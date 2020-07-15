Orhangazi Kaymakamlığı, 5. Altın Zeytin ödül törenini gerçekleştirdi.Normal koşullarda kasım ayında düzenlenen Zeytin Festivali’nin hemen ardından, Altın Zeytin Ödülleri veriliyordu.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Nihayetinde program kasım yerine, temmuz ayında, geçtiğimiz cuma günü yapılabildi.
*
Altın Zeytin ödülleri 5 yıldır düzenleniyordu.
Açıkça söyleyelim, gerekli zemin hazırlanabilse, bu organizasyon düzenlenirken gerekli birliktelik sağlansa, ilçe için son derece faydalı olabilirdi.
Gelin görün ki, son zeytin festivali sönük geçtiği gibi yeterli sponsor katkısı bulunamadığı için ödüller de temmuz ayına kadar sarktı.
Bir anlamda “yapıldı” densin diye düzenlendi.
*
Hani bir tanımlama vardır ya, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen, devamı ve tamamı da yanlış olur.
Bu yıl ki Altın Zeytin Ödül töreni de tam olarak böyle oldu.
Kasımda yapılması gereken ödül töreni, olaya “Aman efendim ne gerek var” mantığı ile yaklaşan yöneticiler olduğu için Temmuz ayına kadar sarktı.
Bu yıl 10 dalda ödüller verildi.
Ödül töreni için de Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, ilçede ne siyasi iradeden, ne yerel yönetimden ne de destek olması gereken STK’lardan gerekli desteği göremeyince, son çare olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp sponsorluk anlaşması yaptı.
Sponsor Büyükşehir Belediyesi olunca, programın düzenlenmesi için de Orhangazi değil, Bursa merkez konusunda karara varıldı.
Düğmelerin iliklenmesi yanlış başladı ve hala yanlış gidiyordu.
Orhangazi’yi ve Orhangazi zeytinini ilgilendiren önemli bir organizasyonun Bursa merkezli yapılması da bir başka yanlış olarak dikkatimizi çekti.
*
Ödül töreninin en trajikomik tarafı ise verilen ödül ve ödüllerin ulaştığı kişiler yada kuruluşlar.
Elbetteki ödül alanları asla küçümsemek ya da haketmediklerini düşünmek gibi bir saygısızlığım olamaz.
Ancak, zeytin denince sadece bölgede değil Türkiye genelinde akla ilk gelen kurum olan Marmarabirlik olayın hiçbir yerinde yer al(a)madı.
Düşünün ki Altın Zeytin ödülleri arasında İhracat, Yenilikçilik ve İnovasyon ödülleri de vardı.
Bana göre konu zeytin olunca özellikle son yıllarda hem ihracat, hem inovasyon hem de yenilikçilik konusunda akla gelen ilk kurum da Marmarabirlik.
İhracat derseniz, Marmarabirlik dalında en çok ihraat yapan kuruluş.
İnovasyon ve yenilikçilik derseniz, Marmarabirlik özellikle son yıllarda hem Avrupa insanının damak tadına göre ürettiği zeytin türleri, hem kendi portföyünde geliştirdiği birçok yeni ürün ile de bu ödülü hakkeden bir kuruluştu.
Tabi ödül töreninde jüri kim, değerlendirmeyi yapanlar kimler, nasıl bir yol, nasıl bir yöntem takip ediliyor bilmiyoruz.
Ancak ödül törenini ve ödül alanları incelerken gördüğümüz karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadık.
Bu konuda neler olup bittiğini sormak için Marmarabirlik Genel Başkanı Hidamet Asa ile görüştüm.
Tabi Hidamet Asa da bu durum karşısında şaşkındı.
Nedenini de bilemediğini söyledi.
*
Altın Zeytin Ödülleri ile ilgili aslında söylenecek, yazılacak çok şey var.
En önemlisi de şehrin böyle bir ödül törenine sahip çıkmaması, siyasi iradenin, yerel yönetimin böyle bir organizasyon için de “Aman kardeşim ne gerek var” yaklaşımı içinde olması çok fazlasıyla tartışılması gereken bir konu.
Bu anlayış, bundan sonra da herşeye aynı mantıkla yaklaşacak.
Bunu görebiliyoruz.
*
Olayın bir başka boyutu da son derece halisane duyguylarla böyle bir ödül töreni düzenleyen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz’ın, ekibinin aynı hassasiyette olmaması.
Organizasyon, olayın davet bölümü, Marmarabirlik gibi bir kuruluşun bu süreçte yok sayılması, neresinden bakarsanız bakın beceriksizliktir; iş bilmemezliktir.
