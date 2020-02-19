4.PSM Caz Festivalinde Yıldız Yağmuru

30 Nisan – 5 Temmuz tarihleri arasında ‘Her müziğin caz festivali’ mottosuyla PSM Caz Festivali aynı çatı altında blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin en öncü isimlerine programında yer verirken 80’ı aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Birbirinden özel isimlerin yanı sıra bu seneki programda yerli sanatçı ve grupların sadece PSM Caz Festivali’ne özel gerçekleştireceği performanslar da yer alıyor.
Müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeye çağıran uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali 2020 senesindeki festival bünyesinde %30 oranında kadın sanatçıya yer verirken, 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını arttırıp %50 oranına çıkartmayı hedefliyor.
Peki kimler var bu sene PSM Caz Festivalinde?
Dreamworld: The Greatest Hits Live turnesiyle Pet Shop Boys, 90’ların en başarılı İngiliz rock gruplarından olan Suede, Jethro Tull Prog Years projesiyle efsane Ian Anderson, kendine has caz janrasıyla Yellowjackets, Japon caz bestecisi ve piyanist Hiromi, Radiohead’in gitaristi Ed O’Brien ilk solo albümü turnesi EOB ile, benim de uzun zamandır büyük bir merakla takip ettiğim ve festival programında görünce içimden çığlıklar attığım İsveçli elektro-pop sanatçısı Tove Lo, saykodelik funk soul grubu Black Pumas, İngiliz elektro synth grubu Metronomy, Fransa’dan çıkıp yaratıcı dünyasıyla herkesi büyüleyen Woodkid, synth pop grubu Chromatics ve Kanadalı new wave synth pop grubu Desire, Amerikalı folk rock ve indie rock sanatçısı Angel Olsen, müziğiyle birçok sanatçıya ilham kaynağı olan ve önceki İstanbul konserlerinin biletleri kısa sürede tükenmiş olan Rufus Wainwright festival programının ilk bakışta aklımda kalan isimlerinden.
Yerli isimlerden; Kalben, Erol Evgin, Fatih Erkoç, Jehan Barbur, Ömür Göksel, Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan, maNga, Tuluğ Tırpan, İsmail Tunçbilek, Şenay Lambaoğlu, Okay Temiz, Islandman, Kerem Görsev, Duygu Soylu, Selen Beytekin özel projeleriyle PSM Caz Festivali kapsamında yer alacak.
Festival programında 80’den fazla sanatçı olunca tüm programı inceleyip, gideceğiniz konserleri seçmek için gerçekten ciddi bir vakit harcamak gerekiyor. PSM Caz festivali ile bahardan yaza geçiş bu sene tahminimizden de kolay olacak. 17 Şubat’ta satışa çıkan biletler için elinizi çabuk tutmanızı öneririm, yukarıdaki isimlere bakınca birçok konserin biletinin kısa sürede tükeneceğini düşündüğümü belirtmeden geçemeyeceğim.
Yeni Bir Yıldız Yükseliyor: Melis Fis
18 yaşında çok genç bir sanatçı Melis Fis.
Çocukluğundan beri hayatı müzikle iç içe geçmiş. Hem annesi hem babası onu müzik sevgisi konusunda hep desteklemiş, eğitimi için de hep arkasında durmuşlar. Heyecanı gözünden belli olan Melis şimdilerde özel bir üniversitede konservatuar da eğitimine devam ediyor. Dijital dünyayı ve sosyal medyayı kullanmayı çok iyi bilen Melis, bugünkü takipçilerine aslında tesadüf değil çok da planlı erişmiş. Bunu biraz daha açmak gerekirse, kendi yönettiği sosyal medya hesaplarındaki samimiyeti onu daha takip edilir ve yaptıklarını merakla beklenir hale getirmiş durumda. ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuna küçüklüğünden beri müzik kariyeri üzerinden cevap veren Melis, 200.000’den fazla Youtube takipçisiyle, yayınladığı videolarıyla gün geçtikçe daha da merak uyandırıyor.
