Bahçeli’nin Soylu çıkışının şifreleri

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Bahçeli’nin bu çıkışı neden yaptığı merak konusu oldu. Bunun nedenlerine geçmeden Bahçeli’nin çıkışını hatırlayalım. MHP Lideri şu mesajları vermişti:

* “Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.

* Terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir.

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* Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir.



* Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu, Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır.”

SİYASİ PROGRAMLARI KAÇIRMAZ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tanıyanlar bilir; siyasi tartışma programlarını kaçırmaz. Üstelik sadece bir TV kanalını değil, hemen hepsinde neler söylendiğini dikkatle takip eder. Bir süredir yorumları ve gelişmeleri, Süleyman Soylu konusunda konuşanları ya da konuşmayanları takip eden MHP Genel Başkanı, geçtiğimiz pazar günü bazı kurmayları ile görüştü. Bir kaynağım, “Bazılarının gece gündüz tahrik edici konuşmalarından canı sıkılmıştı” dedi. Bahçeli’nin kurmaylarına “Mafyatik bir tip yüzünden saldırıyorlar, böyle olmaz” dediği bilgisine ulaştım.

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BAHÇELİ: BÖYLE OLMAZ, SAHİP ÇIKMAK GEREKİR

Böyle olmaz diyen MHP Lideri sahip çıkmak gerektiğini de sözlerine ekledi. MHP’li kurmaylar Bahçeli’nin bu çıkışının ardında yatan gerekçeleri şöyle özetlediler:

* “Süleyman Soylu bir devlet adamıdır.

* Bazı isimler kendisini gece gündüz hedef alırken, sesiz kalınması doğru bulunmadı.

* MHP, Süleyman Soylu’yu özellikle terör örgütlerine verdiği mücadeleden dolayı sevmekte ve desteklemektedir.

* Bu durumun ardında Bahçeli’nin yerine veliaht gösterdiği yorumlarını yapanlar, yanılmaktadır.

* MHP’nin yapısını bilen bilir, bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz.

* MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin başındadır.”