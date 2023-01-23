Dünyanın en iyileri

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SEVGİLİ Okurlarım, Hürriyet Gazetesi’ne kapılarını açan TSK’nın en seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın eğitim ve yürüttüğü operasyonlarla ilgili yazıma bugün de devam edeceğim. Foto muhabirimiz Selahattin Sönmez ile girdiğimiz Bordo Berelilerin karargâhında ne kadar etkilendiğimizi dün anlatmıştım. Bugün hem eğitimlerinden ayrıntıları hem deniz ötesi ve dost ülkelerdeki faaliyetlerini hem de nasıl Bordo Bereli olunabileceğini sizlerle paylaşacağım. Bordo Bereli olmak ne demek ve nasıl olunur? Bordo Bereli Komutanı’nın anlatımıyla başlıyoruz...





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BORDO BERELİ KOMUTAN:AMAÇ PES ETMEYECEKLERİ DAYANIKLILIK EĞİTİMİ

- Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın farklı coğrafya ve görevlerde başarılı olmasının altında yatan temel faktör personeldir.

- Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’ne mensup subay, astsubay ve uzman erbaşların gönüllülük esasına dayalı olarak başvurusu ile başlayan sürecin ilk aşamasında Özel Kuvvetler İhtisas Kursu bulunuyor.

- Bu kursun temel amacı geleceğin tim personeli olacak kursiyerleri gerçek muharebe şartlarına hazırlamak, stres ortamında karar verme yeteneklerini geliştirmek, dayanıklılık, özgüven ve cesaret kazandıracak şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyecekleri bir psikolojik ve fiziksel dayanıklılık seviyesine ulaştırmaktır.

- Özel Kuvvetler son dönemde aldığı kritik görevlerle birlikte değerlendirildiğinde; müstakil veya diğer kuvvetlerle müşterek olarak hava hücum harekâtı, hava indirme harekâtı, sualtı, suüstü harekâtı icra edebilir.

- Atmosferik koşullara bağlı olarak yüksek irtifadan serbest paraşütle, sualtı intikal araçları ve kapalı devre dalış sistemleri ile de sualtından hedef bölgeye sızarak verilecek görevleri icra edebilirler.”

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BORDO BERELİ OLMANIN ŞARTLARI

- Gönüllülük esasına dayalı, nitelikli, yetişmiş ve göreve adanmış insan gücü.

- Aday personel; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’nin kıtalarda görev yapmış subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasından seçiliyor.

- Seçilen personel çeşitli safhalardan oluşan yaklaşık bir yıllık Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’na katılır.

- Her safhanın sonunda sınav var, başarılı olan kalıyor. Eğitim ömür boyu sahada, karargâhta sürüyor.

BORDO BERELİLER KUVVET ÇARPANIDIR

ÖZEL Kuvvetler, TSK’nın harekât alanlarına ilk ayak basan ve öncü rol üstlenen birlik. Önemini ve kazanımları Bordo Bereli Komutan anlattı:

“- Harekât ortamını şekillendiren, müteakip safhalara geçilmesi için gerekli koşulları hazırlayan en önemli kuvvet çarpanı Özel Kuvvetler’dir.

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- Ermenistan’ın 1992’den beri uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altında tuttuğu toprakları özgürleştiren Azerbaycan Ordusu’nun başarısında Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nin önemli katkısı vardır. Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Azerbaycan Özel Kuvvetleri arasında, Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nin kuruluşundan beri karşılıklı işbirliği ve tecrübe aktarımı; eğitim, kurs desteği ve ortak tatbikat faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir. Gelecekte de devam edecektir.”





- Onların dünya dereceleri de var. 2022’de Özel Kuvvet Komutanlığı takımı dünya dördüncüsü oldu.

GECE TAM TEÇHİZATLA SIZMA EĞİTİMİ

- Kaygan zeminde ileri sürüş teknikleri, komando parkurları, dağcılık alanları ve zırhlı araçlar eğitim çalışma alanları arasından geçerek; serbest paraşüt eğitim merkezine ulaştık. Merkezden izlenimler ise şöyle:

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- Eğitimin son noktası gece şartlarında tim halinde muharebe teçhizatı ile yüksek irtifadan oksijen destek sistemlerini kullanarak atlayış yapabilen ve belirlenen noktaya inebilen askeri serbest paraşütçü yetiştirmek.

- Dünyanın sayılı ve en büyük rüzgâr tünelinde serbest düşüş eğitimi alıyorlar.

- Bunu paraşüt simülatörü takip ediyor. Yapay zekâ ile yerde sanal gözlükle her hava koşuluna göre paraşüt açıp yere inmeyi öğreniyorlar.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ATIŞ EĞİTİMİ

- Yerli ve milli simülasyonla onlarca farklı alanda yapay zekânın desteklediği senaryolarda atış eğitimi alıyorlar.

- Gerçek mermi kullanılan özel odalar bulunuyor.

- Meskûn mahaller, hareketli hedefler, rehine kurtarma, mağaralar dahil her türlü senaryoyu yaşıyorlar.

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- Taşınabilir platformlarla bu eğitim arazide de sürdürülüyor.





- Sürat botu, helikopter ve araçta sanal görüş gözlüğü ile hedef vuruyorlar.

- Özel keskin nişancı eğitimi var. Bu özel odalarda atıcı ve gözetleyici en uzak hedefleri vurmayı öğreniyor.

KAYAKLA ATIŞ VE REHİNE KURTARMA

- Bu gördüğünüz alanda kayak simülasyon eğitimi veriliyor.

- İleri seviye kayak eğitimi, kayakla yaralı tahliye eğitimi hatta atış eğitimi alınıyor.

- Bunun yanı sıra baca tırmanışı, çabuk iniş, helikopterden dağ ipi ile iniş ve lider tırmanış da eğitimler arasında.

ÇOK GENİŞ GÖREV ALANI

- ÖZEL Kuvvetler stratejik ve operatif hedeflerin elde edilmesine yönelik müstakil ya da konvansiyonel harekâtı destekler.

- Yüksek risk, gizli icra, kuvvet kullanımı ve mahalli unsurlardan azami istifade onların görev alanı.

- Direkt görev harekâtı alabilirler, özel keşif harekâtına katılırlar.

- Özel operasyonlar, konvansiyonel olmayan harekâtlar ve teröristle mücadele en önemli görev alanları arasında yer alır.

- TSK’nın diğer kuvvetlerinin keşif ve istihbarat ihtiyacını karşılıyorlar.

- Kuvvetler açısından kritik hedefleri etkisiz hale getiriyorlar.

- Kuvvetlere personel kurtarma desteği sağlıyorlar.

BİTİRİRKEN...

- MODERN anlamda Özel Kuvvetler Komutanlığı 27 Eylül 1952 Hususi ve Yardımcı Birlikler adıyla kuruldu. Bugünkü yapısına 2021 yılında 5. Özel Kuvvet Tugayı’nın teşkili ile ulaştı. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olan birlik; Özel Kuvvet Tugayları, Özel Hava Alayı ve Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı’nı bünyesinde bulunduruyor. Tim sayısı son yıllarda insansız hava aracı operatörü, tanksavar silah uzmanı, Hava Kuvvetleri için ateş destek timi ile genişledi. Bölgemizdeki istikrarsızlığın önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine şüphe yok. Dünyanın gıpta ile izlediği bu özel birlik işbirliği yeteneği, nitelikli personeli, muharebe sahası tecrübesi ile günümüzün hibrit tehditlerine yönelik en uygun birlik. Kısacası asimetrik avantaj ve akıllı güç unsuru olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuvvet çarpanı olmaya devam edecektir.