Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İlk kez el ele
Yeni bir aşka yelken açan oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, ilk kez el ele objektiflerin karşısına geçti.
2
Menajeriyle partide
Yeni dizisi için sarıya boyattığı saçları ve giyim tarzıyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, yalnız geldiği partiden menajeri Gamze Okutucu’yla ayrıldı. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü oyuncu ve menajeri, daha önce basına yansıyan samimi fotoğrafları nedeniyle aşk haberleriyle gündeme gelmişti.
3
İbrahim yokken konuşalım
Bir süredir ilişki yaşayan Selin Şekerci ve İbrahim Selim, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyen çift, evlilik sorusu karşısında “Biz bilmeyiz öyle şeyleri” diyerek kahkaha attı. Şekerci’ye Gonca Vuslateri’nin “Yatağımı kimseyle paylaşamam” sözleri soruldu. “Bunları İbrahim yokken mi konuşsak acaba?” diyen oyuncu, sevgilisini güldürdü. (Sayit DURMAZ)
4
Dondurma aşerdi
Oyuncu Emre Karayel, 7 aylık hamile eşi Gizem Demirci ile önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karayel, “Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Doğuma çok az kaldı. Eşimin canı dondurma çekti. Dondurma yedik” dedi.
5
Evlat edinmek istiyorum
Sevda Demirel, önceki gün köpeği Şila ile beraber Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Demirel, anne olmak istediğini söyledi: “Buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Evlat edinmek istiyorum.” (Sayit DURMAZ)
6
Sahil yürüyüşü
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre, eşi Buket Töre ve kızları Adel ile Bebek’te yürüyüşe çıktı. Araçlarını valeye verdikten sonra bebek arabasını çıkaran Töre, hazırlıkları yaptıktan sonra kızını yerleştirdi. Çift, çocuklarıyla birlikte uzun süre dolaştı. (Deniz BOY)
7
Tatil için Türkiye'de
Yaşamını Londra’da sürdüren oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, tatil için İzmir’e geldi. Çeşme’de denize giren Yereli, çektirdiği kareleri, “Ana vatan, ana vatan damlasın bana” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncunun fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
8
Aşıklar el ele
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Öğle saatlerinde AVM’ye gelen ve Zuma Restoran’a giden çift, dostlarıyla buluşarak yemek yedi. Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı, restoran çıkışı konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.