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Hande Can

Hande Can

hande@gouroux.com.tr

Evde çalışanlar ofisteki gibi mi

18 Nisan 2020

Evinden çalışmak zorunda olan kişilerin evliliklerinde yavaş yavaş çatırdamalar başlamış, neden biliyor musunuz?

Çünkü ilk defa karılarının, kocalarının iş hayatında nasıl bir karakter sahibi olduklarına şahit oluyorlarmış.
Okuduğumdan beri bu konuyu birçok arkadaşıma ve tanıdıklarıma sordum...
Hayretler içinde kalanlar da var, çalışanlarının yanında daha neşeli ama evde bildiğin suratsızın teki diyenler de...
“Bana hep şirkette çok önemli bir kişilikmiş gibi aksettirmişti kendini ama evdeyken toplantılarına kulak verdiğimde ne göreyim, bildiğin patron yalakası çıktı” diyenler inanın az değil.
“Dünyanın en tatlı, komik patronuydu ne oldu anlamadım, adamın içinden şeytan çıktı, bağırmasından ekran karşına geçmeye çekiniyorum diyenler” de var.
Her şey normale dönüp hayatımıza devam etmeye başladığımızda dünya çapında boşanma vakalarında patlama olacak orası kesin.

Sizin kaç yüzünüz var

Karantina size ne öğretti diye soranlara verdiğim yeni cevabım, kaç kişiliğim var onu çözmeye çalışıyorum oluyor.
Üzerinde düşününce anladım ki arkadaşlarımın yanında farklı, ailemin yanında farklı, çalışanlarımın yanında farklı, ikili ilişkilerimde farklıyım.
Yani kimse kimseye iki yüzlüsün diye hakaret etmesin, benim dört yüzüm çıktı mesela.
Sizin kaç yüzünüz var?

Birkaç tavsiye

1) Kişisel gelişim kitaplarını okumanın tam zamanı. M. İlin ve E. Segal’ın yazdıkları “İnsan Nasıl İnsan Oldu” kitabı güzel bir başlangıç olabilir.
2) Sabahın erken saatlerinde Youtube’da yayınlanan Deepak Chopra’nın meditasyon programlarıyla güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.
3) Yogi Adnan Çabuk’un kurduğu
Yoga Vakfı, pandemi süresince instagram üzerinden tüm gün yoga, ses, nefes ve psikoterapi derslerini ücretsiz olarak yayınlıyor. Instagram hesapları
@yogavakfi’ndan aylık ders programındaki tüm detayları görebilirsiniz.
4) Azra Kohen’le çok değerli isimler instagram üzerinde canlı yayın yapıyor. Bunları izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İlişkiler üzerine katkı sağlayacağınız, yararlı sohbetler gerçekleşiyor.
5) Her şeyden sıkıldığınızda Yuzu Magazine dergisini okuyabilirsiniz. İçeriği çok güzel. Hem de kahve eşliğinde kendinize zaman ayırmak için mükemmel bir fırsat.
(www.yuzumagazine.com)

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