Eşimin bitmeyen istekleri var

Eşimle imam nikâhı kıydıktan sonra onun aslında başkasıyla da evli olduğunu öğrendim. Artık çok zor durumdayım...

24 yaşındayım ve eşimle 1 yıl flört dönemimiz oldu. Sonra bana evlenme teklifi etti.

Onun aşırı ısrarı üzerine dini nikâhımızı kıydık. Ama sonrasında eşimin evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Mecburen kaçmak zorunda kaldık.

Babam bizi buldu ve ailemin her şeyden haberi oldu. Sonra da düğünümüz oldu.

Çocuklar eşimin annesinde kalıyor.

Eşi de aynı yerde, yani annesinin evinde...

Bu kadar zor şartların sonunda 4 buçuk yıldır evliyiz. Bir de çocuğumuz oldu. Ama bana değer vermiyor.

O benim için her şeyi göze alan adam inanılmaz derecede değişti. Başka kadınlara ilgisi var. Her ne kadar beni sevdiğini söylese de sevilmediğimi hissediyorum.