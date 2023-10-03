Türkiye’nin gündeminde borç almak yok, yabancı yatırımcıyı çekmek var

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IMF - Dünya Bankası toplantıları bu yıl 9-15 Ekim arasında, eylül ayında depremin vurduğu Fas’ta yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Marakeş’teki toplantıya Türkiye adına katılacak. Ancak Marakeş’ten önce Şimşek, yatırımcılarla bir araya gelmek için Londra ve Paris’te olacak.

- Görevi devralmasının hemen ardından yatırımcı görüşmelerine başlayan Şimşek, Orta Vadeli Program ile dünya ekonomilerine “Vizyonuma ve ekonomi bakışıma uygun bir programı hayata geçiriyoruz” mesajı vermiş oldu. Bu nedenle artık yatırımcılarla bir anlamda “eli daha rahat” bir şekilde bir araya gelecek.

Mehmet Şimşek

Gelelim, Fas Marakeş’teki toplantının ayrıntılarına... Elbette birçok yönden önemli bir toplantı. Ortak ve üye olarak toplantıya katılacak olan Şimşek, birçok ülke temsilcisiyle temas edecektir. Bu tür toplantılarda kısa süreli de olsa gerçekleştirilen temasların yarattığı iklim, önemli işbirliklerinin her zaman kapısını açmıştır. Toplantıya neticede ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katılıyor. Şimşek, bu toplantılarda bakanlığa ara verdiği dönemdeki açığı da kapatıyor diyebiliriz; her ne kadar bu dönemde birçok önemli görevle uluslararası toplantılara katılsa da... Marakeş’teki toplantıda elbette dünya ekonomisi, uluslararası gelişmeler, ekonomilerdeki gelişmeler, riskler, tahminler, eğilimler en yetkili isimler tarafından tartışılacak. Gelelim bu gezi öncesi dolaşıma sokulan iddiaya:

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TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE BORÇ ALMAK YOK

- Bu toplantının Türkiye’nin yeni ekonomik programını yatırımcılara anlatmak dışında Türkiye için daha yeni kredi desteğini artıran Dünya Bankası ve IMF ile ilişkiler açısından başka bir anlam ya da beklentisi yok.

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına rağmen ve üstelik yerel seçimler yaklaşırken, bu toplantıların IMF’ten borç almak için zemin olarak kullanılacağını bekleyenler yoktur sanırım.

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- Türkiye bir program hazırladı ve uluslararası kuruluşlardan borç almayı değil, yabancı yatırımcı çekmeyi tercih etti. Bunu da dünyaya duyurdu.

- ABD’deki yatırımcı görüşmelerinin moraliyle yeni turlara ve toplantılara katılacak olan Şimşek’in ihtiyacı olan tek şey sabır. Zaten bunu kendisi de söylüyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ HER HAFTA ARTIYOR

EKONOMİDE alınan kararlar etkisini gösteriyor, para girişi olmaya başladı.

- En önemli göstergelerden kabul edilen TCMB rezervleri her hafta artış gösteriyor.

- Dış dünya ekonomide Türkiye’nin kendisine tatsız bir sürpriz yapmayacağına da geçen sürede inandı.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları işi birazdan ağırdan alıp, bence büyük bir haksızlık yapıp, değerlendirmede çok küçük adımlar attı ama çok uzak olmayan bir vadede not artışlarının geleceğine inanıyorum.

SONUÇ

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Oyun kurucuların bir araya geleceği Marakeş toplantısı Türkiye ekonomisindeki değişimi ve beklentileri anlatmak, yakın gelecek için fırsatlar yaratmak açısından büyük bir fırsat. Şimşek bunu Türkiye adına ıskalamayacağı gibi en iyi değerlendirecek isim. Dönem, Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Dünya Bankası-IMF toplantılarına katılacağı için “Stand-by anlaşması yapılacak, borç istenecek” gibi ezberden konuşulacak dönem değil.

Hafize Gaye Erkan