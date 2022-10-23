‘Beyin Zarı’nın merkezine girdik

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'Beyin ameliyatlarında hep yurtdışından gelen ürünleri kullanıyorduk. Bir gün ‘Bunu ben üretmeliyim’ dedim. Ekip kurup çalışmaya başladım. Altı yıl sürdü. Sonuç inanılmaz. Beyinde biriken suyu alan sistemleri ve beyin zarını üretiyoruz. Üstelik dünyaya satıyoruz.'







İnanılmaz değil mi?



Bu sözler birazdan anlatacağım iki önemli ürünü Türkiye’de, Ankara’da üreten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sorar’a ait.

Dr. Sorar ile tesadüfen tanıştım. Ayağım burkuldu, şişti. Kırık ya da çatlak yoktu ama evde oturma lüksüm de... Aslında profesyonel sporcular için ürettiği “şişlik giderme” kremini uygulamaya başladım. İki günde bir şeyim kalmadı. Doktora ben bunu yorgun günlerde “gözaltıma da sürerim” dedim, sürdüm, sonuç mükemmeldi. Sonrasında Doktor Sorar’ın Türkiye’nin sağlık sektörüne kremden öte çok önemli katkıları olduğunu öğrendim. Rıza Özel ile birlikte dünyayla yarışan iki önemli ve hayati nanoteknolojik ürünlerini görmek için üretim merkezlerine girdik. Tabii ki içeri özel kıyafetler giyerek girdik...







BEYİN ZARI 13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR



Nanoteknolojik ürünlerden biri beyin zarı. Dr. Mehmet Sorar’ın anlatımıyla önemini sizlerle paylaşayım:

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* Kafatasının açıldığı tüm ameliyatlarda beyin zarına, daha doğrusu yamasına ihtiyaç var. Çünkü beyin zarı kendi kendini onarmıyor.



* Nanoteknoloji ile kolajen kaynaklı, AR-GE çalışmaları altı yıl süren beyin zarını üretip dünyada onay aldık.



* Dikişe gerek olmadan kendinden yapışan zar dünyada sadece 3 firmada üretiliyor. Türkiye de bu ülkeler arasına girmeyi başardı.



* Ürettiğimiz beyin zarı kendi kapasitesinin 700 katı su tutuyor.



* 6 ay ila 1 yıl içinde ise emilip bulunduğu yerde gerçek beyin zarı oluşturuyor.



* Şu an 12-13 ülkeye satıyoruz.



* Günlük üretim kapasitemiz büyük boyda günde binin üzerinde, küçük boyda ise 10 bin civarında.”







BEYİN ŞANT SİSTEMLERİ 21 ÜLKEYE SATILIYOR



Hidrosefali hastalığı yani beyinde çeşitli nedenlerle su toplanması... Doğuştan olabileceği gibi, tümör, kanama, travmatik durumlar ve enfeksiyon sonucu da gelişebiliyor. Eğer dört ila altı saat arasında şant sistemi ile müdahale edilmezse, yani su boşaltılmazsa hasta kaybediliyor. Artık bu sistem de Türkiye’de üretiliyor. Mehmet Sorar bu ürünle dünyadaki beş firmanın arasına girdi. Anlatımı yine ona bırakıyorum:

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* Almanya’da 1, Fransa’da 1, ABD’de de ise 2 firma üretiyor. Bu ürün hayati. İhtiyaç olduğunda elinizin altında olmalı. Aksi takdirde hastayı kaybedersiniz.



* Tamamen milli ve yerli robotlar tarafından üretiliyor.



* Beyinde su biriktiğinde, kateter, pompa, valf gibi parçalardan oluşan şant sistemi ile müdahale ediyoruz.



* Türkiye bu ürünü artık 21 ülkeye satıyor.”