Altın Zeytin ödülleri
Orhangazi Kaymakamlığı, 5. Altın Zeytin ödül törenini gerçekleştirdi.Normal koşullarda kasım ayında düzenlenen Zeytin Festivali’nin hemen ardından, Altın Zeytin Ödülleri veriliyordu.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Nihayetinde program kasım yerine, temmuz ayında, geçtiğimiz cuma günü yapılabildi.
*
Altın Zeytin ödülleri 5 yıldır düzenleniyordu.
Açıkça söyleyelim, gerekli zemin hazırlanabilse, bu organizasyon düzenlenirken gerekli birliktelik sağlansa, ilçe için son derece faydalı olabilirdi.
Gelin görün ki, son zeytin festivali sönük geçtiği gibi yeterli sponsor katkısı bulunamadığı için ödüller de temmuz ayına kadar sarktı.
Bir anlamda “yapıldı” densin diye düzenlendi.
*
Hani bir tanımlama vardır ya, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen, devamı ve tamamı da yanlış olur.
Bu yıl ki Altın Zeytin Ödül töreni de tam olarak böyle oldu.
Kasımda yapılması gereken ödül töreni, olaya “Aman efendim ne gerek var” mantığı ile yaklaşan yöneticiler olduğu için Temmuz ayına kadar sarktı.
Bu yıl 10 dalda ödüller verildi.
Ödül töreni için de Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, ilçede ne siyasi iradeden, ne yerel yönetimden ne de destek olması gereken STK’lardan gerekli desteği göremeyince, son çare olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp sponsorluk anlaşması yaptı.
Sponsor Büyükşehir Belediyesi olunca, programın düzenlenmesi için de Orhangazi değil, Bursa merkez konusunda karara varıldı.
Düğmelerin iliklenmesi yanlış başladı ve hala yanlış gidiyordu.
Orhangazi’yi ve Orhangazi zeytinini ilgilendiren önemli bir organizasyonun Bursa merkezli yapılması da bir başka yanlış olarak dikkatimizi çekti.
*
Ödül töreninin en trajikomik tarafı ise verilen ödül ve ödüllerin ulaştığı kişiler yada kuruluşlar.
Elbetteki ödül alanları asla küçümsemek ya da haketmediklerini düşünmek gibi bir saygısızlığım olamaz.
Ancak, zeytin denince sadece bölgede değil Türkiye genelinde akla ilk gelen kurum olan Marmarabirlik olayın hiçbir yerinde yer al(a)madı.
Düşünün ki Altın Zeytin ödülleri arasında İhracat, Yenilikçilik ve İnovasyon ödülleri de vardı.
Bana göre konu zeytin olunca özellikle son yıllarda hem ihracat, hem inovasyon hem de yenilikçilik konusunda akla gelen ilk kurum da Marmarabirlik.
İhracat derseniz, Marmarabirlik dalında en çok ihraat yapan kuruluş.
İnovasyon ve yenilikçilik derseniz, Marmarabirlik özellikle son yıllarda hem Avrupa insanının damak tadına göre ürettiği zeytin türleri, hem kendi portföyünde geliştirdiği birçok yeni ürün ile de bu ödülü hakkeden bir kuruluştu.
Tabi ödül töreninde jüri kim, değerlendirmeyi yapanlar kimler, nasıl bir yol, nasıl bir yöntem takip ediliyor bilmiyoruz.
Ancak ödül törenini ve ödül alanları incelerken gördüğümüz karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadık.
Bu konuda neler olup bittiğini sormak için Marmarabirlik Genel Başkanı Hidamet Asa ile görüştüm.
Tabi Hidamet Asa da bu durum karşısında şaşkındı.
Nedenini de bilemediğini söyledi.
*
Altın Zeytin Ödülleri ile ilgili aslında söylenecek, yazılacak çok şey var.
En önemlisi de şehrin böyle bir ödül törenine sahip çıkmaması, siyasi iradenin, yerel yönetimin böyle bir organizasyon için de “Aman kardeşim ne gerek var” yaklaşımı içinde olması çok fazlasıyla tartışılması gereken bir konu.
Bu anlayış, bundan sonra da herşeye aynı mantıkla yaklaşacak.
Bunu görebiliyoruz.
*
Olayın bir başka boyutu da son derece halisane duyguylarla böyle bir ödül töreni düzenleyen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz’ın, ekibinin aynı hassasiyette olmaması.
Organizasyon, olayın davet bölümü, Marmarabirlik gibi bir kuruluşun bu süreçte yok sayılması, neresinden bakarsanız bakın beceriksizliktir; iş bilmemezliktir.