1 ay önce sözü ve müziği kendisine ait ETL Records etiketiyle yayınlanan ‘Dur Diyemem’ şarkısı şimdilerde neredeyse 3 milyon izlenerek yükselişini hız kesmeden devam ediyor. Kendisini bildiğinden beri şarkı söyleme hayali olan Melis Fis, şimdilerde büyük bir serüvenin ilk adımını attığı için bunun haklı mutluluğunu yaşıyor. ‘Dur Diyemem’in düzenlemesi Sezer Dinç, şarkısının mix & mastering'i Özgür Yurtoğlu imzası taşıyor. Onur Selçuk vokal koçluğunda çalışmalarını tamamlayan Melis Fis, şarkının akılda kalıcı sözleri ve dinamik yapısı ile dile dolanan bir projeye imza atmış. Şarkının enerjisine yakışan renkli video klip çalışmasının yönetmenliğini Silvyo Behmoaras, görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstleniyor.
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve aynı zamanda yaşıtı olan Billie Eilish’i yakından takip ettiğini belirten Melis, Eilish’in yaptığı şarkıları ve müzikalitesinin kendisini de beslediği söylerken, rap dünyasından da özellikle Ezhel’i yakından izlediğini belirtiyor. Şarkı yazıp, beste yapmasının yanı sıra oyunculuk da Melis’in merak alanlarından birisi. Müzikalleri severek takip ettiğini belirten genç sanatçı, oyunculuk alanında kendisini daha çok geliştirip, gelecekteki kariyer basamaklarında mutlaka bir müzikalde rol almak istediğini de dile getiriyor. İlk şarkısıyla yakaladığı ilginin kendisine de motivasyon kaynağı olduğunu belirten genç sanatçı, yeni şarkılarıyla yakın zamanda kapımızı çalacağının müjdesini veriyor. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor, bekleyip göreceğiz.
4.PSM Caz Festivalinde Yıldız Yağmuru
30 Nisan – 5 Temmuz tarihleri arasında ‘Her müziğin caz festivali’ mottosuyla PSM Caz Festivali aynı çatı altında blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müziğin en öncü isimlerine programında yer verirken 80’ı aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Birbirinden özel isimlerin yanı sıra bu seneki programda yerli sanatçı ve grupların sadece PSM Caz Festivali’ne özel gerçekleştireceği performanslar da yer alıyor.
Müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeye çağıran uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali 2020 senesindeki festival bünyesinde %30 oranında kadın sanatçıya yer verirken, 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını arttırıp %50 oranına çıkartmayı hedefliyor.
Peki kimler var bu sene PSM Caz Festivalinde?
Dreamworld: The Greatest Hits Live turnesiyle Pet Shop Boys, 90’ların en başarılı İngiliz rock gruplarından olan Suede, Jethro Tull Prog Years projesiyle efsane Ian Anderson, kendine has caz janrasıyla Yellowjackets, Japon caz bestecisi ve piyanist Hiromi, Radiohead’in gitaristi Ed O’Brien ilk solo albümü turnesi EOB ile, benim de uzun zamandır büyük bir merakla takip ettiğim ve festival programında görünce içimden çığlıklar attığım İsveçli elektro-pop sanatçısı Tove Lo, saykodelik funk soul grubu Black Pumas, İngiliz elektro synth grubu Metronomy, Fransa’dan çıkıp yaratıcı dünyasıyla herkesi büyüleyen Woodkid, synth pop grubu Chromatics ve Kanadalı new wave synth pop grubu Desire, Amerikalı folk rock ve indie rock sanatçısı Angel Olsen, müziğiyle birçok sanatçıya ilham kaynağı olan ve önceki İstanbul konserlerinin biletleri kısa sürede tükenmiş olan Rufus Wainwright festival programının ilk bakışta aklımda kalan isimlerinden.
