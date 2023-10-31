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Eski dönemlerde söz dinlemeyen çocuklarını korkutmak ya da söz geçirmek için annelerin kullandığı hayali bir yaratık. İletişim imkânlarının günümüzdeki kadar gelişmediği geçmişte bir karşılığı olsa da bu hayali yaratık bugünlerde gene gündemimizde.

◊ Gazze’ye yönelik katliamında başta ABD olmak Batılı birçok başkentin desteğini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kamuoyunu etkilemeyi BAŞARAMADI!

◊ İspanya’dan Londra’ya, Washington’dan Paris’e birçok şehirde sağduyulu insanlar sokaklara çıkıp, İsrail aleyhine gösteri yapıyor. Filistin Bayrakları sallıyor.

BATI KAMUOYU YER Mİ?

İşte bu yöndeki kamuoyu baskısından bunalmış görünen NETANYAHU, “Hamas IŞİD’dir. IŞİD nasıl ezildiyse Hamas da aynı şekilde ezilmelidir” dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hamas’ın “IŞİD’le aynı olduğu” söyleminin desteklenmesi için sosyal medyada #HamasisISIS (Hamas IŞİD’dir) etiketinin kullanımını teşvik etti.

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◊ Hamas’ı umacı göstermek için IŞİD ile benzeştirdiler.

◊ Hâlbuki çok sayıda cihatçı, özellikle İran ile yakın bağlarından dolayı Hamas’a uzun süredir şüpheyle bakıyor.

◊ Hatta Hamas’ı dinden çıkmakla itham ediyor.

◊ IŞİD’in Mısır’daki Sina kolu, Ocak 2018’de bir video yayımlayarak Hamas’a açıkça savaş ilan etmişti.

Videoda en dikkat eden suçlama ise Hamas’ı, İran ile yakın ilişkilerinden dolayı “Tahran’ın ajanları” olarak tanımlaması ve Hamas’ı “kutsal topraklarda Şii etkisini yaymaya çalışmakla” itham etmesiydi.

GAZZE KASABI

Bakınız “Bosna Kasabı” Radovan Karadziç. Karadziç ABD ile anlaşmış ve yıllarca CIA himayesinde saklanmıştı. Ancak “siyasete karışmama” anlaşmasını bozdu. ABD de korumayı kaldırdı. Sonrasında da yakalandı. Lahey’de Srebrenica’daki soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Gazze Kasabı Netanyahu’nun da Gazze’deki insanlara yönelik savaş suçları nedeniyle günü geldiğinde cezalandırılacağına inancım tam.

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BU COĞRAFYADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLMAK!

Önünüze bir harita alın ve sadece bir an durup ülkemizin bulunduğu coğrafyaya bakın... Küresel güçlerce başlatılan savaşlar, parçalanan devletler, topraklarına hakim olamayan liderler, evsiz hatta topraksız kalan milletler, anasız çocuklar, çocuksuz analar, kan, acı ve göz yaşı... İşte bu coğrafya da kimsenin maşası olmayan ve dimdik ayakta duran tek bir ülke var. Bizim ülkemiz; Türkiye Cumhuriyeti. Asya’dan Avrupa’ya uzanan, Anadolu’da önce Selçuklu’yla, sonra Osmanlı’yla üç kıta yedi iklimde iz bırakan bir geçmişe sahip olan tarihimizde Atatürk, silah arkadaşları ve Yüce Türk Milleti’yle ülkemiz küllerinden yeniden doğdu. Pazar günü de coşkusuyla alanlara sığmayan, sığamayan vatandaşlarla 100 yaşını kutladı.

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100 YILDIR VAR OLAN BİRLİK VE BERABERLİKLE DAHA NİCE 100 YILLARA!

Türkiye’nin dört bir yanı, her karış toprağı çok güzeldi, İstanbul muhteşemdi... O muhteşem görsel şölen için aylar süren bir çalışma yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar üç aşamalı bir planla organize edildi.

