Çok üzgünüm ama üzgün olmak yeterli mi?

Çok üzgünüm ama üzgün olmak neye yarar... Ülkemiz bir kolay ölüm ülkesi mi oldu? Ölüm sokakta bizi buluyor hele bir de kadınsak eğer, ölüm trafikte bizi buluyor, ölüm tatile gittiğimiz bir otelde bizi buluyor ölüm bizi her yerde buluyor...

Bütün bunların sorumlusu kim, bizi kim koruyacak?

Yazık oldu onca insana, tatil için güle oynaya gittikleri bir kayak merkezinde küçücük yaşta ölümle, hem de korkunç bir ölümle karşılaştılar. Belki de ailenin bir karne hediyesiydi bu tatil... Bu çocuklar için mutluluk ölümle buluştu...

Başınız sağ olsun demek yeterli mi, ölenlerin ailelerine sabır dilemek yeterli mi, bu facia önlenemez miydi? Çok çok yazık...

Gerçekten çok üzgünüm...

Maalesef görüyoruz ki en ucuz şey insan hayatı. Bizler her zaman olduğu gibi beylik sözler söyleyip, hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor.

Bir de en fazla canımı yakanlardan biri ne oldu, biliyor musunuz? Facebook’ta bir adam, adam demek bile içimden gelmiyor ama… “Geceliğine 25- 30 bin TL ödeyebilen insanları böyle bir ölüm bekliyor” diyor.

Bunu söyleyebiliyor bu insan müsveddesi... Biz bu kadar mı kötü olduk?

Bu kadar mı merhametsiz olduk?

Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz.

◊ Feyza Algan

Rüyamda öleceğimi gördüm tüm hayatım değişti

Merhaba Güzin Abla, ben 26 yaşındayım bir ay sonra evleneceğim. Nişanlımı çok seviyorum ve her şey güzel ilerliyor.

Son bir yıldır çok kötü zamanlardan geçtim, psikolojik olarak kendimi çok üzüp yıprattım. Eylül ayında çok kötü bir rüya gördüm; rüyamda bana ‘yakında öleceksin’ diyorlardı. O günden sonra hayatım kâbusa döndü resmen. Her gün ölümü bekler hale geldim, en ufacık bir ağrıda acile koştum, Öleceğime inandım hep. Ne yaparsam yapayım bu düşünce beni bırakmıyor.

Evlilik hazırlıkları sürecinde bile içim kıpır kıpır değil ‘ya kötü bir şey olursa, ölürsem’ diyorum. Gayet sağlıklıyım aslında ciddi bir sağlık sorunum da yok ama yine de kendimi iyi hissedemiyorum.

Mutlu olmam gereken zamanlarda sanki yas halindeyim. Bu rüya beni çok etkiledi ve korkuttu, unutamıyorum. Her gün ölümü düşünmek hayat kalitemi düşündü. Oysa bu rüyadan önce umut doluydum, ben eski kendimi özledim. Bana bir yol gösterin. Çünkü ailem abarttığımı düşünüyor.

◊ Rumuz: Ölüm korkusu

YANIT

Sevgili kızım, ben rüya yorumcusu değilim ama bildiğim kadarıyla rüyada öldüğünü görmek, yeni bir yaşama kapı açmak, geçmişin sona ermesi ve içinde bulunduğun durumun sona erip, yeniliklere kanat açmak anlamına gelir. Hatta bazı yorumcular bunu ömrünün uzayacağı şeklinde bile açıklamaktadırlar.

Bu da şimdi senin evlilik hazırlıkları içinde olman dolayısıyla, yeni bir hayata başlamak üzere olduğun yönünde de yorumlanabilir.

Ancak beni endişelendiren senin neden böyle bir rüyayı bu kadar hayatını karartacak şekilde ciddiye almış olman, kötümser bir psikolojiyle kabullenmen.

İçimden acaba bu kızım evlendiği kişiye çok fazla güvenmiyor mu, bu evliliği gerçek anlamda kabullenemiyor mu, istemiyor mu, diye bir düşünce geçti.

Acaba evleneceğin kişiyi gerçekten seviyor ve istiyor musun? Yoksa kendini evliliğe henüz hazır hissetmiyor musun? Bu konuyu iyice bir düşün... Gerekirse evlenme tarihini biraz ileriye al. Kendini ne zaman hazır hissediyorsan o zamana bırak.

Tabii benimki sadece bir tahmin. Bana bu anlattıkların, bu ölüm korkusu benim bu kanıya ulaşmama neden oldu.

Yoksa bu rüyayı herkes hayatında bir kez görebilir, bu kadar önemsenecek bir şey değil, merak etme.