BEN NE DİYORUM



Öncelikle bir Türk’ün dünyada bir elin parmağını geçmeyen şirketlerin arasına girmesinden gurur duydum. Dr. Soral “Uçak üreten ülke, ameliyat yapan robotu da üretir” dedi. Çok doğru. Sadece savunma sanayisindeki gibi sağlık alanındaki biyoteknolojik ve nanoteknolojik ürün üretimi için de doğru stratejiye ya da bir devrime ihtiyaç var. Sektörü bilenlerle yaptığım sohbetlerden çıkardığım sonuçlar şöyle:



* TÜBİTAK ve KOSGEB’in hibelerinin endüstriyel ürüne dönme oranı çok düşük.



* Sağlık sektörü de tıpkı savunma sanayii gibi stratejik. Pandemide bunu yaşadık.







* Savunma sanayii modeli sağlıkta da uygulanabilir.



* İhtiyaç olan ürünler, şartlarıyla ortaya konulur. Üretim karşılığı alım garantisi verilebilir.



* Türkiye’nin beşeri altyapısı yeterli.



* Dünya yapay organ üretiyor.



* Teknolojiye yatırım ve doğru stratejiyle harekete geçme zamanı.”

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ONUN ARABASI VAR







MUSTAFA Sandal’ın meşhur şarkısı... “O’nun arabası var, güzel mi güzel!” Güzellik kavramı kişiye göre değişir ama artık Türkiye’nin arabası var: TOGG. Biliyorsunuz, son bir aydır Türkiye, TOGG ile yatıp TOGG ile kalkıyor. Türkiye’nin otomobilinin en çok da fiyatı merak ediliyor. Her gün internet sitelerinde aynı haber: TOGG şu kadar olacakmış, bu kadar olacakmış...







29 Ekim’de TOGG Gemlik Kampusu’nun açılış töreni yapılacak. Dikkatinizi çekerim fabrika değil, kampus. Çünkü sadece araç üretilmiyor. Batarya, mobilite sistemler gibi ürünlerle, AR-GE merkezi, deneyimleme merkezi ve test pisti de yer alacağından kampus olarak adlandırıldı. TOGG’un 2019’da lansmanını yapan geçen sene de Bursa Gemlik’teki kampusun temelini atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 1 kala ‘Türkiye’nin Otomobili’ne verdiği desteği yineleyecek.

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Şimdi gelelim işin siyasi boyutuna...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisindeki sekiz saat meselesi, hamburger polemiği çok tartışıldı. Oysa Kılıçdaroğlu ABD’de teknoloji şirketlerini ziyaret etti, biliminsanlarıyla da görüştü







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Siz YouTuber mısınız, neden oraya gidiyorsunuz? Teknoloji ve girişimcilik için Türkiye’deki teknoparkları gezebilirsiniz” diyerek Kılıçdaroğlu’na ülkesini adres göstermişti. Bakan Varank, Kılıçdaroğlu’nun son TEKNOFEST’e katıldığını da hatırlattı. Evet, belki çok gündem olmadı ama her yıl teknoloji, uzay ve havacılık alanında binlerce gencin yarıştığı TEKNOFEST’e bu sene sürpriz bir şekilde Kılıçdaroğlu da gitti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orada olmadığı bir gün.

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KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER TÖRENE DAVET EDİLDİ



Kılıçdaroğlu’nun bu sürpriz sayılabilecek ziyaretinde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları etkili oldu mu? Bu, belki başka bir yazının konusu olabilir ancak iktidar cenahından aldığım bir kulis, Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki bu teknolojiye dönük merakına yönelik.







Şimdi sıkı durun, kulislere yansıyan o duyum geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş. Sadece o değil Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de davetiye gitmiş. TOGG sadece bir otomobil değil, girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait, doğuştan elektrikli bir otomobil. 29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelen araçların banttan indirilmesi ise tarihi olacak. Törene son dönem teknolojiye ilgisi dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener katılacaklar mı, göreceğiz.

Ancak davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz.