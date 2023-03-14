Kadınlar konusunda geri adım olmaz

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Kadınlar bununla da kalmadı; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un korunmasının önemine dikkati çekti. Edindiğim bilgilere göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kanundan geri dönmemiz ya da geri adım atmamız mümkün değil” dedi.

YENİDEN REFAH NE İSTİYOR?

AK Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılması için görüşme yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), AK Parti heyetine talepler dosyası verdi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk’te Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için talep listesinde 6284 Sayılı Kanun’un kaldırılması talebinin yer aldığını söyledi. Hatta AK Parti’den kendilerine “Hiçbir problem yok” yanıtı verildiğini belirtti. Yeniden Refah Partisi’nin yetkililerini aradım; “Tamamının kaldırılması değil, bazı maddelerde değişiklik yapılması önerildi. Hassasiyetimiz Türk aile yapısının korunması” ifadelerini kullandılar. Bunun dışında D-8’in yeniden canlandırılması gibi önerilerinin olduğunu, ancak bu önerilerin hiçbirinin resmi olarak konuşulmadığını da belirttiler. Yeniden Refah Partisi, kadın kollarından il başkanlarına, tüm yetkili organları topladı. Genel Başkanları Fatih Erbakan hepsinin görüşlerini tek tek dinledi. İttifaka girmek isteyenler de istemeyenler de var. İki güne kadar son kararlarını vermeleri bekleniyor.

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AK PARTİ’NİN BAKIŞ AÇISI NE?

Aslında AK Parti’nin bakış açısını başta özetledim. AK Parti’nin içindeki özellikle kadın vekiller, kanunun kaldırılmasına da değişiklik yapılmasına da karşı. AK Partili yetkililer, “Sadece dosya alındı, taleplere evet denilmedi. Bu talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda ele alınacak” dediler. Ancak konuştuğum hemen herkes Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin 6284 Sayılı Kanun’dan geri adım atılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

KANUNUN ÖNEMİ NE?

Kanun şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesine yönelik tedbirleri düzenliyor. Kadınların elinde kalan tek kanun bu...

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Kimse kusura bakmasın ama bu kanundan tek bir adım dahi geriye gidilemez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm bu tartışmalara karşı tavrını paylaştığı tweet ile ortaya koydu; “6284 Sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Sevgili Okurlarım;

Ne yazık ki ülkemizde kadına, çocuğa karşı şiddet bitmiyor.

Kadınlar Günü’nde bile ülkemizde kadınlar öldürüldü.

Daha çok önlem almak gerekirken, 6284 Sayılı Kanun’dan tek bir adım bile geriye gidilemez.

Türk aile sistemini korumak adı altında, şiddet gören kadının susması, evinde oturması, o evliliği bir daha denemesi beklenemez.

Bir evlilik yürümüyorsa yürümüyordur. Zorla kimse evli kalamaz.

Bu konuyu erkeklerin konuşmasından ciddi anlamda rahatsızım.

Mesele aileyi korumaktan öte, kadınların hayatlarını korumaktır. Çocukların şiddet görmesinin ya da istismara uğramasının önüne geçmektir.

Mesele, çocuk gelinlere müsaade etmemektir.

Son bir not daha, her insanın yaşama hakkı vardır. Her insanın, sadece insan olmaktan kaynaklanan doğal hakları vardır. Bu haklar tercihleri yüzünden asla yok sayılamaz.

BUYURUN ŞUBAT AYI RAKAMLARI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, şubat ayında yitirdiğimiz kadın sayısını açıkladı. Buna göre 15 ilde 17 kadın katledildi. Kadınları öldüren erkeklerin 2’sinin evli olduğu, 3’ünün boşandığı, 5’inin boşanma aşamasında olduğu bilgisi var. Katledilen kadınların 7’si ise şüpheli ölüm. Sadece şubat ayı rakamları bile tabloyu net ortaya koyarken erkek egemen siyaset kadınlarla ilgili düzenleme yapmamalıdır.

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SELİN CİĞERCİ OLAYI

Selin Ciğerci de hepimiz gibi bir insandır. İnsanların tercihleri, giydikleri, yedikleri, içtikleri kimseyi ilgilendirmez. Selin Ciğerci’ye yapılan linç girişimini kınıyorum. Yukarıda bahsettiğim gibi sadece insan olmaktan kaynaklanan haklara herkesin saygı göstermesi gerekir. Sevmeyen, istemeyen, Selin Ciğerci’nin açtığı salona gitmez. Ancak linç etmeye kalkmak kabul edilebilir bir durum değildir.