim – Hafta Sonu Klasikleri: II: ‘Canto In Flow’
4 Ekim – Beethoven Trio Berlin
5 Ekim – Festival Özel: BİFO, ‘Recoposed’ Vivaldi – Dört Mevsim
Headbang Son sayısıyla Veda Etti
Çağlan Tekil’in zamansız bir şekilde aramızdan ayrılmasının ardından, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Headbang dergisi yarım kalan son sayıyı Çağlan’a veda ederek yayınlandı.
Bu özel sayıda Headbang yazarlarının yanı sıra Çağlan Tekil’in kurucusu olduğu Laneth ve Non Serviam dergilerinden ve uzun yıllar görev aldığı Blue Jean dergisinden ekip arkadaşları da yer alıyor. Yine bu özel sayıda Pentagram, Dr. Skull, Radyo Eksen ekibnden Laneth tayfasına kadar birçok konuk yer alıyor.
Headbang’in son sayısı Çağlan Tekil’in editörlüğünde karar verilen konularla yeni röportaj ve dosyalardan oluşan çok özel bir sayı. Pentagram’ın 30 sene önce yayınladığı ilk albümünün üzerine kapsamlı bir dosya, Çağlan Tekiş imzalı Metalium röportajı, Mayhem’den Necrobutcher ile efsanevi İzmir konserinin perde arkası, İkon Müzesi’nde Rage Against The Machine’in protest geçmişi ve çok daha fazlası bu sayıda yer alıyor.
Bundan 13 sene önce yayın hayatına başlayan Headbang 101. ve son sayısıyla Karakarga yayınları’ndan çıktı.
Yeni Çıkış
Mert Demir’den Yeni Albüm
Uzun zamandır merakla takip ettiğim Mert Demir yeni albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
‘Kimim Lan Ben?, Part 1’ adından da anlaşılacağı üzere albümün ilk bölümü olarak karşımızda. Yeni albümde 7 şarkı yer alıyor. 7 şarkının da söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir’e ait. Mert Demir’e daha önce de birlikte çalıştığı Emir Ural yapım, düzenleme, mix ve mastering’te eşlik ediyor.
Birçok müzik türü arasında kendine has dokunuşuyla incelikle gezen Mert Demir, önümüzdeki aylarda albümün devamındaki bölümleri de yayınlayarak toplamda 22 şarkılık büyük bir çalışmayı tamamlayacak.
Efza – Son Model Arabesk
Bu sene yayınladığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Efza yepyeni bir şarkıyla yolundan sapmadığını bir kere daha gösteriyor.
‘Son Model Arabesk’ şarkısı elektronik, avangart pop türündeki bir diğer dikkat çekici çalışması olarak geçtiğimiz hafta yayımlandı. Önceki şarkılarında olduğu gibi ‘Son Model Arabesk’ in sözü ve bestesi Efza’nın imzasını taşıyor. Efza’nın müziğindeki kuralsızlığı ve anlatımı yeni şarkısında kendini daha çok öne çıkartıyor. Müziğindeki doğu-batı sentezine Efza’nın kendine has yorumu eklenince şarkılarındaki hikaye anlatımı beni daha da etkiliyor ve her bir yeni şarkıda bundan sonra ne gelecek diye merak ediyorum.
48.İstanbul Müzik Festivali Başladı!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) her yıl düzenlenen ve merakla beklenen festivali 18 Eylül’de başladı. 48. İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla şekilleniyor. 18 Eylül’de başlayan festival 5 Ekim’e kadar devam edecek olan festival bu sene tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi döneminde dijital olarak düzenleniyor.
Prodüksiyon anlamında büyük emek verilerek düzenlenen konserler yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydediliyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri İKSV’nin Youtube kanalından izlenebilirken, konserlerin yanı sıra sanat tarihi ve müzik üzerine konuşmalar, konserlerden önce yapılan söyleşiler ve çocuk atölyeleri gibi dijital içerikler de müzikseverlerin erişimine ücretsiz olarak açılıyor.
online.iksv.org adresinden yayınlanacak olan festival konserleri bilet fiyatlaması açısından da oldukça uygun bir ücretle müzikseverleri ekranları karşısına geçirmeyi hedefliyor. Üstelik konserleri yayınlandığı site üzerinden 1 ay boyunca izleme imkanı da var.
