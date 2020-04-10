Eşinden şiddet gören bir erkeğim

4 aydır evli olduğum eşimden hem fiziksel hem de sözlü şiddet görüyorum. Doğacak çocuğum için bu evliliği devam ettirmeli miyim yoksa boşanmalı mıyım?
Merhaba Güzin Abla, 29 yaşında yakışıklı, kariyer sahibi bir erkeğim. Eşimle yaklaşık 4 ay önce evlendik. Görücü usulüyle tanıştık. Aramızda bazı küçük tartışmalar oluyordu ama annemin de nişanlıma olan zaafı ve benim ona karşı sevgimle bu konuyu aşabiliyorduk.
Evlendikten sonraki ilk 2 hafta iyiydik. Ama yine de çok küçük problemler aramızda çok ciddi tartışmalara dönüşüyordu.
Evliliğimizin birinci ayından sonra eşim hamile kaldı.
İşte bu dönemden sonra tartışmalarımızda bana önce küfürler etti. Ben de ona ağır hakaretlerle karşılık verdim.
Bu tartışmalar sırasında eşim zaman zaman bana fiziki şiddete başvurdu. Bu defalarca tekrarlandı. Her seferinde bana el kaldırmayacağına söz verse de tekrar tekrar aynı şeyi yaptı.
Hatta birkaç kez kavganın gürültüsünden eve polis geldi ve benden şikayetçi oldu. Yalan ifade vererek, şiddet gördüğünü söyledi.
Bu yüzden 1 gün nezarethanede kaldım.
Boşanmayı göze almıştım ama eşim özür diledi. Fakat 3 hafta geçtikten sonra yine basit bir sebepten dolayı tartıştık ve yine bana şiddet uyguladı. Şimdi ayrıyız ama ne yapmalıyım, bilmiyorum.
Ne yazık ki eşlerinden şiddet gören erkeklerle ilgili pek fazla yazmıyorsunuz.
Sizce eşim psikolojik yardım alsa düzelir mi?
Yoksa boşanmalı mıyım?
◊ Rumuz: Kararsız
YANIT
Sevgili okurum, gerçekten zaman zaman bana eşlerinden şiddet gören erkekler de yazıyor ama biliyorsunuz, bu konu daha çok kadınların üzerinde yoğunlaşıyor.
Şiddet gördüğünden yakınan kadın okurlarım elbette ki ülke koşullarına uyumlu olarak, çok çok fazla.
İşte bu nedenle tıpkı şimdi sizin mektubunuza yaptığım gibi böyle sizin gibi şiddet gören erkekler bana durumlarını anlattıklarında, ben de bu yakınmalarını elbette dikkate alıyorum.
Belki de pek çok mektubu geride bırakıp bunlara öncelik tanıyorum. Eşinizin size şiddet uygulayabilmesi tamamen sizin ona saygı duymanızdan hatta öncelikle kendinize saygı duymanızdan kaynaklanıyor.
Yoksa bir kadının fiziksel olarak bir erkeğe şiddet uygulayabilmesi pek mümkün değil tabii.
Burada en önemli konu, insanların birbirlerine karşı, nedeni ne olursa olsun, asla şiddete başvurmamalarıdır.
Çünkü biz insanız, irademizle, aldığımız aile terbiyesiyle öfkemizi frenlemek, saldırganlık duygularımızı bastırmak zorundayız.
Eğer bunu başaramıyorsak, mutlaka bir yerde bir sorun var demektir.
Bu nedenle sevgili okurum, bence eşinin mutlaka bir sorunu olmalı.
Bu yüzden, ayrılığı düşünmeden önce, onu bir uzmana başvurmaya ikna etmelisin.
Bu şiddet eğilimi ileride hem onun, hem senin, hem de Allah korusun, çocuğunuzun yaşamını tehdit edebilir.
Ama kabul etmezse, o zaman senin için tabii ki ayrılık tek çıkar yol görünüyor.
O zaman da bence çocuğunun velayetini almayı düşünmelisin.
