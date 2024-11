Parti sezonu başladı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Lanvin, Isabel Marant, Balmain gibi dünyanın en büyük markalarının tasarımcılarıyla modayı erişebilir kılan H&M, günümüzde attığı adımlarla hâlâ sektörde merak uyandırmaya devam ediyor. Markanın Phoebe Philo veya Hedi Slimane ile yollarının kesişmesini bekliyordum. Fakat Glenn Martens ile bir araya geldiler. Bu isim de hiç fena sayılmaz. Bakalım, bizleri nasıl bir koleksiyon bekliyor? Heyecanla koleksiyon çekimlerinden gelecek kareleri de bekliyoruz.

ALACAĞINIZ KIYAFETE DİKKAT

Bildiğiniz gibi kasım ve aralık ayları festival sezonu olarak konumlanır.

Her yer ışıl ışıl, mağazalar kırmızılara, payetlere bürünür. İçiniz şimdiden kıpırdanmaya, parti havasına girmeye başlar.

Haberin Devamı

Tam olarak bugünlerde gardırobunuzda arkaya sakladığınız kadifeleri, kırmızıları, payetli olan her şeyi ortaya çıkartmanın zamanı.

Senede bir kere olan bu sezonun büyüsüne kapılmadan önce neye veya nelere ihtiyacınız olduğunu göz önünde bulundurmadan mağazalara girmemenizi tavsiye ederim. Vitrinler sizi ister istemez kasaya yönlendireceği için biraz daha akıllı ve kararlı alışveriş yapmakta fayda var.

Eğer ışıltılı veya yeni bir şeyler almak istiyorsanız bu sefer en doğru adres; hızlı moda markaları. Sezonda beğenerek aldığınız parti elbiselerini sadece bir kere giyeceğiniz için pahalı bir markaya gitmemek ilerleyen günlerde inanın bana sizi daha mutlu edecek.

Her zaman iyi ve kaliteli bir ürün alıp eşyanızı zamansız hale getirmeyi sonuna kadar savunuyorum ama festival döneminde tam olarak aksini düşünüyorum.

Yaşınız kaç olursa olsun ışıltı karşısında ortaya çıkan içimizdeki küçük çocuk, bu sezonda bizi hep kontrolsüz alışverişe yönlendirir. Bu yüzden dikkatli olun! Çünkü ocak ayı itibariyle bir daha aldığınız kıyafetlerin yüzüne bakmayacaksınız.

H&M, Zara, Mango, Stradivarius gibi mağazalar harika ve nispeten daha uygun fiyatlı elbiseler sunuyor.

Koleksiyon seçkileri de geniş. Hatta Mango’yu bu sezon diğerlerinden daha çok beğendiğimi söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Fakat bunlar “parti özel” koleksiyonları olduğu için maalesef sınırlı sayıda satışta. Yılbaşı, özel yemek veya başka bir programınız varsa şimdiden eksik kıyafetlerinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Bu koleksiyonlardaki kıyafetler çok sınırlı olduğu için muhtemelen birkaç haftaya reyonlarda hiçbirini bulamayacaksınız.

Kaliteli ve birçok kez giyeceğiniz bir marka arıyorsanız ise festival zamanlarının en doğru adresi kesinlikle In The Mood For Love.

Mini, payetli ve kadife parti kıyafetleri her zaman olduğu gibi bu sezon da olağanüstü.