1- Türk Hava Kuvvetleri’nin nefes kesen “Türk Yıldızları” ve “SoloTürk” uçak gösterilerinin yanı sıra TCG Anadolu’nun liderliğindeki Türk Donanması’nın Boğaz’dan geçişi:

◊ Burada tam 12 farklı noktadan 32 kamera ve 18 dron, tek bir kumanda merkezinden yönetildi.

◊ 76 kişilik bir ekip çalıştı.

2- Göz alıcı havai fişek gösterisi:

◊ Toplam 1.2 ton patlayıcı kullanılarak hazırlanan bu gösteri,2 ay süren koreografi çalışmalarının ve provaların ürünüydü.

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◊ Türkiye’de ilk kez kullanılan 1.4G’lik üç adet Shell’in de dahil olduğu havai fişekler, Boğaz hattında bugüne dek yapılmış en uzun ve en geniş çaplı gösteri olarak kayıtlara geçti.

◊ 9 dakika 50 saniye süren o anlarda 18 kişi çalıştı.

3- 2023 adet dron’un uçuşuyla görsel şov:

◊ Hazırlığı 5 ay sürdü.

◊ 10 farklı 3D figür, gece gökyüzünde hayat buldu.

◊ Bu gösteri, Çin’in 5 bin dron’lu gösterisinden sonra gerçekleştirilen en büyük ikinci etkinlik olarak tarihe geçti.

◊ 144 kişilik bir ekip çalıştı.

TÜM DÜNYAYA VERİLEN MESAJLAR

Bugün dünden daha güçlü olma zamanı. Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemek demek “Daha güçlü, daha medeni, daha öncü yani her şeyin daha iyisi olmak” demek. Türkiye İstanbul’dan tam da acıların yaşandığı bir coğrafyadan tüm dünyaya mesajlarını milyonların kutlaması ve görsel bir şovla verdi.

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◊ Dünyanın ortasında parlayan Türkiye:

Yüz yaşını geride bırakarak, yeni yüzyılına adım atan Türkiye Cumhuriyeti küresel çapta güç sahibi olma gücünü ortaya koydu.

◊ Türkiye üzerindeki ay yıldız ve Türkiye’nin kırmızıya boyanması

Ülkenin bölünmez bütünlüğünü, her karış toprağının şehit kanlarıyla dolu olduğunu hatırlattı.

◊ Atın üzerinde şahlanan Türk askeri:

Cumhuriyet’in savunucusu, barışın anahtarı Türk askerini temsil etti.

◊ Türkiye Yüzyılı tipografisi:

Daha güçlü bir idealin başlaması, 100’üncü yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti çınarının tarih sahnesindeki ihtişamıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmesini anlattı.

◊ Lale sembolizmi:

Türkiye’nin köklerinden kopmadan geleceğe nasıl güçlü baktığını sembolize etti.

Bitirirken; bayrağımızdaki ay yıldızın özellikle tüm dünyaya umut olan barışı, bugün tüm dünyanın en çok ihtiyacı olan barışı temsil ettiğini de hatırlatayım.

BAŞKENT ANKARA DA ÇOK GÜZELDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara da çok güzeldi. Sabah başlayan gösteriler akşam da sürdü. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılına özel bir konser hazırladı. Vedat Diri’nin metniyle, Cumhuriyet tarihine tanıklık ettik. Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu, balesi ve çocuk korosuyla kalabalık bir kadro ile sahnedeydi. Ancak gösteri Devlet Opera ve Balesi’nin kapısından girdiğiniz o ilk an başladı, ilk kez fuaye alanı kullanılmış ve tarihi savaş alanı canlandırılmıştı. Dekor tasarımı yapan Özgür Usta “Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak, daha önce kurumumuzda yapılmamış bir fuaye düzenlemesi yaparak, seyircilerimizi ilk karşılama alanından sahneye uğurlama yolculuğunun unutulmaz olmasını istedik” dedi. Seyircilere ise üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.