Geçmişteki hatam yüzünden ayrılmak istiyor

Merhaba Güzin Abla, ben 20 yaşında genç bir kızım, üniversitede okuyorum. Benim gibi 20 yaşında bir sevgilim var. 2 seneden fazladır birlikteyiz.

Bu sevgilimden önce hiç gerçek bir ilişkim olmadı ama, çok genç yaşlarımda internet üzerinden çok kişiyle konuştum, görüştüm...

Bu konuşmalara sexting (bilgisayar veya cep telefonu aracılığıyla müstehcen içerikli mesajlar göndermek veya almak) denilebilecek şeyler de dahildi.

Ve sevgilim tüm bunları biliyordu, o zaman arkadaşım olarak hayatımdaydı, her şeyi onun gözünün önünde yaşadım. Böyle olmasaydı, hayatıma sonradan girmiş olsaydı da ona tüm detaylarıyla her şeyi anlatırdım.

Biz sevgili olduktan sonra, bunun üzerine bir sayfa çekip öyle devam etmiştik. İlişkimiz boyunca bu konuyu geriye dönüp hiç konuşmamıştık.

Şimdi sevgilim, internet üzerinden görüştüğüm kişilerle o eski yazışmalarımı okumuş ve bunları kabul edemeyeceğini söylüyor. Ondan hiçbir şeyi saklamadığımı, o yaşadıklarımın şu an bana da hiç mantıklı gelmediğini söylüyorum.

Ama onun için bir şey değişmiyor, bunları kaldıramayacağını, söylüyor.

Şu anda dünyanın en sadık insani olabilirim, ilişkimizi gözümden sakınıyorum, her şeye çok dikkat ediyorum, beraberliğimizi her şeyden korumaya çalışıyorum ama onun için bir şey değişmiyor.

Beni daha önceki olduğum kişiyle bir tutup, yargılamasını doğru bulmadığımı söylüyorum ama kabul etmiyor.

Benim farklı bir kişi olmadığımı, o eski kızın da ben olduğumu söylüyor.

Ona o dönemde aptallık yaptığımı, saçmaladığımı söylüyorum ama o ayrılmaktan, bir daha görüşmemekten söz ediyor.

Ne yapacağım bilmiyorum, onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bana akıl verebilir misiniz lütfen?

◊ Rumuz: İkna olmuyor

YANIT

Sevgili kızım, bu genç adam sanırım seninle ilişki kurmadan gerçek anlamda flört etmeye başlamadan önce yakın bir okul arkadaşınmış. Bu durumda senin belki de bir oyun gibi başladığın bu saçma sapan davranışın onu pek fazla rahatsız etmemiş olabilir. Bunu ciddiye almamıştır o dönemde.

Ama bugün gerçek bir ilişkiniz olunca, seni sevgili olarak benimseyince, bu yazışmalarını merak edip, araştırmış besbelli.

Ve gördükleri büyük ihtimalle bir genç kıza yakışmayacak şeyler olmalı ki, böyle bir tepki göstermiş. Sen de o dönemde yaşadıklarının pek de mantıklı olmadığını kabul ediyorsun.

Kim bilir kimin etkisinde kalıp bu internet ilişkilerine katıldın.

Ama şimdi hatanı görüyor, kabul ediyorsun...

Bir şaşkınlığa kapılmış olmalısın. Belli ki neler yazıp, neler anlattığının farkında bile değilmişsin. Hadi çocukluk diyelim bu yaptığına...

İşte sevgili kızlarım, internette girdiğiniz bazı kuşkulu sitelerin, karşılaştığınız ve tanımadan bilmeden görüştüğünüz kişilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini, sizi nasıl yanlışlara sürükleyebileceklerini bu tür örnekler sayesinde anlamış oluyorsunuz...

Şu anda büyük pişmanlık duymaktasın ama işte bütün sorun sevdiğin genci ikna etmekte...

Onu da artık aklını kullanıp sen başaracaksın. Çünkü sonuçta onun seni gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Seni kaybetmek istemeyeceğini tahmin ediyorum.

Bu yüzden bir süre sessiz ve uzak kal, seni aramazsa, sen de arama. Bekle bakalım, sensizliğe dayanabilecek mi?

Dayanırsa, yapabileceğin bir şey yok. Demek ki seni yeterince sevmiyormuş.

Dayanamasa zaten her şey yolunda demektir, ancak beraberliğiniz içinde, bu konuyu bir daha hiç açmamalısınız.