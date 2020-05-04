Göztepe ve futbol aklı

Göztepe ile ilgili 10 Nisan’da bir yazı yazmış, takımın borçsuz oluşu, yeni stada geçilmesi gibi avantajlara değinmiş ve şöyle bitirmiştim: “Ancak geçen yılın son 5 dakikasına ligde kalmayı başaran takımla, bu yıl Avrupa hayalleri kuran takım arasındaki uçurumu ortadan kaldırmanın yolu, sağlıklı bir yapıyı oluşturmaktan, doğru bir futbol aklını bulmaktan geçiyor.”
Evet kurumsal, kalıcı, takımın bugünü ve yarınına yön verecek donanıma sahip bir futbol aklı.
Futbolumuzda sirkülasyonu en fazla olan teknik direktörler değil söz ettiğim. Hocalar değişse bile, futbol takımının direksiyonunu elde tutacak, rotayı çizecek bir irade.
Peki Göztepe bu açıdan ne durumda? Nasıl bir futbol aklı tarafından yönetiliyor. Ya da (cidden bilmediğim için soruyorum) Göztepe’nin bir futbol aklı var mı? Örneğin bu kulüpte transfer nasıl yapılır, listeler nasıl belirlenir? Seçimler sadece menajerler tarafından sunulan oyuncular arasından mı belirlenir? Göztepe’nin oyuncu tarama ekibi var mıdır? Varsa hangi ülkeler takiptedir? Hoca seçiminde temel kriterler nelerdir?
12’de 2.5 isabet!
Gelin merceği mevcut sezon transferlerine tutalım ilk olarak. Toplam 12 oyuncuya imza attırmış Göztepe. Bunların 7’si sezon öncesi dönemde takıma katılmış. Aralarında katkı sağlayan tek bir oyuncu çıkmamış! Transferin bitmesine yakın, Başakşehir’den alınan 3 oyuncudan Napoleoni ve Soner 11’in değişmezi olmuş, Mossoro da ilk yarıda biraz görünmüş. Bir oyuncu için 3-4 maçla karar vermeyi doğru bulmadığım için Tripic ve Wilczek’i henüz bir kenara bırakıyorum. Yani 2019-2020 transfer sezonu Göztepe için büyük ölçüde hayal kırıklığı olmuş. 2017-2018 ve 2018-2019’un daha isabetli seçimlerle tamamlandığı söylemek mümkün.
Bu pencereden bakıldığında önümüzdeki sezon çok çok daha değerli bir hale geliyor. Zira, 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Elbette bazıları ile yola devam edilecek, bazıları ile vedalaşılacak. Burada asıl önemli olan bu 14 ismin 8’inin, ideal 11’de olması... (Beto, Jerome, Napoleoni, Castro, Soner, Serdar, Berkan, Titi) Yani önümüzdeki yıl için ‘nokta atışı’ yapma zorunluluğu söz konusu.
Peki nasıl olacak?
İş yine dönüp dolaşıyor, ‘futbol aklı’na geliyor. Bir dizi soru beliriyor insanın aklında.
* Örneğin Göztepe’nin futbol yönetimine dair bir ‘master plana’ ihtiyacı var mıdır?
* Göztepe, bir dönem Başakşehir’in yaptığı gibi bir ‘ikinci şans kulübü’ olmak ister mi? Yeteneğiyle bir noktaya gelmiş ancak potansiyelini gösterememiş isimleri ucuza alıp yeniden vitrine sunmak bir model olabilir mi? Başakşehir’in Abdullah Avcı döneminde Mert Günok, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun gibi isimlerle yaptığı bugün Murat Sağlam (Fenerbahçe), Umut Nayir (Beşiktaş) gibi örneklerle denenebilir mi?
* İlhan Cavcav dönemindeki Gençlerbirliği gibi Afrika’dan ucuz yetenekler bulan, bunları ciddi paralara satan bir kulüp olmak düşünülür mü?