48.İstanbul Müzik Festivali ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla bu sene Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulurken, 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Alexander Rudin’e sunulacak.
Sonbahar adım adım yaklaşırken, böyle zengin içerikli bir festivali evinizin konforunda izleyebilecek olmak bence müthiş bir imkan. Festivalin zengin programı demişken onu da belirtmeden geçemeyeceğim:
22 Eylül – Festival Orkestrası & Cem Mansur
23 Eylül – ‘Philharmonx’ Viyana/Berlin Müzik Kulübü
24 Eylül - Wiener Akademie ‘Beethoven Gala’
25 Eylül – Oda Müziğinin Yıldızları: Esemble Kheops
26 Eylül –Tekfen Filarmoni Orkestrası & Anna Tifu
27 Eylül – ‘Pastorale Alla Turca’
28 Eylül –Bilkent Senfoni Orkestrası & Gökhan Aybulus
29 Eylül – Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
30 Eylül – BİFO & Vikingur Olafsson
1 Ekim – Festival Özel: BİFO, Borusan Quartet
2 Ekim – Festival Özel: BİFO, ‘Baroktan Klasiğe’
3 Ekim – Hafta Sonu Klasikleri: II: ‘Canto In Flow’
4 Ekim – Beethoven Trio Berlin
5 Ekim – Festival Özel: BİFO, ‘Recoposed’ Vivaldi – Dört Mevsim
Headbang Son sayısıyla Veda Etti
Çağlan Tekil’in zamansız bir şekilde aramızdan ayrılmasının ardından, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Headbang dergisi yarım kalan son sayıyı Çağlan’a veda ederek yayınlandı.
Bu özel sayıda Headbang yazarlarının yanı sıra Çağlan Tekil’in kurucusu olduğu Laneth ve Non Serviam dergilerinden ve uzun yıllar görev aldığı Blue Jean dergisinden ekip arkadaşları da yer alıyor. Yine bu özel sayıda Pentagram, Dr. Skull, Radyo Eksen ekibnden Laneth tayfasına kadar birçok konuk yer alıyor.
Headbang’in son sayısı Çağlan Tekil’in editörlüğünde karar verilen konularla yeni röportaj ve dosyalardan oluşan çok özel bir sayı. Pentagram’ın 30 sene önce yayınladığı ilk albümünün üzerine kapsamlı bir dosya, Çağlan Tekiş imzalı Metalium röportajı, Mayhem’den Necrobutcher ile efsanevi İzmir konserinin perde arkası, İkon Müzesi’nde Rage Against The Machine’in protest geçmişi ve çok daha fazlası bu sayıda yer alıyor.
Bundan 13 sene önce yayın hayatına başlayan Headbang 101. ve son sayısıyla Karakarga yayınları’ndan çıktı.
Yeni Çıkış
Mert Demir’den Yeni Albüm
Uzun zamandır merakla takip ettiğim Mert Demir yeni albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
‘Kimim Lan Ben?, Part 1’ adından da anlaşılacağı üzere albümün ilk bölümü olarak karşımızda. Yeni albümde 7 şarkı yer alıyor. 7 şarkının da söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir’e ait. Mert Demir’e daha önce de birlikte çalıştığı Emir Ural yapım, düzenleme, mix ve mastering’te eşlik ediyor.
Birçok müzik türü arasında kendine has dokunuşuyla incelikle gezen Mert Demir, önümüzdeki aylarda albümün devamındaki bölümleri de yayınlayarak toplamda 22 şarkılık büyük bir çalışmayı tamamlayacak.
Efza – Son Model Arabesk
Bu sene yayınladığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Efza yepyeni bir şarkıyla yolundan sapmadığını bir kere daha gösteriyor.
‘Son Model Arabesk’ şarkısı elektronik, avangart pop türündeki bir diğer dikkat çekici çalışması olarak geçtiğimiz hafta yayımlandı. Önceki şarkılarında olduğu gibi ‘Son Model Arabesk’ in sözü ve bestesi Efza’nın imzasını taşıyor. Efza’nın müziğindeki kuralsızlığı ve anlatımı yeni şarkısında kendini daha çok öne çıkartıyor. Müziğindeki doğu-batı sentezine Efza’nın kendine has yorumu eklenince şarkılarındaki hikaye anlatımı beni daha da etkiliyor ve her bir yeni şarkıda bundan sonra ne gelecek diye merak ediyorum.