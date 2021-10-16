Eşime duygusal olarak yetmiyorum

Sevgilimin eski kız arkadaşıyla yazışmalarını yakaladım. Normal bir sohbet gibi görünüyordu ama bu beni rahatsız etti. Erkek arkadaşım bir daha görüşmeyeceğini söylese de bu yaşananları unutamıyorum.

Merhaba Güzin Abla, benim 2 yıldır bir sevgilim var. Birbirimizi çok seviyoruz, çok da iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki sene yüzük takmayı düşünüyoruz...

Fakat geçtiğimiz günlerde telefonunda eski bir kız arkadaşıyla olan mesajlarını gördüm. Normal bir sohbet gibiydi ama beni çok rahatsız etti, dünyam başıma yıkıldı resmen.

Sevgilime bunu söyler söylemez anında o kızı aradı ve olanı biteni bir de ondan duymamı sağladı. İkisi de bu durumu doğruluyordu ve gördüğüm mesajlarda sadece arkadaş olduklarını anlamam kolaydı.

Ama ben yine de onun eski kız arkadaşıyla görüşmesinden rahatsız olmuştum. Benim rahatsız olduğumu anlayınca da kızın numarasını sildi, bir daha benden habersiz böyle bir şey yapmayacağına, beni asla yanılt-mayacağına dair sözler verdi. Ben de inandım. İlişkimizi bozmadım ama bu yaşananlar sürekli olarak aklımda.

“Acaba tekrar onunla konuşur mu, görüşürler mi” diye düşünmeden edemiyorum. Sevgilim daha önce bana hiç yalan söylememişti.

Beni üzdüğü için pişman olduğuna eminim. Ben onu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum fakat ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum.

Yardımına ihtiyacım var.

