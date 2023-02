İki resim arasındaki fark

Haberin Devamı

Neredeyse tüm dünya Türkiye’nin yardımına koştu. Arama kurtarma ekipleriyle yüzlerce insanımızı enkazlardan çıkardılar. Hem nakdi hem ayni destek veriyorlar. Türkiye’ye ziyarette bulunup deprem bölgesini geziyorlar. Deprem öncesi adeta savaşın eşiğine geldiğimiz Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı’nın hemen gelip bölgeyi ziyaret etmesi ve verdiği mesajlar çok önemliydi. Umarım bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler daha sakin seyreder. Türkiye’ye yardım eden ülkeler arasında, ilişkilerin gergin olduğu ABD de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Blinken önceki gün Türkiye’ye geldi. Başkan Biden’ın doğrudan mesajını, “Amerika halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır ve her zaman ne yapmak gerekiyorsa; toparlanma ve yeniden inşaat çalışmalarında yanınızdayız” sözüyle paylaştı.

BEBEK Mİ? SOBA MI?

Blinken’ın fotoğraflarına bakarken aklıma 17 Ağustos depremi ve sonrasında dönemin ABD Başkanı Clinton’ın bölgeye yaptığı ziyaret geldi. Clinton’ın deprem bölgesindeki ziyaretini izleyen muhabirler arasında ben de vardım. Şimdi ister istemez insanın aklına bazı konular takılıyor.

- Deprem bölgesine gelen, ABD Başkanı’ydı... Clinton İzmit ziyaretinde 7 aylık Erkan bebeği kucağına almıştı. Bu fotoğraf o dönem epey konuşulmuştu.

-Clinton, 17 Ağustos’ta vuran depremin ardından ABD’liler tarafından Yenimahalle’de kurulan Doğu Kışla Çadırkenti’ni ziyaret edip eşi ve kızı ile birlikte depremde zarar gören ailelerle görüşmüştü.

- Bir nevi kamu diplomasisi yapmış, o dönemde ABD büyük bir sempati toplamıştı.

Gelelim bugüne ve ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretine, doğal olarak da ikinci fotoğrafa...

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken da sağ olsun, “Yerleşim, su, gıda, ilaç, kıyafet içeren 85 milyon dolar değerinde yardım yaptık. Bugün 100 milyon dolarlık yardım daha yapacağımızı açıklayabilirim. Aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla yakın işbirliği içindeyiz” dedi.

- İlginçtir, Blinken’ın Türkiye ziyareti, göreve gelmesinden iki yıl sonra gerçekleşti. Deprem olmasa belki de hiç gelmeyecekti.

- Oysa kendisinden önce Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Rex Tillerson ve Hillary Clinton gibi isimler, görevlerinin ilk üç ayında Ankara’yı ziyaret etmişti.

- Ayrıca Obama’nın Başkan olarak ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği 2009 yılından bu yana ne Trump ne de Biden Türkiye’ye geldi.

- Deprem ziyaretine Biden’ın gelmesi, gergin olan ilişkileri bir nebze azaltabilirdi. Lakin bu fırsatı da kaçırmış oldu ABD.

- Bir bebeği kucağa almak yerine soba taşımanın yorumunu ise sizlere bırakıyorum.

-Blinken’ın Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısındaki vücut dili ile basmakalıp sözleri tekrar etmesi, ABD’nin Türkiye’ye “askeri bakışını” değiştirmediği şeklinde yorumlanabilir.

- Kısacası Türkiye-ABD masasındaki sorunlar aynı ağırlıkta ortada duruyor. ABD terör örgütlerine bakışını ise değiştirmeye hiç niyetli değil.

BİR BABANIN EN ACI BEKLEYİŞİ VE UMUTLU ARAYIŞI

Depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Karaca ailesi de enkazında kalarak yok oldu. Aileden bir tek baba Fatih Karaca kaldı. Baba Karaca, 13 yaşındaki İrem Karaca isimli kızının ise ne ölüsüne ne de dirisine rastlayabildi. Baba Karaca o gün gece çalıştığı için hayatta kalırken, enkazda annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti. Baba Karaca daha önce yaptığı açıklamada, “13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum. Depremden hemen sonra kızımı görenler var. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri dolaştım, morgları dolaştım ama kızım yok. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum” demişti. İrem hâlâ bulunamadı. Baba Fatih Karaca ile konuştum. Altı gün önce her ihtimale karşı DNA’sını vermiş. Bir yandan sonucu bekliyor. Diğer yandan ise umutlu, umutlu çünkü kızının yaşadığına inanıyor. Enkazdan çıktıktan sonra İrem’in bir yemek alanında görevliden çikolata istediği belirtiliyor. Baba Fatih Karaca ise, “Şu an çocuğumu canlı olarak gördüğünü söyleyen okul arkadaşları var. Güvenlik güçleri ile hepimiz onu arıyoruz” dedi. Umarım İrem bir an önce bulunur.