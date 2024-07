Sevdiğimin ailesi bana baskı yapıyor

Haberin Devamı

Bir süreden beri bir erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşımla tesadüfen tanışıp sevgili olduk. Fakat ailesi baştan beri, saçım açık olduğundan beni istemedi. Sadece erkek arkadaşımın babası bize biraz destek çıktı.

Her şeye rağmen evlenmeye karar verdik. Ancak söz töreni için beğendiğim sıfır kol bir elbise için “Olmaz, büyükler yanımızdayken bunu giyemezsin. Ayıp olur” dediler.

Daha sonra erkek arkadaşımla tek omuzlu bir elbise beğendik, onu da istemediler…

Ben yine de dinlemedim ve aldım. Her şeye olumsuz yorumları var. Bu da benim aklımı çok karıştırıyor.

İleride daha fazla baskı yapabileceklerini düşünüyorum. Erkek arkadaşımla anlaşıyoruz ama ailesiyle nasıl uyum sağlayacağım, bilemiyorum.

Onun da ailesinin bu tavırları karşısında sessiz kaldığını görüyorum.

Sözlenmek üzereyim. 2 hafta kaldı ve şu anda erkek arkadaşımla farklı şehirlerdeyiz. Israrla evden çıkarken, eve girerken, kahveye giderken bana haber vermesini istiyorum. Nerede olduğunu bilmek istiyorum.

Ama bazen haber vermeyip “Son dakikada oldu, şundan dolayı haber veremedim, zamanım olmadı” diyor. Bunun için büyük kavgalar da ediyoruz. Aklım çok karışık gerçekten, ne yapmam gerekiyor bilemiyorum.

Güzin Abla, ailesi bana kesinlikle ters. Ben sadece ona güveniyorum sevdiğim için...

Üstelik sırf onun için sevemediğim bir şehirde ömrüm boyunca yaşamayı kabul ediyorum.

Ailemden uzak kalmayı göze alıyorum. Ama ailesinin bana ters tutumu ve beni dinlemeyip kırması da olumsuz etkiliyor.

Ne yapacağımı bilemiyorum. Bütün bunlara rağmen evlenmeli miyim, yoksa sözlenmeyip bu beraberlikten vaz mı geçmeliyim?

Bana akıl ver lütfen ablacığım.

Rumuz: Hatalı mıyım

YANIT

Sevgili kızım, bütün bunlara rağmen “Evlenmeli miyim” diye soruyorsun, bence böyle ani bir kararla evlenmeye kalkışmamalısın…

Nedenini söyleyeyim mi... Her şeyden önce yaşadığın şehirden uzakta, sevemeyeceğini söylediğin, alışık olmadığın bir ortamda yaşamaya kalkışman hata.Bu genç adamı ve ailesini çok fazla görmemişsin, eminim.

Belli ki kısa bir süre önce tanışmışsınız, sevgili olmuşsunuz yine kısa bir süre içinde evlenmeye karar vermişsiniz. Ama birbirinizi yeterince tanıma fırsatınız olmamış.

Farklı dünyaların insanı olduğunuz ortada.

Ona güvendiğini söylüyorsun ama güvensen hiç durmadan sana her attığı adımı haber vermesini istemezdin.

Ailesiyle belli ki anlaşamayacaksın.

Sen yaşıtların gibi giyinmek, onlar gibi davranmak istiyorsun.

Ama belli ki onlar sana her konuda karışacak ve engel koyacak.

Üstelik belli ki sevdiğin genç de bu konuda sana çok fazla arka çıkacağa benzemiyor.

Bu yüzden sevgili kızım, çok iyi düşünmelisin.

Ailenden ve alıştığın ortamdan uzakta, sevdiğin genç ve ailesinden başka kimseyi tanımadığın bir şehirde, ailesinin baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağından endişe ediyorsun. Haklısın.

Elbette sana karışacaklar, giyimine, kuşamına, makyajına evden çıkıp çıkmamana karışacaklar.

Ve eminim sevdiğin adam da onlara uyacak ve sana şu andaki kadar yumuşak davranmayacak, her dediğini hoş karşılamayacak.

Belki sevdiğin genç iyi bir insandır, tanımadan haksızlık etmeyelim ama, bu yukarda anlattıkların kafamda bu tabloyu canlandırmama neden oldu.

Bu nedenle bana sorarsan karar vermeden önce iyi düşünmelisin, aileni dinlemelisin, bu evlilik tarihini biraz ileri atmalısın.

Benim sana söyleyebileceklerim bu kadar güzel kızım.

Dinlersin dinlemezsin. Bu senin bileceğin şey.