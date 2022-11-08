AK Parti’nin siyaset gündemine oturan ziyareti

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* HDP’ye bir kapatma davası açılmışken, HDP’yi ziyaret edenler arasında üst düzey bir ismin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bulunması...

* AK Parti içinden yapılan farklı açıklamalarla ortaya çıkan “HDP’ye bakışın değişip değişmeyeceği ya da bu konuda bir karar verilmesi” meselesi...

* Bu ziyaretin MHP’yi rahatsız edip etmediği, konudan ne kadar ve hangi seviyede bilgilendirildiği... Ya da kısaca MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu ziyarete bakış açısı...

* Bundan sonraki süreçte AK Parti’den HDP’ye yöneltilecek açıklamalarda muhalefetten özellikle 6’lı masadan nasıl bir tepki geleceği.

AK PARTİ AÇISINDAN: İÇERİDEN YAPILAN BAZI AÇIKLAMALAR SORUNLU

AK Parti camiasından yaptığım görüşmelerden çıkan izlenimlerimi şöyle paylaşabilirim:

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“* AK Parti, HDP ile ilk kez görüşmüyor. TBMM’de her salı bir araya geliniyor.

* Bu görüşme teknik bir görüşmeydi. TBMM çatısı altında yapıldı. Mesele herkesi ilgilendiren başörtüsü ile ilgili düzenlemede TBMM çatısı altındaki her parti ile görüşmek önemlidir.

* AK Parti HDP ile dışarıda ya da genel merkezlerinde görüşmedi, görüşmez.

* AK Parti’nin HDP’ye bakış açısı net. Teröre göz kırpmak yok. HDP’nin terörle iltisakı olduğu konusunda AK Parti yönetiminin bakış açısında bir değişiklik yok.

* MHP ile atılan, atılacak tüm adımları görüşüyoruz. Bir kriz yok. Bilgilendirmeler konunun durumuna göre farklı seviyelerde yapılabiliyor.

* Bu ziyaretin tartışılmasına AK Parti içinden yapılan farklı açıklamalar neden oldu. Bazı AK Partililer konuyu farklı yönlere getirdi. Bir anlamda onların açıklamaları krize kapı açtı.”

MHP AÇISINDAN

Gelelim MHP’ye... MHP bu ziyaretten Genel Başkan Devlet Bahçeli düzeyinde bilgilendirilmedi. Sanıyorum, AK Partili isimlerin de işaret ettiği gibi bilgi grup başkanvekilleri ya da genel başkan yardımcıları arasında paylaşıldı. Ancak Bahçeli’yi yıllardır tanıyanlar bilir, bu konudaki hassasiyeti bambaşka bir boyuttadır. Bugün Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında bu konuyu ne şekilde ele alacağı önemli. Ancak yaptığım görüşmeler çerçevesinde sizlerle MHP açısından havayı da paylaşmak isterim:

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“* MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor.

* MHP’nin yeni bir açılım, HDP’ye farklı bir bakış açısının geleceği yönünde bir endişesi yok. MHP’ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz.

* MHP, HDP konusundaki yıllardır süren tavrını aynı kararlılıkla yürütüyor. Kısacası MHP’nin HDP’ye gitmesi, konuşması gibi bir gündemi söz konusu bile değil.

* AK Parti’nin gidişine ise müdahale etmek gibi bir düşünceleri yok. Bunu AK Parti’nin bir partisel ziyareti olarak görmeyi tercih ediyorlar. Ancak yine de ilişkilerde özenin altı çiziliyor.

* AK Parti’nin bu hamlesinin ve parti içinden yapılan farklı açıklamaların, muhalefet tarafından eleştirilmesinin kaçınılmaz olduğu da belirtiliyor.

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* Tüm bunlara rağmen içeriden ya da dışarıdan Cumhur İttifakı’na zarar vermek isteyen bazı isimlerin bu durumu kullanmasına da müsaade edilmeyecek.

* Yani MHP’ye göre Cumhur İttifakı’nın arası bozulsun diye uğraşanlara prim verilmeyecek.”

BİZ NE YİYORUZ NE TÜKETİYORUZ

Öğütülmüş sumak, tatlı biber ve tavuk baharatında, ayakkabı ve zemin cilası gibi plastik renklendirme maddelerinin çıkmasıyla dehşete düştüm. Singapur’a bunu göndermeye cesaret edenler ya da bu cesareti bünyesinde taşıyanlar acaba bizlere besin adı altında ne gibi zehirli maddeler yediriyordur?

- Organikten, doğaldan zaten vazgeçtim de arkadaş bari zehir katmayın.

- Uzmanlar etiketlerdeki bilgilerin iyi okunmasını istemiş. İyi de “sumağın içindeki maddeler bölümünde” hangi firma eğer koyduysa “ayakkabı cilası” yazar?

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- Sanırım firma yakalanması durumunda (ki yakalandı) o ülkeye bir daha giremeyeceğini, tüm Türk şirketlerini de zan altında bıraktığını biliyordur. Bilmiyorsa ya da Türkiye’ye ne kötülük yaptıklarının farkında değillerse vay halimize..

- Zehirli ürünleri Türkiye içinde satanlar var ise onları da Allah’a havale ediyorum. İnsan sağlığına kastediyorlar, insan öldürüyorlar.

- Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da denetimlerin sıklığını, kaç firmanın bugüne kadar yakalandığını, verilen cezaları açıklamasını bekliyorum.