* Ya da Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Emenike örneklerinde olduğu gibi alt liglerin önemli potansiyellerini keşfedip takıma kazandırmak üzerinde durulabilir mi? (Kaldı ki hem 1.Lig hem de 2.Lig havuzuna en hakim Süper Lig teknik direktörü şu an Göztepe’nin başında değil mi?)
* Avrupa devlerinin neredeyse çocuk yaşta kadrolarına kattığı genç yetenekleri, gelişim için kiralık gönderdiğini biliyoruz. Bu yıl Manchester City’nin 15, Chelsea’nin 13 oyuncusu Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde ‘kiralık’ forma giyiyor. Mouscron, Chievo, Groningen bu kulüplerden oyuncu kiralarken, bunu Göztepe yapamaz mı?
* Mesela her yıl altyapıdan en az 2 oyuncuyu A takıma kazandırmak gibi bir ‘kulüp geleneği’ oturtmak mümkün olabilir mi? Altyapının kalitesi buna izin verir mi?
Seçenekler masada... Yeni fırsatlar kadar yeni hayal kırıklığı ihtimalleri de kapıda.
Göztepe neyi seçecek, rota nereye dönecek hep birlikte göreceğiz...
2017-2018’in
TRANSFERLERİ
Beto, Castro, Scarione, Gouffran, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Ngando, Ghilas, Poko, Hakan Çinemre, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu, Kadu, Kosanovic, Peybernes, Reis, Traore, Rotman
2018-2019’un
TRANSFERLERİ
Borges, Titi, Yasin Öztekin, Gassama, Deniz Kadah, Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Jerome, Cikalleshi, Serdar Gürler, Agbenyenu
2019-2020’nin
TRANSFERLERİ
Eren Derdiyok, Sanneh, Leo, Atınç Nukan, Veli Çetin, Murat Paluli, Hüseyin Bulut, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Mossoro, Tripic, Wilczek
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Beto, Jerome, Napoleoni, Mossoro, Deniz, Titi, Castro, Leo, Reis, Soner, Serdar, Berkan, Atınç, Kerem Atakan.
Göztepe ve futbol aklı
Göztepe ile ilgili 10 Nisan’da bir yazı yazmış, takımın borçsuz oluşu, yeni stada geçilmesi gibi avantajlara değinmiş ve şöyle bitirmiştim: “Ancak geçen yılın son 5 dakikasına ligde kalmayı başaran takımla, bu yıl Avrupa hayalleri kuran takım arasındaki uçurumu ortadan kaldırmanın yolu, sağlıklı bir yapıyı oluşturmaktan, doğru bir futbol aklını bulmaktan geçiyor.”
Evet kurumsal, kalıcı, takımın bugünü ve yarınına yön verecek donanıma sahip bir futbol aklı.
Futbolumuzda sirkülasyonu en fazla olan teknik direktörler değil söz ettiğim. Hocalar değişse bile, futbol takımının direksiyonunu elde tutacak, rotayı çizecek bir irade.
Peki Göztepe bu açıdan ne durumda? Nasıl bir futbol aklı tarafından yönetiliyor. Ya da (cidden bilmediğim için soruyorum) Göztepe’nin bir futbol aklı var mı? Örneğin bu kulüpte transfer nasıl yapılır, listeler nasıl belirlenir? Seçimler sadece menajerler tarafından sunulan oyuncular arasından mı belirlenir? Göztepe’nin oyuncu tarama ekibi var mıdır? Varsa hangi ülkeler takiptedir? Hoca seçiminde temel kriterler nelerdir?
12’de 2.5 isabet!
Gelin merceği mevcut sezon transferlerine tutalım ilk olarak. Toplam 12 oyuncuya imza attırmış Göztepe. Bunların 7’si sezon öncesi dönemde takıma katılmış. Aralarında katkı sağlayan tek bir oyuncu çıkmamış! Transferin bitmesine yakın, Başakşehir’den alınan 3 oyuncudan Napoleoni ve Soner 11’in değişmezi olmuş, Mossoro da ilk yarıda biraz görünmüş. Bir oyuncu için 3-4 maçla karar vermeyi doğru bulmadığım için Tripic ve Wilczek’i henüz bir kenara bırakıyorum. Yani 2019-2020 transfer sezonu Göztepe için büyük ölçüde hayal kırıklığı olmuş. 2017-2018 ve 2018-2019’un daha isabetli seçimlerle tamamlandığı söylemek mümkün.
