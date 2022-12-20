AK Parti’den dikkat çekici öneri: ‘Hakaret’te siyasi yasağa karşı yasa değişikliği yapılabilir

Haberin Devamı

Aslında grup ABD’den yeni döndü. Türkiye-ABD ilişkilerini ele almadan önce, sohbete Türkiye kadar dünyada da tartışma yaratan Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla başladık. Çongar dikkat çekici mesajlar verdi ve önemli bir de öneride bulundu:

‘MÜDAHALEDEN UZAK KARAR VERİLMESİNİ BEKLERİZ’

“- Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili Türkiye’de yasal bir çerçeve var.

- Ancak tabii ki bu yasal çerçevenin kendi işleyişi içinde müdahaleden uzak, siyasi bakış açısına yönelmeden karar vermesini bekleriz.

- Bu durumda birinci derece mahkemede bir sorun varsa üst mahkemede değerlendirilir ve mutlaka hak yerini bulur.

‘TÜM PARTİLER YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİR ARAYA GELEBİLİR’

- Yasalarımızda bu tarz suçtan siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu da doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek, bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir.

- Bu benim şahsi görüşümdür.

Haberin Devamı

- Ben parti büyüklerimle bunu paylaşırım, onlar da doğru bulurlarsa uygun çağrıyı yaparlar.

- Bu siyasetin normalleşmesi için de bir ihtiyaçtır.”

İŞİN SİYASİ BOYUTU

Şahsen “Siyasetin normalleşmesi” fikrine de, partilerin bir araya gelip konuşabilmesi önerisine de katılıyorum. AK Partili Çonkar konuyu siyasi yönden de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde yaşadığı mağduriyetle İmamoğlu konusunun ilgisi olmadığını söyledi, “İki olay arasında benzerlik kurmak doğru değildir” dedi.

YURTDIŞINDAN GELEN BAZI TEPKİLER

Çonkar ile yurtdışından gelen bazı tepkileri de konuştuk. Erdoğan’ı kim ya da kimler istemiyor sorusunu da yönelttik:

“- Belli bir yapı Ekrem İmamoğlu üzerinden bir rüzgâr yaratmaya çalışıyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen.

- Kim bunlar derseniz, çeşitli ülkelerde yer alan, küresel sermayenin bir ayağını da içinde bulunduran bir yapı. Bu çevreler ABD, NATO ve AB hatta Türkiye içinde varlar.

- Erdoğan’ı istemeyen bu yapının temel nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otantik, Türk milletinin içinden çıkan, badireler atlayıp yolundan dönmeyen bir lider olması.

Haberin Devamı

- Doğu Akdeniz, Karabağ, gibi meselelerde söz konusu güçlerin ayaklarına bastı. Suriye’de de yine aynı yapıyla ters düştü. O yapı özerk bir PYD/PKK devletine oynadı, ancak Erdoğan politikası bunu engelledi.”

‘SON DÖNEMDE ABD İÇİNDE PYD/PKK TARTIŞMASI YAŞANIYOR’

NATO Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Forumu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Üç gün süren forumun ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Partili vekillerden oluşan 10 kişilik heyet Washington’a geçerek, beşerli iki grup halinde kongre üyeleriyle de görüşmeler yaptılar. Görüşmelerin ana gündemini F-16’lar, ABD’nin PKK/PYD, FETÖ terör örgütlerine verdiği destek ve Türkiye’nin talepleri oluşturdu. Berat Çonkar “İktidarı ve muhalefeti ile uyumlu bir şekilde Türkiye’nin haklı taleplerini anlattık, ortak duruş sergilendi” dedi. Ardından da Washington izlenimlerini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“- ABD’de durum karışık. Tek bir görüş yok. PKK/PYD konusunda eski dönemlere kıyasla çok ciddi bir tartışma yaşanıyor.

- Bazı isimler terör örgütünün artık ABD üzerinde bir yük oluşturduğunu düşünüyor. NATO müttefiki olan Türkiye ile de ilişkilerin bu yüzden tehlikeye atılmasına karşı çıkıyorlar.

- Kısacası politikalar sorgulanıyor.

- Sahada kurdukları bir angajman ve anlaşma var. Ancak çıkış planı arayan bir kesim var.

- Bunun yansımasını Türkiye’nin son operasyonuna ABD’den çok güçlü bir tepki gelmemesinde gördük.

- Ancak kendi içlerinde henüz bir anlaşma yok, tartışma sürüyor.”

OCAK SONU EFKAN ÂLÂ BAŞKANLIĞI’NDAKİ HEYET ABD’YE GİDİYOR

Çonkar’ın dikkatini çeken bir diğer nokta ise Amerikalıların hemen her toplantıda “Karadeniz’e yaptıkları özel vurgu”. Ayrıca Amerikalıların Tahıl Koridoru Anlaşması ile Bayraktar için “game changer” (oyun değiştirici) tanımını kullandıklarını da söyledi. Türkiye-ABD ile ilişkilerini yakın markajda tutmakta kararlı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ başkanlığındaki milletvekili heyeti bir kez daha ABD’ye gidiyor. 29 Ocak’da başlaması beklenen ziyarette ele alınacak konular konusunda Berat Çonkar şu açıklamaları yaptı:

Haberin Devamı

“- ‘F-16 süreci’nin tamamlanması için yeni seçilen üyelerle görüşmeler yapılacak.

- Biz gitmezsek başkaları gidiyor. Bu doğru bir adım değil. Türkiye’yi ve gerçekleri biz anlatmalıyız.

- Görüşmelerde iki terör örgütüyle ilgili bilgi verip Türkiye’nin bakış açısını ve kararlılığını anlatmaya devam edeceğiz.

- İki ülke arasında oluşturulan stratejik bir mekanizma var. Dolayısıyla iki ülkenin ortaklaşabildiği pozitif gündeme destek olmaya çalışıyoruz.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO’YA ÜYELİK MESELESİ

Çonkar özellikle Amerikalıların İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya bir an önce üye olmaları konusundaki isteklerine de dikkat çekti:

“- ABD, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine büyük önem veriyor.

Haberin Devamı

- Bizlerin, Türkiye’nin verdiği mesaj ise çok net: Altına imza attığınız maddeleri yerine getirin, aksi halde TBMM’den geçmez.

- Başta ABD olmak üzere iki ülkenin üyeliğinin Türkiye’deki seçimlerden önce onaylanmasını istiyorlar. Ancak konunun süreyle ilgisi olmadığını, şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söylüyoruz.”