Eşinden şiddet gören bir erkeğim
4 aydır evli olduğum eşimden hem fiziksel hem de sözlü şiddet görüyorum. Doğacak çocuğum için bu evliliği devam ettirmeli miyim yoksa boşanmalı mıyım?
Merhaba Güzin Abla, 29 yaşında yakışıklı, kariyer sahibi bir erkeğim. Eşimle yaklaşık 4 ay önce evlendik. Görücü usulüyle tanıştık. Aramızda bazı küçük tartışmalar oluyordu ama annemin de nişanlıma olan zaafı ve benim ona karşı sevgimle bu konuyu aşabiliyorduk.
Evlendikten sonraki ilk 2 hafta iyiydik. Ama yine de çok küçük problemler aramızda çok ciddi tartışmalara dönüşüyordu.
Evliliğimizin birinci ayından sonra eşim hamile kaldı.
İşte bu dönemden sonra tartışmalarımızda bana önce küfürler etti. Ben de ona ağır hakaretlerle karşılık verdim.
Bu tartışmalar sırasında eşim zaman zaman bana fiziki şiddete başvurdu. Bu defalarca tekrarlandı. Her seferinde bana el kaldırmayacağına söz verse de tekrar tekrar aynı şeyi yaptı.
Hatta birkaç kez kavganın gürültüsünden eve polis geldi ve benden şikayetçi oldu. Yalan ifade vererek, şiddet gördüğünü söyledi.
Bu yüzden 1 gün nezarethanede kaldım.
Boşanmayı göze almıştım ama eşim özür diledi. Fakat 3 hafta geçtikten sonra yine basit bir sebepten dolayı tartıştık ve yine bana şiddet uyguladı. Şimdi ayrıyız ama ne yapmalıyım, bilmiyorum.
Ne yazık ki eşlerinden şiddet gören erkeklerle ilgili pek fazla yazmıyorsunuz.
Sizce eşim psikolojik yardım alsa düzelir mi?
Yoksa boşanmalı mıyım?
◊ Rumuz: Kararsız
YANIT
Sevgili okurum, gerçekten zaman zaman bana eşlerinden şiddet gören erkekler de yazıyor ama biliyorsunuz, bu konu daha çok kadınların üzerinde yoğunlaşıyor.
Şiddet gördüğünden yakınan kadın okurlarım elbette ki ülke koşullarına uyumlu olarak, çok çok fazla.
İşte bu nedenle tıpkı şimdi sizin mektubunuza yaptığım gibi böyle sizin gibi şiddet gören erkekler bana durumlarını anlattıklarında, ben de bu yakınmalarını elbette dikkate alıyorum.
Belki de pek çok mektubu geride bırakıp bunlara öncelik tanıyorum. Eşinizin size şiddet uygulayabilmesi tamamen sizin ona saygı duymanızdan hatta öncelikle kendinize saygı duymanızdan kaynaklanıyor.
Yoksa bir kadının fiziksel olarak bir erkeğe şiddet uygulayabilmesi pek mümkün değil tabii.
Burada en önemli konu, insanların birbirlerine karşı, nedeni ne olursa olsun, asla şiddete başvurmamalarıdır.
Çünkü biz insanız, irademizle, aldığımız aile terbiyesiyle öfkemizi frenlemek, saldırganlık duygularımızı bastırmak zorundayız.
Eğer bunu başaramıyorsak, mutlaka bir yerde bir sorun var demektir.
Bu nedenle sevgili okurum, bence eşinin mutlaka bir sorunu olmalı.
Bu yüzden, ayrılığı düşünmeden önce, onu bir uzmana başvurmaya ikna etmelisin.
Bu şiddet eğilimi ileride hem onun, hem senin, hem de Allah korusun, çocuğunuzun yaşamını tehdit edebilir.
Ama kabul etmezse, o zaman senin için tabii ki ayrılık tek çıkar yol görünüyor.
O zaman da bence çocuğunun velayetini almayı düşünmelisin.