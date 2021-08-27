İnsan ve hayvan hepsi candır

21 Ağustos tarihinde köşemde bir beyefendinin evli erkeklerle birlikte olan ikinci kadınları öven ilginç bir yazısını yayınladım. “İkinci kadın olmak çok mu kötüdür” başlıklı bu yazı, okurlarımdan tepki gördü. Pek çoğu bu beyefendiye öfkelendi. Okurlarımın bu konudaki düşüncelerini görmezden gelemeyeceğim için birkaçını sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Belki aralarında sizin de düşüncelerinizi yansıtan görüşler vardır.

Onlar hep flört olarak kalırlar

İkinci eş olan kadın ve erkek devamlı flört halindedir. Erkek için senin akraban benim akrabam, annen, baban, çoluk çocuk sorumluluğu yoktur.

Çünkü genellikle ikinci kadından çocuğu yoktur. Eş, dost ile sosyal hayat da yoktur. Kısacası sorun da yoktur.

Esas eş, kocasının temiz giysilerini hazırlar, hastalandığında ona bakar, yerine göre bir şey istediğinde “hanım, bütçemiz el vermiyor” dediğinde inanır. Çocukların nafakasından kısar.

İkinci hanımın ise birlikteliğini devam ettirmek için bir dediği iki edilmez. Ben buna da “Birinci hanım bakır tabak at kırılmaz, ikinci hanım porselen tabak düşerse kırılıverir” diyorum.

Sözün kısası biz kadınlar eşlerimizden biraz sevgi, ilgi bekleriz. Bu ilgiyi, sevgiyi ne yazık ki ikinci kadınlara gösterirler.

Erkekler nikâhlı eşlerini anneleri mi sanıyorlar? Çapkınlık yapınca “aferin mi” denilecek? ◊ Rumuz: Fatma K.

Keşke azarlasaydınız biraz