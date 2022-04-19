Türkiye’nin PKK ile mücadele çerçevesinde 2019 yılında başlattığı Pençe operasyonları dizisine “Pençe-Kilit Harekâtı” eklendi. Üç yıl önce başlayan operasyonlar dizisinin temel amacı, “KONSEPT 2023” hedefine tam anlamıyla ulaşmak. Kısacası örgüte 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitirtmek... 2023 Konsepti’ni anlamak için madde madde gideceğiz.
KUZEY IRAK SINIRI KAPATILACAK
FETÖ’cülerin devletten arındırılmasının ardından, güvenlik bürokrasisi, “Terörü kaynağında yok etmek” modeline geçti.
Temel amaç Hakurk’tan Suriye sınırına kadar olan Irak sınırının terörden tamamen arındırılması.
Bunun için de MİT sınır ötesinde terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve hafızasına yönelik operasyonları, özellikle de nokta operasyonları yürütüyor.
Eşzamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ise lojistik, barınma, eğitim, haberleşme ve altyapılarını tespit edip yok ediyor.
2019 yılında başlayan operasyon zincirinin yurtiçinde sonuçları görülüyor. Örgüt uzun zamandır eylem yapamıyor. Altını özellikle çiziyorum; yapmıyor değil yapamıyor. Güvenlik güçlerinin elinde PKK’nın Türkiye içinde eylem yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin bir bilgi yok. Kısacası güvenlik güçlerinin zincir operasyonları, örgütün eylem yapma kapasitesini bitirme noktasına getirdi.
Irak’tan Türkiye’ye sızma girişimleri ise minimize edildi. Onlarla ifade edilen seviye indirildi.
Şimdi ana hedef özellikle Kuzey Irak sınırındaki Zap Bölgesi’ni de kontrol altına alarak, bir anlamda Kuzey Irak sınırını örgüte tamamen kapatmak.
PENÇE-KİLİT’İN ÖNEMİ
Pençe operasyonları boyunca tam müdahale edilemeyen tek yer Zap idi.
Zap, terör örgütünün son dönemde tahkimat merkezi oldu. Aynı zamanda Pençe operasyonları sırasında diğer bölgelerden kaçan örgüt üyeleri de Zap’a yerleşti.
Aynı zamanda Zap, örgüt tarafından Türkiye’ye giriş noktası olarak da kullanılıyordu.
Zor bir coğrafyası var. Bugüne kadar birçok operasyon yapılmasına rağmen güvenlik kaynakları hep geri dönüldüğüne dikkati çekiyor.
Gelelim operasyonun kilit ismini almasına... Türkiye Zap’ta da mücadeleyi tamamlar; Avaşin-Metina arasını (haritadan takip edebilirsiniz ) kapatırsa Kuzey Irak-Irak sınırı tamamen kapatılmış olacak. Zap bu nedenle kilit önemde.
Tabii kış aylarından çıkılması ve örgütün bahar konuşlanmasına geçmesine engel olunması da zaten yıllardır uygulanan konsept.
Türkiye kontrol altına aldığı bu hattan çıkmıyor. Yani o hatta üs bölgeleriyle, teröristlerin sızmasını engellemek için kalıcı hale geliyor.
Pençe-Kilit Harekâtı’nın tamamlanma süresine ilişkin bir bilgi verilmiyor. Zorlu bir coğrafya olması nedeniyle, zaman alabileceğinin altı çiziliyor.
Kara unsurlarının kullanılması da dikkati çeken bir başka unsur. Türk askeri hem karadan girdi hem de helikopterle bölgeye indirme yapıldı.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
Türkiye, operasyonu duyurduğu açıklamada da dikkat çektiği gibi, “dost ve müttefik” ülkeleri bilgilendirdi. Burada kilit önem taşıyan iki ülke ABD ve Irak merkezi hükümeti. Türkiye terör örgütüne yaptığı, yapmakta olduğu yardımdan dolayı ABD’ye yönelik eleştirilerini zaten dile getiriyor. Öte yandan Irak Merkezi Hükümeti’ne de terör örgütünün bitirilme noktasında: “Ya bu mücadeleyi ortak yapalım ya da biz bu mücadeleyi tek başımıza yaparız” ifadesini kullanmıştı.
SURİYE SINIRI
Irak’ta bir anlamda köşeye sıkışan örgüt, mühimmat ve insan aktarımını Suriye üzerinden yapmaya çalışıyor. Ancak Türkiye’nin hem Suriye operasyonları hem de sınıra inşa ettiği duvar ve güvenlik tedbirleriyle örgütün bu hamlesi de zora girdi.
Yetkililer iki sınırda da, “Terörü kaynağında yok etmek” modeli ile mücadelenin sürdürüleceğini ve “Konsept 2023” çerçevesinde, örgütün 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitireceğinin altını çiziyor.