Yerli isimlerden; Kalben, Erol Evgin, Fatih Erkoç, Jehan Barbur, Ömür Göksel, Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan, maNga, Tuluğ Tırpan, İsmail Tunçbilek, Şenay Lambaoğlu, Okay Temiz, Islandman, Kerem Görsev, Duygu Soylu, Selen Beytekin özel projeleriyle PSM Caz Festivali kapsamında yer alacak.
Festival programında 80’den fazla sanatçı olunca tüm programı inceleyip, gideceğiniz konserleri seçmek için gerçekten ciddi bir vakit harcamak gerekiyor. PSM Caz festivali ile bahardan yaza geçiş bu sene tahminimizden de kolay olacak. 17 Şubat’ta satışa çıkan biletler için elinizi çabuk tutmanızı öneririm, yukarıdaki isimlere bakınca birçok konserin biletinin kısa sürede tükeneceğini düşündüğümü belirtmeden geçemeyeceğim.
Yeni Bir Yıldız Yükseliyor: Melis Fis
18 yaşında çok genç bir sanatçı Melis Fis.
Çocukluğundan beri hayatı müzikle iç içe geçmiş. Hem annesi hem babası onu müzik sevgisi konusunda hep desteklemiş, eğitimi için de hep arkasında durmuşlar. Heyecanı gözünden belli olan Melis şimdilerde özel bir üniversitede konservatuar da eğitimine devam ediyor. Dijital dünyayı ve sosyal medyayı kullanmayı çok iyi bilen Melis, bugünkü takipçilerine aslında tesadüf değil çok da planlı erişmiş. Bunu biraz daha açmak gerekirse, kendi yönettiği sosyal medya hesaplarındaki samimiyeti onu daha takip edilir ve yaptıklarını merakla beklenir hale getirmiş durumda. ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuna küçüklüğünden beri müzik kariyeri üzerinden cevap veren Melis, 200.000’den fazla Youtube takipçisiyle, yayınladığı videolarıyla gün geçtikçe daha da merak uyandırıyor.
1 ay önce sözü ve müziği kendisine ait ETL Records etiketiyle yayınlanan ‘Dur Diyemem’ şarkısı şimdilerde neredeyse 3 milyon izlenerek yükselişini hız kesmeden devam ediyor. Kendisini bildiğinden beri şarkı söyleme hayali olan Melis Fis, şimdilerde büyük bir serüvenin ilk adımını attığı için bunun haklı mutluluğunu yaşıyor. ‘Dur Diyemem’in düzenlemesi Sezer Dinç, şarkısının mix & mastering'i Özgür Yurtoğlu imzası taşıyor. Onur Selçuk vokal koçluğunda çalışmalarını tamamlayan Melis Fis, şarkının akılda kalıcı sözleri ve dinamik yapısı ile dile dolanan bir projeye imza atmış. Şarkının enerjisine yakışan renkli video klip çalışmasının yönetmenliğini Silvyo Behmoaras, görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstleniyor.
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve aynı zamanda yaşıtı olan Billie Eilish’i yakından takip ettiğini belirten Melis, Eilish’in yaptığı şarkıları ve müzikalitesinin kendisini de beslediği söylerken, rap dünyasından da özellikle Ezhel’i yakından izlediğini belirtiyor. Şarkı yazıp, beste yapmasının yanı sıra oyunculuk da Melis’in merak alanlarından birisi. Müzikalleri severek takip ettiğini belirten genç sanatçı, oyunculuk alanında kendisini daha çok geliştirip, gelecekteki kariyer basamaklarında mutlaka bir müzikalde rol almak istediğini de dile getiriyor. İlk şarkısıyla yakaladığı ilginin kendisine de motivasyon kaynağı olduğunu belirten genç sanatçı, yeni şarkılarıyla yakın zamanda kapımızı çalacağının müjdesini veriyor. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor, bekleyip göreceğiz.