Bu pencereden bakıldığında önümüzdeki sezon çok çok daha değerli bir hale geliyor. Zira, 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Elbette bazıları ile yola devam edilecek, bazıları ile vedalaşılacak. Burada asıl önemli olan bu 14 ismin 8’inin, ideal 11’de olması... (Beto, Jerome, Napoleoni, Castro, Soner, Serdar, Berkan, Titi) Yani önümüzdeki yıl için ‘nokta atışı’ yapma zorunluluğu söz konusu.
Peki nasıl olacak?
İş yine dönüp dolaşıyor, ‘futbol aklı’na geliyor. Bir dizi soru beliriyor insanın aklında.
* Örneğin Göztepe’nin futbol yönetimine dair bir ‘master plana’ ihtiyacı var mıdır?
* Göztepe, bir dönem Başakşehir’in yaptığı gibi bir ‘ikinci şans kulübü’ olmak ister mi? Yeteneğiyle bir noktaya gelmiş ancak potansiyelini gösterememiş isimleri ucuza alıp yeniden vitrine sunmak bir model olabilir mi? Başakşehir’in Abdullah Avcı döneminde Mert Günok, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun gibi isimlerle yaptığı bugün Murat Sağlam (Fenerbahçe), Umut Nayir (Beşiktaş) gibi örneklerle denenebilir mi?
* İlhan Cavcav dönemindeki Gençlerbirliği gibi Afrika’dan ucuz yetenekler bulan, bunları ciddi paralara satan bir kulüp olmak düşünülür mü?
* Ya da Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Emenike örneklerinde olduğu gibi alt liglerin önemli potansiyellerini keşfedip takıma kazandırmak üzerinde durulabilir mi? (Kaldı ki hem 1.Lig hem de 2.Lig havuzuna en hakim Süper Lig teknik direktörü şu an Göztepe’nin başında değil mi?)
* Avrupa devlerinin neredeyse çocuk yaşta kadrolarına kattığı genç yetenekleri, gelişim için kiralık gönderdiğini biliyoruz. Bu yıl Manchester City’nin 15, Chelsea’nin 13 oyuncusu Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde ‘kiralık’ forma giyiyor. Mouscron, Chievo, Groningen bu kulüplerden oyuncu kiralarken, bunu Göztepe yapamaz mı?
* Mesela her yıl altyapıdan en az 2 oyuncuyu A takıma kazandırmak gibi bir ‘kulüp geleneği’ oturtmak mümkün olabilir mi? Altyapının kalitesi buna izin verir mi?
Seçenekler masada... Yeni fırsatlar kadar yeni hayal kırıklığı ihtimalleri de kapıda.
Göztepe neyi seçecek, rota nereye dönecek hep birlikte göreceğiz...
2017-2018’in
TRANSFERLERİ
Beto, Castro, Scarione, Gouffran, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Ngando, Ghilas, Poko, Hakan Çinemre, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu, Kadu, Kosanovic, Peybernes, Reis, Traore, Rotman
2018-2019’un
TRANSFERLERİ
Borges, Titi, Yasin Öztekin, Gassama, Deniz Kadah, Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Jerome, Cikalleshi, Serdar Gürler, Agbenyenu
2019-2020’nin
TRANSFERLERİ
Eren Derdiyok, Sanneh, Leo, Atınç Nukan, Veli Çetin, Murat Paluli, Hüseyin Bulut, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Mossoro, Tripic, Wilczek
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Beto, Jerome, Napoleoni, Mossoro, Deniz, Titi, Castro, Leo, Reis, Soner, Serdar, Berkan, Atınç, Kerem Atakan.