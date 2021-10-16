Magazin Haber Giriş: 16 Ekim 2021 - 07:45 | 16 Ekim 2021 - 07:55

Yalnızlık bitti... Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...