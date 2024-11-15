×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarHande CanParti sezonu başladı
Hande Can
Hande Can
Hande CanYazarın Tüm Yazıları

Parti sezonu başladı

#Karl Lagerfeld#Glenn Martens#Roberto Cavalli

2004 yılında Karl Lagerfeld ile ilk tasarımcı iş birliğine adım atarak moda endüstrisinde devrim yaratan H&M, merakla beklenen yeni iş birliğini duyurdu. Sokak giyimi ve couture arasında bir denge yakalayan Belçika doğumlu Glenn Martens, H&M 2025 Sonbahar Kış koleksiyonunun yeni ismi oldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Lanvin, Isabel Marant, Balmain gibi dünyanın en büyük markalarının tasarımcılarıyla modayı erişebilir kılan H&M, günümüzde attığı adımlarla hâlâ sektörde merak uyandırmaya devam ediyor. Markanın Phoebe Philo veya Hedi Slimane ile yollarının kesişmesini bekliyordum. Fakat Glenn Martens ile bir araya geldiler. Bu isim de hiç fena sayılmaz. Bakalım, bizleri nasıl bir koleksiyon bekliyor? Heyecanla koleksiyon çekimlerinden gelecek kareleri de bekliyoruz.

ALACAĞINIZ KIYAFETE DİKKAT

Bildiğiniz gibi kasım ve aralık ayları festival sezonu olarak konumlanır.

Her yer ışıl ışıl, mağazalar kırmızılara, payetlere bürünür. İçiniz şimdiden kıpırdanmaya, parti havasına girmeye başlar.

Haberin Devamı

Tam olarak bugünlerde gardırobunuzda arkaya sakladığınız kadifeleri, kırmızıları, payetli olan her şeyi ortaya çıkartmanın zamanı.

Senede bir kere olan bu sezonun büyüsüne kapılmadan önce neye veya nelere ihtiyacınız olduğunu göz önünde bulundurmadan mağazalara girmemenizi tavsiye ederim. Vitrinler sizi ister istemez kasaya yönlendireceği için biraz daha akıllı ve kararlı alışveriş yapmakta fayda var.

Eğer ışıltılı veya yeni bir şeyler almak istiyorsanız bu sefer en doğru adres; hızlı moda markaları. Sezonda beğenerek aldığınız parti elbiselerini sadece bir kere giyeceğiniz için pahalı bir markaya gitmemek ilerleyen günlerde inanın bana sizi daha mutlu edecek.

Her zaman iyi ve kaliteli bir ürün alıp eşyanızı zamansız hale getirmeyi sonuna kadar savunuyorum ama festival döneminde tam olarak aksini düşünüyorum.

Yaşınız kaç olursa olsun ışıltı karşısında ortaya çıkan içimizdeki küçük çocuk, bu sezonda bizi hep kontrolsüz alışverişe yönlendirir. Bu yüzden dikkatli olun! Çünkü ocak ayı itibariyle bir daha aldığınız kıyafetlerin yüzüne bakmayacaksınız.

H&M, Zara, Mango, Stradivarius gibi mağazalar harika ve nispeten daha uygun fiyatlı elbiseler sunuyor.

Koleksiyon seçkileri de geniş. Hatta Mango’yu bu sezon diğerlerinden daha çok beğendiğimi söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Fakat bunlar “parti özel” koleksiyonları olduğu için maalesef sınırlı sayıda satışta. Yılbaşı, özel yemek veya başka bir programınız varsa şimdiden eksik kıyafetlerinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Bu koleksiyonlardaki kıyafetler çok sınırlı olduğu için muhtemelen birkaç haftaya reyonlarda hiçbirini bulamayacaksınız.

Kaliteli ve birçok kez giyeceğiniz bir marka arıyorsanız ise festival zamanlarının en doğru adresi kesinlikle In The Mood For Love.

Mini, payetli ve kadife parti kıyafetleri her zaman olduğu gibi bu sezon da olağanüstü.

 

 

#Karl Lagerfeld#Glenn Martens#Roberto Cavalli
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin mesajı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Uzak Şehir seyircisinin yanıtı: İşine bak Yeniden Refah

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Belediyeler daha verimli çalışmak zorundalar

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Doğan Aksan’dan ‘halk etimolojisi’

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Aile Bakanlığı İzmir’deki acı olayın ardından inceleme…

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