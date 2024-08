Kargo getiren kuryeden çok etkilendim

Haberin Devamı

Bir konuda kafam o kadar karışık ki sizden fikir almak istedim. 30 yaşındayım, üniversite mezunuyum ve bir süredir evden çalışıyorum.

Yaklaşık 8 aydır bir kargo şirketinin kuryesi alışveriş yaptıkça, düzenli olarak adresime kargo getiriyor. Bazen de iadeleri adresimden alıyor.

8 aydır hemen hemen hep aynı kargo elemanı geliyor. Zamanla sürekli karşılaşmaktan bende bir hoşlanma durumu oldu. Kargolarımı getirdiğinde benimle konuşmak ister gibi davranıyordu ancak çekindiği için geri duruyor gibiydi. Zile basmaz, kapıyı her zaman hafifçe tıklatıp rahatsız etmemeye çalışırdı.

Yine bir gün çok fazla kargom gelmişti. Kapıda çok oyalanarak kargolarımı verdi. Sohbet etmek ister gibiydi, içerden kardeşimin sesini duyunca konuşmaktan çekindi.

Bir defa da çok güzel giyinmiştim, kapıyı açtığımda epey bir şaşırmıştı. Öylece bakakalmıştı.

Eli ayağına dolaşıyor gibiydi. İşi gereği de çekindiğini bu yüzden konuşamadığını düşünüyordum.

Sonra bir gün kapımdan iade alırken kargo poşetinin yanına bir not yazıp koydum: “Merhaba, işinizi özenle ve titizlikle yaptığınız için size gerçekten çok teşekkür ederim. Zaman zaman sizi yormuş olabilirim. Nezaketli ve erdemli duruşunuzdan ötürü sizi takdir ediyorum. Hayatınızda daima başarılar dilerim.”

Notu da “8 ayın sonunda” diye bitirdim. Hani duygularımı çok anlamasın, beni hevesli zannetmesin diye üstü kapalı yazdım.

Çünkü hayatında biri var mı yok mu bilmiyorum.

Parmağında yüzük yoktu.

Nişanlı ya da evli değildi.

Zaten yazdığım not sadece işini takdir eden türdendi.

Ben notu verdikten sonra, bir dönüşü olmadı. 10 gün sonra adresime bir kargo getirdi.

Kapının kenarında da annem duruyordu. Kargomu ver ve yüzüme bakmadan hızlıca gitti. Neden böyle davrandığını anlayamadım.

Hani insanın işini takdir eden nota karşılık teşekkür etmesi bu kadar zor olmamalı.

En azından kapıda teşekkür edemiyorsa Instagram’dan bana ulaşabilirdi. Kolay bulunan bir hesabım var.

Lakin annemden dolayı mı çekindi yoksa notumdan mı rahatsız oldu bilmiyorum. Bundan sonra ne yapmalıyım bilmiyorum?

Nasıl onun dikkatini çekerim. Doğru mu yaptım not yazarak, eğer yazmasaydım da belirsizlik sürecekti. En son geldiğinde neden yüzüme bakmadan kargomu verdi bilmiyorum. Üzüldüm açıkçası.

Neden soğuk davrandı anlayamadım. Bundan sonra nasıl davranmalıyım sizce?

Rumuz: Küçük bir umut

YANIT

Sevgili kızım, bu genç adamın işi gereği çekingen davranması doğal.

Düşün ki, sana yakın davranmaya kalksa, sana seni beğendiğine dair bazı işaretlerde bulunsa, sen de bu durumdan rahatsız olup şikayet etsen işini kaybetmez mi?

Bir de şunu söyleyeyim evli ya da nişanlı değil ama belki de bir sevgilisi vardır.

Sana karşı bu tavrı seni beğendiği için de olabilir ama sadece işi gereği nezaketinden de olabilir.

Sen bence ilk adımı atmışsın, ona nazik bir şekilde teşekkür etmişsin. İsteseydi, bir karşılık verebilirdi.

Ama anladığım kadarıyla o çekingen bir insan. Bu durumda artık yapabileceğin pek bir şey yok. Beklemekten başka.

Bir başka teslimat olduğunda mümkünse kapıyı sen aç ve ailenden birilerinin yakınında olmamasına dikkat et.

Bakalım ne yapacak, sana teşekkür edecek mi?

Yoksa yine soğuk mu davranacak?

Ona göre sen de nasıl hareket edeceğine karar verirsin.

Bir de kızım çok fazla eve kapanmış olmandan dolayı böyle bir duyguya kapılmış olma sakın!