KONSEPT 2023
Türkiye’nin PKK ile mücadele çerçevesinde 2019 yılında başlattığı Pençe operasyonları dizisine “Pençe-Kilit Harekâtı” eklendi. Üç yıl önce başlayan operasyonlar dizisinin temel amacı, “KONSEPT 2023” hedefine tam anlamıyla ulaşmak. Kısacası örgüte 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitirtmek... 2023 Konsepti’ni anlamak için madde madde gideceğiz.
KUZEY IRAK SINIRI KAPATILACAK
FETÖ’cülerin devletten arındırılmasının ardından, güvenlik bürokrasisi, “Terörü kaynağında yok etmek” modeline geçti.
Temel amaç Hakurk’tan Suriye sınırına kadar olan Irak sınırının terörden tamamen arındırılması.
Bunun için de MİT sınır ötesinde terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve hafızasına yönelik operasyonları, özellikle de nokta operasyonları yürütüyor.
Eşzamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ise lojistik, barınma, eğitim, haberleşme ve altyapılarını tespit edip yok ediyor.
2019 yılında başlayan operasyon zincirinin yurtiçinde sonuçları görülüyor. Örgüt uzun zamandır eylem yapamıyor. Altını özellikle çiziyorum; yapmıyor değil yapamıyor. Güvenlik güçlerinin elinde PKK’nın Türkiye içinde eylem yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin bir bilgi yok. Kısacası güvenlik güçlerinin zincir operasyonları, örgütün eylem yapma kapasitesini bitirme noktasına getirdi.
Irak’tan Türkiye’ye sızma girişimleri ise minimize edildi. Onlarla ifade edilen seviye indirildi.
Şimdi ana hedef özellikle Kuzey Irak sınırındaki Zap Bölgesi’ni de kontrol altına alarak, bir anlamda Kuzey Irak sınırını örgüte tamamen kapatmak.
PENÇE-KİLİT’İN ÖNEMİ
Pençe operasyonları boyunca tam müdahale edilemeyen tek yer Zap idi.
Zap, terör örgütünün son dönemde tahkimat merkezi oldu. Aynı zamanda Pençe operasyonları sırasında diğer bölgelerden kaçan örgüt üyeleri de Zap’a yerleşti.
Aynı zamanda Zap, örgüt tarafından Türkiye’ye giriş noktası olarak da kullanılıyordu.
Zor bir coğrafyası var. Bugüne kadar birçok operasyon yapılmasına rağmen güvenlik kaynakları hep geri dönüldüğüne dikkati çekiyor.
Gelelim operasyonun kilit ismini almasına... Türkiye Zap’ta da mücadeleyi tamamlar; Avaşin-Metina arasını (haritadan takip edebilirsiniz ) kapatırsa Kuzey Irak-Irak sınırı tamamen kapatılmış olacak. Zap bu nedenle kilit önemde.
Tabii kış aylarından çıkılması ve örgütün bahar konuşlanmasına geçmesine engel olunması da zaten yıllardır uygulanan konsept.
Türkiye kontrol altına aldığı bu hattan çıkmıyor. Yani o hatta üs bölgeleriyle, teröristlerin sızmasını engellemek için kalıcı hale geliyor.
Pençe-Kilit Harekâtı’nın tamamlanma süresine ilişkin bir bilgi verilmiyor. Zorlu bir coğrafya olması nedeniyle, zaman alabileceğinin altı çiziliyor.
Kara unsurlarının kullanılması da dikkati çeken bir başka unsur. Türk askeri hem karadan girdi hem de helikopterle bölgeye indirme yapıldı.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
Türkiye, operasyonu duyurduğu açıklamada da dikkat çektiği gibi, “dost ve müttefik” ülkeleri bilgilendirdi. Burada kilit önem taşıyan iki ülke ABD ve Irak merkezi hükümeti. Türkiye terör örgütüne yaptığı, yapmakta olduğu yardımdan dolayı ABD’ye yönelik eleştirilerini zaten dile getiriyor. Öte yandan Irak Merkezi Hükümeti’ne de terör örgütünün bitirilme noktasında: “Ya bu mücadeleyi ortak yapalım ya da biz bu mücadeleyi tek başımıza yaparız” ifadesini kullanmıştı.
SURİYE SINIRI
Irak’ta bir anlamda köşeye sıkışan örgüt, mühimmat ve insan aktarımını Suriye üzerinden yapmaya çalışıyor. Ancak Türkiye’nin hem Suriye operasyonları hem de sınıra inşa ettiği duvar ve güvenlik tedbirleriyle örgütün bu hamlesi de zora girdi.
Yetkililer iki sınırda da, “Terörü kaynağında yok etmek” modeli ile mücadelenin sürdürüleceğini ve “Konsept 2023” çerçevesinde, örgütün 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitireceğinin altını çiziyor.